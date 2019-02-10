Обработка входящих заявок

Виджет автоматически звонит по входящим заявкам с сайта. Сам перезванивает им, если не дозвонился с первого раза. Менеджеры обрабатывают 100% заявок и больше не теряют их. Используйте это решение, если у вас много входящих заявок или менеджеры не успевают их обработать.



Исходящие звонки



Скорозвон поможет прозвонить клиентов по текущим задачам на день. Просто перенесите нужные сделки в этап «Обзвонить по задачам», и прозвон начнется автоматически. Менеджер не слушает гудки, не тратит время на недозвоны и переходы между сделками. Такая настройка полезна, когда вам каждый день нужно созваниваться с клиентами.



Обзвон контактов роботом

Виджет автоматически прозвонит клиентов с записанным вами сообщением. Менеджерам не придется отвлекаться на рутинные задачи. Используйте обзвон роботом, когда нужно пригласить много людей на мероприятие, сообщить о готовности заказа или напомнить о посылке.



Входящие звонки



Виджет «Скорозвон» поможет принимать входящие звонки от ваших клиентов. Он распределит звонок на ответственного или более свободного менеджера, покажет номер, на который поступил звонок, откроет карточку клиента и подскажет, кому из коллег можно сейчас перевести звонок.

3

1

2

4