Скорозвон
- Интеграция с Битрикс24 и amoCRM
- Поддержка 7 дней в неделю
- Российское ПО
- Настройка за 25 минут
- Отчёты и контроль real-time
Возможности для вашего бизнеса
- Интеграция с amoCRM и Битрикс24Прозванивайте контакты в системе и отправляйте теплые лиды в CRM.Подробнее
Недозвоны автоматически попадут в нужный этап. Интеграция уже настроена. Подключим бесплатно.
- Отчеты и контроль real-timeИзучайте важные показатели: от статистики обзвонов до интенсивности работы менеджеров. Слушайте звонки, выгружайте графические отчеты.Подробнее
- Телефония с предиктивным обзвономСовершайте в 3-5 раз больше звонков. С предиктивным обзвоном за операторов звонит диалер, а менеджеры только продают.Подробнее
- Голосовой роботОбработайте 25 000 контактов за 6 часов. Робот соберет статистику, передаст лиды менеджерам и в CRM.Стоимость: 4 коп/сек.Подробнее
- Речевая аналитика с поиском по словамИщите разговоры по ключевым словам и анализируйте работу менеджеров. Сервис бесплатно переводит речь операторов в текст.Подробнее
- Обработка 100% лидов из всех источниковСобирайте лиды из всех каналов в одном интерфейсе. Скорозвон отправит их на обзвон - ответивших соединит с оператором, не ответившим перезвонит.Подробнее
- Масштабируемость до любых размеровМощность сервиса безгранична. Скорозвон масштабируется до любых размеров без капитальных затрат и стабилен при внезапных нагрузках.Подробнее
- Персональный менеджерК постоянным клиентам прикрепляется персональный менеджер на всё время работы в сервисе. Он решит любые вопросы и привлечет нужных специалистов.
Компании из 25+ отраслей выбрали Скорозвон:
Тарифы
- Базовый1200 руб /мес за оператора
- Входящие/исходящие звонки
- Безлимитная запись звонков
- Речевая аналитика
- Графические отчеты
- Прием заявок из всех источников
- Интеграции по API
- Предиктивный диалер
- Собственная телефония
- ВыгодноПрофеcсиональный1800 руб /мес за оператора
- Входящие/исходящие звонки
- Безлимитная запись звонков
- Речевая аналитика
- Графические отчеты
- Прием заявок из всех источников
- Интеграции по API
- Предиктивный диалер
- Собственная телефония
- Индивидуальный2100 руб /мес за оператора
- Входящие/исходящие звонки
- Безлимитная запись звонков
- Речевая аналитика
- Графические отчеты
- Прием заявок из всех источников
- Интеграции по API
- Предиктивный диалер
- Собственная телефония
- Самая низкая цена на рынкеГолосовой роботза 4 коп /сек
- Запись аудио в Скорозвоне
- Простая загрузка базы
- Обзвон по базе
- Перевод клиентов на менеджеров
- Запись лидов в CRM
- Повторный звонок при недозвоне
- Перезвоним сегодня
- Расскажем, как стартовать в сервисе
- Поможем выбрать тариф под вашу задачу
Нам доверяют
FAQ
- Есть ли у вас интеграция с CRM-системой?
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Да, у Скорозвона готова интеграция с amoCRM и Битрикс24. Вам хватит 10-15 минут на самостоятельную настройку. Это бесплатно.
Если нужны интеграции с другими системами, они возможны через вебхуки или открытый API. Узнать подробнее.
- Как работает предиктивный обзвон / диалер?
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Вместо операторов по базе контактов звонит программа (или диалер), но делает это не последовательно, а по нескольким контактам одновременно. Операторы тратят время только на общение с клиентами, которые подняли трубку.
Программа анализирует более 10-ти показателей, чтобы операторы не тратили время на дозвоны, а клиенты не ждали на линии. С предиктивом прозванивать базы контактов в 3 раза быстрее. Узнать больше.
- Помогаете ли вы настроить Скорозвон?
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Конечно! После регистрации наши менеджеры свяжутся с вами, проконсультируют и помогут всё подключить.
Также вы можете настроить сервис самостоятельно за 25 минут. Инструкция.
Если возникнуть вопросы, свяжитесь с нами:
- Тел:
- 8 800 333 97 02 (звонок бесплатный)
- Техподдержка:
- welcome@skorozvon.ru
- Чат в Telegram:
- @Skorozvon_chatbot
- Сколько стоит голосовой робот в Скорозвоне?
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4 коп./сек. — самая низкая цена на рынке. Вы платите только за голосовые звонки посекундно, абонентской платы нет. При переводе на оператора стоимость не изменится.
Робот учтет часовой пояс клиента, вычислит автоответчики и сразу сбросит, отправит sms по результату, переведет ответы клиентов в текст и не только. Узнать о всех возможностях робота.