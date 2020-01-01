Предыстория

Наш клиент — страховой брокер «ДелиСтраховку» вышел на рынок ОСАГО Москвы и Московской области в марте 2020 года. За плечами основателей — 5 лет в индустрии, из них — полтора года продаж через облачный сервис предиктивного обзвона «Скорозвон». Речь о группе страховых компаний «Югория», специализирующейся на продаже полисов КАСКО — самом первом проекте, который запустили в «Скорозвоне».

За эти полтора года предприниматели убедились на собственном опыте, что в облаке работать дешевле и эффективнее, чем оффлайн.

Сотрудников можно нанимать со всей России, а поддерживать дисциплину в команде помогает отчетность в режиме реального времени. В любой момент можно посмотреть, кто-чем занимается на рабочем месте, даже если сотрудники из разных городов. Но больше всего страховщикам понравилась флагманская функция «Скорозвона» — предиктивный обзвон, который, в сочетании с другими инструментами, и помог брокеру «ДелиСтраховку» вырасти в 24 раза всего за три месяца.