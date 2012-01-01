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Скорозвон

Облачный сервис автообзвона для отделов продаж
Зарегистрируйтесь, чтобы бесплатно протестировать сервис.
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После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться» вы даете согласие на обработку персональных данных.
  • Интеграция с Битрикс24 и amoCRM
  • Поддержка 7 дней в неделю
  • Российское ПО
  • Настройка за 25 минут
  • Отчёты и контроль real-time

Возможности для вашего бизнеса

  • Интеграция с amoCRM и Битрикс24
    Прозванивайте контакты в системе и отправляйте теплые лиды в CRM.
    Недозвоны автоматически попадут в нужный этап. Интеграция уже настроена. Подключим бесплатно.
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  • Отчеты и контроль real-time
    Изучайте важные показатели: от статистики обзвонов до интенсивности работы менеджеров. Слушайте звонки, выгружайте графические отчеты.
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  • Телефония с предиктивным обзвоном
    Совершайте в 3-5 раз больше звонков. С предиктивным обзвоном за операторов звонит диалер, а менеджеры только продают.
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  • Голосовой робот
    Обработайте 25 000 контактов за 6 часов. Робот соберет статистику, передаст лиды менеджерам и в CRM.
    Стоимость: 4 коп/сек.
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  • Речевая аналитика с поиском по словам
    Ищите разговоры по ключевым словам и анализируйте работу менеджеров. Сервис бесплатно переводит речь операторов в текст.
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  • Обработка 100% лидов из всех источников
    Собирайте лиды из всех каналов в одном интерфейсе. Скорозвон отправит их на обзвон - ответивших соединит с оператором, не ответившим перезвонит.
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  • Масштабируемость до любых размеров
    Мощность сервиса безгранична. Скорозвон масштабируется до любых размеров без капитальных затрат и стабилен при внезапных нагрузках.
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  • Персональный менеджер
    К постоянным клиентам прикрепляется персональный менеджер на всё время работы в сервисе. Он решит любые вопросы и привлечет нужных специалистов.

Компании из 25+ отраслей выбрали Скорозвон:

Логистические компании
Коллекторские агентства
Агенства недвижимости
Event-агентства
Кредитные организации
Логистические компании
Коллекторские агентства
Агенства недвижимости
Event-агентства
Кредитные организации
Фитнес-центры
Колл-центры
Опросные компании
Салоны красоты
Интернет-магазины
Медицинские центры
Фитнес-центры
Колл-центры
Опросные компании
Салоны красоты
Интернет-магазины
Медицинские центры
Службы доставки
Страховые компании
Маркетплейсы
Туристические компании
Маркетинговые агентства
Службы доставки
Страховые компании
Маркетплейсы
Туристические компании
Маркетинговые агентства
Авиакомпании
Банки
Операторы связи
Крупные ритейлеры
Такси
Юридические компании
Авиакомпании
Банки
Операторы связи
Крупные ритейлеры
Такси
Юридические компании

Тарифы

  • Базовый
    1200 руб /мес за оператора
    • Входящие/исходящие звонки
    • Безлимитная запись звонков
    • Речевая аналитика
    • Графические отчеты
    • Прием заявок из всех источников
    • Интеграции по API
    • Предиктивный диалер
    • Собственная телефония
    Подключить
  • Выгодно
    Профеc­сиональный
    1800 руб /мес за оператора
    • Входящие/исходящие звонки
    • Безлимитная запись звонков
    • Речевая аналитика
    • Графические отчеты
    • Прием заявок из всех источников
    • Интеграции по API
    • Предиктивный диалер
    • Собственная телефония
    Подключить
  • Индивидуальный
    2100 руб /мес за оператора
    • Входящие/исходящие звонки
    • Безлимитная запись звонков
    • Речевая аналитика
    • Графические отчеты
    • Прием заявок из всех источников
    • Интеграции по API
    • Предиктивный диалер
    • Собственная телефония
    Подключить
  • Самая низкая цена на рынке
    Голосовой робот
    за 4 коп /сек
    • Запись аудио в Скорозвоне
    • Простая загрузка базы
    • Обзвон по базе
    • Перевод клиентов на менеджеров
    • Запись лидов в CRM
    • Повторный звонок при недозвоне
    Подключить
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
  • Перезвоним сегодня
  • Расскажем, как стартовать в сервисе
  • Поможем выбрать тариф под вашу задачу
Нажимая на кнопку «Получить консультацию» вы даете согласие на обработку персональных данных.

Кейсы

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Нам доверяют

  • Интерпромбанк
  • БайкалИнвестБанк

FAQ

Есть ли у вас интеграция с CRM-системой?

Да, у Скорозвона готова интеграция с amoCRM и Битрикс24. Вам хватит 10-15 минут на самостоятельную настройку. Это бесплатно.

Если нужны интеграции с другими системами, они возможны через вебхуки или открытый API. Узнать подробнее.

Как работает предиктивный обзвон / диалер?

Вместо операторов по базе контактов звонит программа (или диалер), но делает это не последовательно, а по нескольким контактам одновременно. Операторы тратят время только на общение с клиентами, которые подняли трубку.

Программа анализирует более 10-ти показателей, чтобы операторы не тратили время на дозвоны, а клиенты не ждали на линии. С предиктивом прозванивать базы контактов в 3 раза быстрее. Узнать больше.

Помогаете ли вы настроить Скорозвон?

Конечно! После регистрации наши менеджеры свяжутся с вами, проконсультируют и помогут всё подключить.

Также вы можете настроить сервис самостоятельно за 25 минут. Инструкция.

Если возникнуть вопросы, свяжитесь с нами:

Тел:
8 800 333 97 02 (звонок бесплатный)
Техподдержка:
welcome@skorozvon.ru
Чат в Telegram:
@Skorozvon_chatbot
Сколько стоит голосовой робот в Скорозвоне?

4 коп./сек. — самая низкая цена на рынке. Вы платите только за голосовые звонки посекундно, абонентской платы нет. При переводе на оператора стоимость не изменится.

Робот учтет часовой пояс клиента, вычислит автоответчики и сразу сбросит, отправит sms по результату, переведет ответы клиентов в текст и не только. Узнать о всех возможностях робота.