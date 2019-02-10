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Виджет «Скорозвон»
Менеджеры не слушают гудки. Соединяются с теми, кто поднял трубку. Недозвоны обрабатываются автоматически.
Виджет для amoCRM, который автоматизирует звонки и помогает увеличить продажи
Виджет «Скорозвон»
Менеджеры не слушают гудки. Соединяются с теми, кто поднял трубку. Недозвоны обрабатываются автоматически.
Виджет для amoCRM, который автоматизирует звонки и помогает увеличить продажи
Виджет автоматически соединяет менеджера с новым клиентом по окончании разговора. Он заранее звонит одному или нескольким контактам, основываясь на статистике о прошлых звонках. Таким образом, менеджеры не тратят время на гудки, недозвоны и автоответчики.
Соединяются с теми,
кто поднял трубку
Виджет прозванивает всех и соединяет менеджера только с теми, кто поднял трубку. Если до клиента не удалось дозвониться с первого раза, то виджет перезвонит ему повторно. Менеджер не отвлекается от работы и не тратит время на постановку задачи о перезвоне.
Автоматическая
обработка недозвонов
Если виджету не удалось дозвониться до клиента заданное число раз, то он сам переместит сделку в другой этап воронки, например, «Не дозвонились».

Менеджеры
не слушают гудки
Посмотрите как работают менеджеры с помощью виджета
Обработка входящих заявок
Виджет автоматически звонит по входящим заявкам с сайта. Сам перезванивает им, если не дозвонился с первого раза. Менеджеры обрабатывают 100% заявок и больше не теряют их. Используйте это решение, если у вас много входящих заявок или менеджеры не успевают их обработать.
Исходящие звонки
Скорозвон поможет прозвонить клиентов по текущим задачам на день. Просто перенесите нужные сделки в этап «Обзвонить по задачам», и прозвон начнется автоматически. Менеджер не слушает гудки, не тратит время на недозвоны и переходы между сделками. Такая настройка полезна, когда вам каждый день нужно созваниваться с клиентами.
Обзвон контактов роботом
Виджет автоматически прозвонит клиентов с записанным вами сообщением. Менеджерам не придется отвлекаться на рутинные задачи. Используйте обзвон роботом, когда нужно пригласить много людей на мероприятие, сообщить о готовности заказа или напомнить о посылке.
Входящие звонки
Виджет «Скорозвон» поможет принимать входящие звонки от ваших клиентов. Он распределит звонок на ответственного или более свободного менеджера, покажет номер, на который поступил звонок, откроет карточку клиента и подскажет, кому из коллег можно сейчас перевести звонок.
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Кейсы
Учитывает часовой пояс клиента
Виджет по номеру телефона определяет часовой пояс клиента и звонит только в установленный диапазон, например, с 9 до 19. Вы можете добавлять в единый список прозвона клиентов от Владивостока до Москвы.


Статус сотрудника
В виджете менеджер может установить себе статус «Перерыв» или «Не беспокоить», чтобы сходить на обед. В это время ему не будут поступать входящие звонки. Выходить из amoCRM для этого не нужно.
Перевод вызова
Менеджер может перевести разговор с клиентом на другого сотрудника, который сейчас доступен, или на внешний номер. Виджет покажет актуальные статусы сотрудников.

Удобно
Дарим 14 дней
бесплатного доступа
первым пользователям
Укажите телефон, и мы отправим вам смс с кодом регистрации
Дарим 14 дней
бесплатного доступа
Укажите телефон, и мы отправим вам смс с кодом регистрации


Стоимость
от 50 рублей в день за пользователя
Скорозвон – сервис №1 в России для холодных звонков

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Обработка входящих заявок

Подходит, если у вас
  • много входящих заявок с сайта
  • менеджеры не успевают прозванивать все заявки
  • высококонкурентный бизнес и важно мгновенно перезванивать по заявке
Как это работает
  • пользователь оставляет заявку на вашем сайте
  • из заявки создается сделка на определенном этапе воронки
  • по настроенному вебхуку контакт передается в Скорозвон
  • виджет дозванивается до клиента и соединяет с менеджером
Выгода
  • звонок клиенту в течение 1 ─ 5 минут
  • 100% заявок будут обработаны
  • исключен человеческий фактор
  • несколько попыток дозвона
  • неответившие перейдут в другой этап воронки

Вы перестанете терять деньги на привлечение заявок, которым так и не позвонили.

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Обзвон роботом

Подходит для
  • информирования о статусе товара или акции
  • напоминания о мероприятии
  • подтверждения заказа
  • контроля качества
Как это работает
  • вы перемещаете сделки в нужный этап, например, «Участвовали в вебинаре»
  • по настроенному вебхуку контакты передаются в Скорозвон
  • робот совершает звонки клиентам и сообщает о спец. предложении
Выгода
  • скорость: робот одновременно звонит нескольким клиентам
  • обратная связь: в отличие от sms вы узнаете ответ клиента
  • учет часового пояса: робот не разбудит клиента из Москвы и не позвонит поздно вечером клиенту из Владивостока
  • несколько попыток дозвона

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Исходящие звонки

Подходит, если у вас
  • менеджеры совершают звонки по списку
  • менеджеры тратят время на гудки и недозвоны
  • есть задачи по обзвону текущих или новых клиентов
Как это работает
  • вы перемещаете сделки в нужный этап, например, «На прозвон» или устанавливаете вебхук для существующего этапа со значением «Применить триггер к текущим сделкам в статусе»
  • по настроенному вебхуку контакты передаются в Скорозвон
  • виджет дозванивается до клиента и соединяет с менеджером
Выгода
  • менеджеры не слушают гудки
  • соединяются только с теми, кто поднял трубку
  • неответившие перейдут в другой этап воронки
  • несколько попыток дозвона

Ваши менеджеры будут успевать больше за тоже время или у них появится время, чтобы увеличить продажи вместо прослушивания гудков.

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Входящие звонки

Подходит, если вы
  • принимаете входящие звонки
  • переводите звонки на других сотрудников
  • хотите разобраться в причинах пропущенных:
    • звонок отклонил менеджер или положил трубку клиент
    • все менеджеры были в разговоре или ушли на обед
Как это работает
  • входящий звонок распределяется на ответственного или наиболее свободного менеджера
  • виджет показывает:
    • информацию о клиенте
    • регион и время клиента
    • входящий номер и названии линии, на которую поступил звонок
    • время ожидания клиента на линии
  • при ответе на звонок открывается карточка контакта или создается новый
  • во время разговора можно перевести звонок другому сотруднику, который сейчас доступен, или на внешний номер

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