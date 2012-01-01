Сервис для исходящего обзвона
Исходящий обзвон без гудков и недозвонов
С функцией предиктивного обзвона в Скорозвоне операторы в 3 раза быстрее прозванивают базы контактов и делают по 300-400 разговоров в день. Вы получаете больше сделок с тем же количеством сотрудников и рабочих часов. Рассказываем, как это работает.
Зарегистрируйтесь в облачном сервисе автообзвона «Скорозвон» и дождитесь звонка менеджера. Мы проконсультируем и поможем всё настроить. Через 30 минут вы уже будете звонить.
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Как работает предиктивный обзвон
- Оператор выходит на линию.Скорозвон начинает автообзвон по базе и подсчет.Подробнее
Как только оператор впервые выходит на линию, Скорозвон начинает прозванивать базу и параллельно анализирует среднее время ответа клиента на звонок, среднее время разговора в проекте, среднее время заполнения карточки оператором, процент дозвона в одном проекте. Делает он это для того, чтобы на основе этих метрик предсказывать момент, когда клиент ответит на звонок системы, а оператор к этому времени закончит общение с клиентом, заполнит карточку и выйдет на линию, чтобы начать новый разговор. В этом вся суть предиктивного исходящего обзвона, если в двух словах.
- Оператор разговаривает и заполняет карточку.Скорозвон знает, когда оператор закончит и звонит следующему клиенту.Подробнее
Чтобы обеспечить непрерывность продаж, Скорозвон дозванивается до следующего клиент в то время, когда оператор еще разговаривает. Сервис автообзвона избавляет операторов от недозвонов, слушания автоответчиков и гудков. Программа для холодных звонков «знает», сколько времени оператор тратит на разговор, заполнение карточки, а также число недозвонов. Поэтому процент ситуаций, когда клиент поднял трубку, а оператор не ответил, ничтожно мал. Сервис постоянно ведет статистику по всем операторам и обновляет метрики в режиме реального времени. Даже если оператор не успеет ответить, Скорозвон соединит поднявшего трубку клиента со свободным сотрудником колл-центра или поставит в очередь на перезвон.
- Оператор начинает новый разговор.Скорозвон обновляет метрики, продолжая звонить.Подробнее
Сразу после сохранения карточки оператор выходит на линию и слышит в наушниках «Алло». Скорозвон уже дозвонился до нового клиента, а предыдущего отправил на нужный этап сделки в CRM. Облачный сервис исходящего обзвона постоянно корректирует метрики и вносит данные в отчеты, продолжая звонить. С каждым разговором статистика точнее, и система все лучше прогнозирует, сколько операторов и в какой момент освободится, и как быстро клиент ответит на звонок.
Со Скорозвоном операторы в разговоре 80% рабочей смены
- 20%
- Оператор в разговоре с клиентами
- 80%
- Гудки, автоответчики, недозвоны
- 20%
- Оператор в разговоре с клиентами
- 80%
- Заполнение карточки
Эффективность в 3 раза выше,
Расходы в 2 раза ниже
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в Скорозвоне
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без Скорозвона
|Эффективность:
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300 разговоров/день
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300 разговоров/день
|Расходы:
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1 500 руб./мес. – абонентская плата
6 000 руб./мес. – телефония
20 000 руб./мес. – зарплата
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3 000 руб./мес. – три пакета на 5 000 минут
60 000 руб./мес. – зарплата
|Итог:
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27 500 руб./мес.
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63 000 руб./мес.
9 преимуществ исходящего обзвона в Скорозвоне
- С предиктивом в 3 раза быстрее
Скорозвон избавит от недозвонов и траты времени на прослушивание автоответчиков и гудков. С предиктивным обзвоном операторы совершают по 300 разговоров в день, ведь Скорозвон фильтрует недозвоны. А клиенты не ждут на линии — «умная» программа автоматически распределит звонки.
- Операторы 80% смены в переговорах
Со Скорозвоном операторов ничто не отвлекает от продаж. 80% времени они общаются с клиентами, а оставшиеся 20% заполняют карточку. Больше разговоров → больше сделок → выше прибыль. Вы получаете в 3 раза больше сделок с тем же количеством сотрудников и рабочих часов.
- Готовые интеграции с Битрикс24 и amoCRM
Для интеграции Скорозвона с amoCRM и Битрикс24 привлекать разработчика не требуется. Достаточно ввести логин и API-ключ в форму, расположенную в интерфейсе сервиса для холодных звонков. И прогретые лиды после разговора будут перемещаться на нужный этап сделки в вашу CRM.
- Учет региона и часового пояса клиента
Добавляйте в единый список для исходящего обзвона клиентов от Москвы до Владивостока. Скорозвон определит регион по номеру телефона, учтет часовой пояс клиента и позвонит в установленный диапазон, например, с 9 до 19. При необходимости номера клиентов можно скрыть.
- Речевая аналитика с поиском по ключевикам
Сервис автообзвона клиентов бесплатно переводит речь операторов в текст, находит нужные звонки по ключевым словам и запускает аудиозаписи переговоров с момента, когда оператор использует искомые слова в речи.
- Контроль сотрудников и отчеты real time
В Скорозвоне 13 видов отчетности с обновлением в режиме реального времени. Сравнивайте интенсивность работы менеджеров, скорость заполнения карточек, активность по часам и пр. И одним кликом выгружайте подробные данные в Excel.
- Вся информация о клиенте в одном окне
Данные о клиенте подтягиваются автоматически, вы экономите ~5 секунд при каждом звонке, или ~25 минут каждые 300 разговоров. Отправляйте sms и email при общении с клиентом и комментируйте переговоры голосом с функцией перевода речи в текст*. Экономия ~2,5 часа в день на одного оператора, т.е. до ~30 сек. при каждом звонке.
- Геймификация KPI для мотивации команды
Вам не нужно контролировать и мотивировать команду. Утром сотрудники видят дневную норму, а вечером — насколько выполнен личный план и, для сравнения, показатели коллег. В любой момент система подготовит сводный отчет в Excel для расчета зарплаты.
- Суфлирование для обучения стажеров
Руководитель отдела продаж или опытный менеджер могут подключаться к важным переговорам для контроля за соблюдением скрипта или обучения новобранцев. Функция суфлирования повышает Service Level*. Клиенты даже не поймут, что разговаривают со стажером, т.к. получат быстрый и качественный ответ на свой вопрос.
Свежие клиентские кейсы
Контакт-центры, банки, ритейл, службы доставки, консалтинговые, микрофинансовые организации и тысячи компаний из других отраслей уже оценили всю мощь Скорозвона.
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