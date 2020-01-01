Кейс запуска продажи ОСАГО московским страховым брокером в сервисе предиктивного обзвона «Скорозвон».
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Это реальная история создания нового успешного проекта в сфере страхования на удаленке в период пандемии. Главные герои — московские предприниматели Андрей Савенко и Вадим Юрко объединились и запустили продажу полисов ОСАГО через облачный сервис предиктивного обзвона «Скорозвон». Вы узнаете, как возникла идея создать страховой брокер «ДелиСтраховку», с какими трудностями столкнулись его основатели и как им удалось увеличить страховые сборы с 80 000 до 2 000 000 рублей всего за квартал.
Наш клиент — страховой брокер «ДелиСтраховку» вышел на рынок ОСАГО Москвы и Московской области в марте 2020 года. За плечами основателей — 5 лет в индустрии, из них — полтора года продаж через облачный сервис предиктивного обзвона «Скорозвон». Речь о группе страховых компаний «Югория», специализирующейся на продаже полисов КАСКО — самом первом проекте, который запустили в «Скорозвоне».
За эти полтора года предприниматели убедились на собственном опыте, что в облаке работать дешевле и эффективнее, чем оффлайн.
Сотрудников можно нанимать со всей России, а поддерживать дисциплину в команде помогает отчетность в режиме реального времени. В любой момент можно посмотреть, кто-чем занимается на рабочем месте, даже если сотрудники из разных городов. Но больше всего страховщикам понравилась флагманская функция «Скорозвона» — предиктивный обзвон, который, в сочетании с другими инструментами, и помог брокеру «ДелиСтраховку» вырасти в 24 раза всего за три месяца.
Это режим обзвона в облачном сервисе «Скорозвон». Его суть в том, что на основе метрик Скорозвон предсказывает момент окончания разговора оператора и дозванивается ровно такому количеству контактов, чтобы каждый оператор в колл-центре сразу после заполнения карточки, без пауз и перерывов, смог начать следующий разговор.
Система постоянно ведет статистику по каждому оператору и знает его среднее время разговора в проекте, среднее время заполнения карточки, среднее время ответа клиента на звонок, процент дозвона в одном проекте и т.д. Метрики помогают минимизировать ситуации, когда человек отвечает, а свободного оператора нет. Таким образом Скорозвон избавляет операторов от гудков и недозвонов. Поднявших трубку он соединит со свободным оператором, неактивные номера и автоответчики отфильтрует, не ответившим перезвонит.
С функцией предиктивного обзвона операторы 80% рабочего времени находятся в общении с клиентами, в 3 раза быстрее прозванивают большие базы контактов и делают по 300-400 разговоров в день. Т.о. совершают больше сделок с тем же количеством сотрудников и рабочих часов.
Продажи полисов ОСАГО стартовали в марте, с началом самоизоляции, и такого развития событий Андрей Савенко и Вадим Юрко спрогнозировать, конечно, не могли. К запуску готовились, начиная с января, по заранее установленному плану. Два месяца выстраивали процессы и настраивали необходимое программное обеспечение. Никто тогда и предположить не мог, что с началом проекта ВОЗ объявит пандемию. Несмотря на то, что дела приняли неожиданный поворот, запустились без опасений.
При запуске проекта Андрей Савенко отвечал за операционный процесс и системную интеграцию, а Вадим Юрко взял на себя организацию и взаимодействие со страховыми компаниями: согласование условий сотрудничества и подписание договоров.
Стартовали с тремя операторами на первой линии и двумя менеджерами на второй. Полная технологическая готовность Скорозвона и интеграция сервиса с amoCRM помогли автоматизировать первую линию продаж. С первого дня холодный обзвон работал, как конвейер. Скорозвон штамповал заявки на страхование и автоматически отправлял их в amoCRM, где уже менеджеры закрывали сделки.
Рост страховых взносов с 80 тысяч рублей в марте до 1,3 млн.руб. в апреле произошел благодаря двум факторам, которые обеспечили 80-85% дозваниваемости с самого начала проекта, что в 2 раза выше среднерыночного показателя.
Надежный партнер предоставил качественные аудитории для маркетинга на старте.
«Скорозвон» в разы ускорил эффективность холодного обзвона, избавив операторов от траты времени на слушание гудков, системных автоответчиков и перезвоны.
Владельцы «ДелиСтраховку» посчитали, сколько времени и сил уходит на привлечение заявок при разных уровнях дозваниваемости, если стоит задача привлечь 100 лидов. С учетом того, что конверсия разговора в заявку составляет 8%, а один оператор делает 30 разговоров за 8-часовой рабочий день, картина следующая:
|Режим обзвона
|Дозваниваемость
|Цель
|Человеко-дни
|Ручной
|40%
|100 лидов
|10
|Скорозвон
|80%
|100 лидов
|5
Со Скорозвоном и качественными аудиториями страховой брокер «ДелиСтраховку» получил в два раза быстрее нужное количество лидов при минимальных затратах.
В апреле команда страхового брокера выросла — на втором месяце проекта обзвоном занимались уже 5-7 телемаркетологов, а закрытием сделок 4 менеджера.
Процесс взаимодействия сотрудников с клиентами воплотили в модели 3D-коммуникации, когда взаимодействие с клиентами ведется по трем каналам:
Руководители проекта ввели собственную систему KPI, которая сделала эффективность сотрудников измеримой, а бизнес прозрачным. Скорозвон оценивает работу команды в режиме реального времени и не дает сотрудникам прокрастинировать, ведь в отчетах видно, кто-чем занимался в течение рабочего дня.
Вдобавок ввели два правила, которые помогают отследить, с какой скоростью сотрудники отвечают на клиентские обращения:
Несмотря на то, что в компании своевременно закупились хорошими гарнитурами, подвел интернет. Качество связи оставляло желать лучшего в регионах, некоторых районах Москвы и у отдельных провайдеров.
Как только менеджер согласовал условия договора, он должен сформировать ссылку на оплату и отправить клиенту в течение получаса с момента передачи ему лида.
Еженедельно брокер получает маркетинговые аудитории с потенциалом 20 тысяч разговоров в неделю, но осваивает только 4-4,5 тысяч из них. Молодежь, на которую сделали ставку, оказалась непредсказуемым контингентом с низким уровнем дисциплины, который также быстро уходит, как и приходит.
Организовать интенсивное онлайн-обучение на платформе, которая помогает оценить степень готовности оператора до выхода на линию. Подготовить людей на случай форс мажора, чтобы конвейер заявок на страхование работал стабильно и генерировал установленную норму в день. Ввести пассивный доход для наставников (а ими могут быть как агенты, так и их руководители), который мотивирует людей и помогает другим сотрудникам развиваться.
Страховые сборы за три месяца раскрутки проекта — с марта по май — вырос в 24 раза. В марте они составили 80 тысяч рублей, в апреле выросли до 1,3 млн., а к началу лета достигли рекордных 2 млн.рублей.
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