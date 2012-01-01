Оператор выходит на линию.

Скорозвон начинает автообзвон по базе и подсчет.

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Как только оператор впервые выходит на линию, Скорозвон начинает прозванивать базу и параллельно анализирует среднее время ответа клиента на звонок, среднее время разговора в проекте, среднее время заполнения карточки оператором, процент дозвона в одном проекте. Делает он это для того, чтобы на основе этих метрик предсказывать момент, когда клиент ответит на звонок системы, а оператор к этому времени закончит общение с клиентом, заполнит карточку и выйдет на линию, чтобы начать новый разговор. В этом вся суть предиктивного исходящего обзвона, если в двух словах.