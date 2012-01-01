Да, у Скорозвона готова интеграция с amoCRM и Битрикс24. Вам хватит 10-15 минут на самостоятельную настройку. Это бесплатно.

Если нужны интеграции с другими системами, они возможны через вебхуки или открытый API. Узнать подробнее.