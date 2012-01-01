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Сервис для исходящего обзвона

Исходящий обзвон без гудков и недозвонов

С функцией предиктивного обзвона в Скорозвоне операторы в 3 раза быстрее прозванивают базы контактов и делают по 300-400 разговоров в день. Вы получаете больше сделок с тем же количеством сотрудников и рабочих часов. Рассказываем, как это работает.

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Озод Юсупов, Руководитель группы продаж «Скорозвон»
Озод Юсупов
Руководитель группы продаж
8 800 333 97 02

Как работает предиктивный обзвон

  1. Оператор выходит на линию
    Оператор выходит на линию.
    Скорозвон начинает автообзвон по базе и подсчет.
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    Как только оператор впервые выходит на линию, Скорозвон начинает прозванивать базу и параллельно анализирует среднее время ответа клиента на звонок, среднее время разговора в проекте, среднее время заполнения карточки оператором, процент дозвона в одном проекте. Делает он это для того, чтобы на основе этих метрик предсказывать момент, когда клиент ответит на звонок системы, а оператор к этому времени закончит общение с клиентом, заполнит карточку и выйдет на линию, чтобы начать новый разговор. В этом вся суть предиктивного исходящего обзвона, если в двух словах.

  2. Оператор разговаривает и заполняет карточку
    Оператор разговаривает и заполняет карточку.
    Скорозвон знает, когда оператор закончит и звонит следующему клиенту.
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    Чтобы обеспечить непрерывность продаж, Скорозвон дозванивается до следующего клиент в то время, когда оператор еще разговаривает. Сервис автообзвона избавляет операторов от недозвонов, слушания автоответчиков и гудков. Программа для холодных звонков «знает», сколько времени оператор тратит на разговор, заполнение карточки, а также число недозвонов. Поэтому процент ситуаций, когда клиент поднял трубку, а оператор не ответил, ничтожно мал. Сервис постоянно ведет статистику по всем операторам и обновляет метрики в режиме реального времени. Даже если оператор не успеет ответить, Скорозвон соединит поднявшего трубку клиента со свободным сотрудником колл-центра или поставит в очередь на перезвон.

  3. Оператор начинает новый разговор
    Оператор начинает новый разговор.
    Скорозвон обновляет метрики, продолжая звонить.
    Подробнее

    Сразу после сохранения карточки оператор выходит на линию и слышит в наушниках «Алло». Скорозвон уже дозвонился до нового клиента, а предыдущего отправил на нужный этап сделки в CRM. Облачный сервис исходящего обзвона постоянно корректирует метрики и вносит данные в отчеты, продолжая звонить. С каждым разговором статистика точнее, и система все лучше прогнозирует, сколько операторов и в какой момент освободится, и как быстро клиент ответит на звонок.

Со Скорозвоном операторы в разговоре 80% рабочей смены

Обзвон вручную
Обзвон вручную: 20% - Оператор в разговоре с клиентами; 80% - Гудки, автоответчики, недозвоны
20%
Оператор в разговоре с клиентами
80%
Гудки, автоответчики, недозвоны
Обзвон в Скорозвоне
Обзвон в Скорозвоне: 20% - Оператор в разговоре с клиентами; 80% - Заполнение карточки
20%
Оператор в разговоре с клиентами
80%
Заполнение карточки

Эффективность в 3 раза выше,
Расходы в 2 раза ниже

в Скорозвоне
без Скорозвона
Эффективность:
300 разговоров/день
300 разговоров/день
Расходы:
1 500 руб./мес. – абонентская плата
6 000 руб./мес. – телефония
20 000 руб./мес. – зарплата
3 000 руб./мес. – три пакета на 5 000 минут
60 000 руб./мес. – зарплата
Итог:
27 500 руб./мес.
63 000 руб./мес.
Скорозвон — это программа для холодных звонков с автообзвоном клиентов по готовой базе.
Понятный интерфейс для операторов и широкий функционал для администраторов. Войдите в сервис и убедитесь в этом прямо сейчас.
+7
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Войти» вы даете согласие на обработку персональных данных.

9 преимуществ исходящего обзвона в Скорозвоне

  • С предиктивом в 3 раза быстрее

    Скорозвон избавит от недозвонов и траты времени на прослушивание автоответчиков и гудков. С предиктивным обзвоном операторы совершают по 300 разговоров в день, ведь Скорозвон фильтрует недозвоны. А клиенты не ждут на линии — «умная» программа автоматически распределит звонки.

  • Операторы 80% смены в переговорах

    Со Скорозвоном операторов ничто не отвлекает от продаж. 80% времени они общаются с клиентами, а оставшиеся 20% заполняют карточку. Больше разговоров → больше сделок → выше прибыль. Вы получаете в 3 раза больше сделок с тем же количеством сотрудников и рабочих часов.

  • Готовые интеграции с Битрикс24 и amoCRM

    Для интеграции Скорозвона с amoCRM и Битрикс24 привлекать разработчика не требуется. Достаточно ввести логин и API-ключ в форму, расположенную в интерфейсе сервиса для холодных звонков. И прогретые лиды после разговора будут перемещаться на нужный этап сделки в вашу CRM.

  • Учет региона и часового пояса клиента

    Добавляйте в единый список для исходящего обзвона клиентов от Москвы до Владивостока. Скорозвон определит регион по номеру телефона, учтет часовой пояс клиента и позвонит в установленный диапазон, например, с 9 до 19. При необходимости номера клиентов можно скрыть.

  • Речевая аналитика с поиском по ключевикам

    Сервис автообзвона клиентов бесплатно переводит речь операторов в текст, находит нужные звонки по ключевым словам и запускает аудиозаписи переговоров с момента, когда оператор использует искомые слова в речи.

  • Контроль сотрудников и отчеты real time

    В Скорозвоне 13 видов отчетности с обновлением в режиме реального времени. Сравнивайте интенсивность работы менеджеров, скорость заполнения карточек, активность по часам и пр. И одним кликом выгружайте подробные данные в Excel.

  • Вся информация о клиенте в одном окне

    Данные о клиенте подтягиваются автоматически, вы экономите ~5 секунд при каждом звонке, или ~25 минут каждые 300 разговоров. Отправляйте sms и email при общении с клиентом и комментируйте переговоры голосом с функцией перевода речи в текст*. Экономия ~2,5 часа в день на одного оператора, т.е. до ~30 сек. при каждом звонке.

  • Геймификация KPI для мотивации команды

    Вам не нужно контролировать и мотивировать команду. Утром сотрудники видят дневную норму, а вечером — насколько выполнен личный план и, для сравнения, показатели коллег. В любой момент система подготовит сводный отчет в Excel для расчета зарплаты.

  • Суфлирование для обучения стажеров

    Руководитель отдела продаж или опытный менеджер могут подключаться к важным переговорам для контроля за соблюдением скрипта или обучения новобранцев. Функция суфлирования повышает Service Level*. Клиенты даже не поймут, что разговаривают со стажером, т.к. получат быстрый и качественный ответ на свой вопрос.

Свежие клиентские кейсы

Контакт-центры, банки, ритейл, службы доставки, консалтинговые, микрофинансовые организации и тысячи компаний из других отраслей уже оценили всю мощь Скорозвона.

  • ЯндексТакси
  • ПИК Группа
  • До зарплаты
  • LeadCall
  • Интерпромбанк
  • auto.ru
  • Точка - банк для предпринимателей

Выберите свой тариф

Ручной обзвон
Выгодный
20 руб./день за 1 оператора
Телефония Скорозвона или собственная АТС
* При оплате за 9 месяцев
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Основной
65 руб./день за 1 оператора
Телефония Скорозвона или собственная АТС
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Предиктивный обзвон
Профессиональный
Хит продаж
50 руб./день за 1 оператора
Телефония Скорозвона
* При оплате за 3 месяца
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Основной + Проекты
85 руб./день за 1 оператора
Телефония Скорозвона
Подробнее
Своя телефония
130 руб./день за 1 оператора
Собственная АТС
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Обзвон роботом
Автообзвон
коп./сек.*
Телефония Скорозвона.
Без абонентской платы.
* Самая низкая цена на рынке!
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Свяжитесь с нами. Мы расскажем, как сервис решит задачи вашего бизнеса. При наличии гарнитуры и интернета через полчаса вы уже будете звонить.

+7
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Попробовать бесплатно» вы даете согласие на обработку персональных данных.
Озод Юсупов, Руководитель группы продаж «Скорозвон»
Озод Юсупов
Руководитель группы продаж
8 800 333 97 02