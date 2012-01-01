январь 2022
Битрикс24. Расширенные настройки обратной интеграции.
Теперь можно выбрать какие данные о лидах и сделках передавать из Битрикс24 в Скорозвон. В настройке интеграции появилась настройка соответствия полей Битрикс24 → Скорозвон.
Это позволит передавать расширенную информацию о клиенте из Битрикс24, которую можно будет использовать для построения разговора, без дополнительных вкладок и iFrame.
Особенности:
- настройка соответствия полей доступна только во вновь созданных настройках интеграции;
- после сохранения настройки, редактирование полей будет недоступно.
Подробная информация о настройке доступна в инструкции.
Проекты и обзвон роботом
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Обновление количества номеров в кейсе проекта
Полезно, если ваш бизнес-процесс требует прозвона всех номеров лида, например, для выявления ЛПР.
Как это будет работать: в одном лиде 10 номеров и вы пытаетесь дозвониться до нужного лица. Дозваниваетесь до первого контакта → контакт не подтверждается → удаляете ненужный номер → передаете контакт в проект по автоматизации или вебхуки amoCRM/Битрикс24 → количество номеров контакта в проекте обновится и уже не будет звонков на удаленный номер.
Обновление количества номеров исключит повторные звонки на удаленные номера лида в рамках одного проекта.
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Отправка SMS для настройки «Не дослушал до конца»
Сообщайте клиентам важную информацию, даже если они положили трубку. Теперь вы можете отправить SMS клиентам, которые положили трубку не дослушав до конца, или не выполнили действие (нажатие на кнопку / произнесение фразы). Настройте отправку SMS на результат "Не дослушал до конца".
Для использования функционала нужна интеграция с SMSC.ru
Отчеты
- В отчет «Результаты всех вызовов» добавили поле «Встречный оператор».
Вы сможете самостоятельно получать данные о том, на каких операторов связи совершаются звонки и строить аналитику по дозваниваемости в разрезе операторов.
- Гостевой доступ. В отчет «Результаты последних вызовов» добавили фильтр по последнему звонку.