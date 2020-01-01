Определить оптимальное количество менеджеров на входящей линии поможет показатель “Ожидание ответа (сек.)” в отчете “Входящие вызовы”. Он показывает сколько времени клиент ждал ответа менеджера.
Нагрузка на менеджеров недостаточная и, скорее всего, можно сократить количество сотрудников на линии;
Клиенты нервничают, менеджеры не справляются с объемом поступающих звонков. Можно увеличить количество сотрудников на линии.
Зачастую скрипт предусматривает условие, что вызов должен завершиться на стороне Клиента.
Узнать на чьей стороне завершился вызов, теперь можно в отчетах “Результаты всех вызовов” и “Результаты последних вызовов”
. Нажмите на “шестеренку” и добавьте в выгрузку поле “Инициатор завершения”.
Значения устанавливаются только для звонков, в которых состоялся разговор с оператором. В пропущенных звонках и недозвонах значение остается пустым.