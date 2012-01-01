8 800 333 97 02 Звонок бесплатный
8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

Горячая линия

Горячая линия с предиктивным дозвоном

Подключите горячую линию в Скорозвоне для обработки 100% звонков. Скорозвон перезвонит всем недозвонившимся и соединит с теми, кто ответил.

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Мы отправим вам смс с кодом регистрации
После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Попробовать бесплатно» вы даете согласие на обработку персональных данных.
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Действуйте!

Проверьте, как работает горячая линия Скорозвона.

8 800 333 97 02

Позвоните нам.

Юлия Балахонова, руководитель отдела сопровождения
Юлия Балахонова
руководитель отдела сопровождения

Если стоит задача

  • Автоматизировать прием звонков и повысить Service Level
  • Распределять нагрузку на горячую линию в часы пик
  • Уведомлять о пропущенных и перезванивать автоматически
  • Соединять только с ответившими клиентами при автодозвоне

Есть готовое решение

Скорозвон — сервис обработки входящих звонков

+7
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Попробовать бесплатно» вы даете согласие на обработку персональных данных.

Возможности решения

  • Гибкие сценарии распределения вызовов
  • Настройка каждой линии и тегирование контактов
  • Масштабируется и мониторит тысячи линий
  • IVR-секретарь снизит нагрузку
  • Переадресация на мобильный или городской
  • Обработка 100% пропущенных звонков
  • Вся информация о клиенте в момент вызова
  • Привязка клиентов к менеджерам
  • Визуальные отчеты с выгрузкой в Excel
  • Адаптация рабочего графика к часовому поясу
  • Мелодии и автоответчики вместо гудков

Больше возможностей

Скорозвон — единый сервис для четырех направлений колл-центра: исходящие звонки, обработка входящих заявок, горячая линия, обзвон роботом. Регистрируйтесь в сервисе и получите весь арсенал для профессионалов продаж, доступный в любой момент.

+7
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Войти в Скорозвон» вы даете согласие на обработку персональных данных.
  • Гибкие сценарии распределения вызовов
    • Настройте один сценарий для всех линий или для каждой линии свой и прикрепите менеджеров.

    • Менеджеры смогут принимать вызовы:

      • по случайному принципу;
      • на наиболее свободного менеджера, у которого с момента завершения последнего разговора прошло больше времени, чем у других;
      • последовательно.
    Гибкие сценарии распределения вызовов
  • Настройка каждой линии и тегирование контактов
    • Название линии отображается при входящем звонке. Удобно, когда много номеров, чтобы понять, откуда поступил звонок.
    • Отметьте пункт «Назначать тег с названием линии при звонке», и программа будет сортировать контакты по линиям.
    • Функция приема звонков в статусе «Доступен» позволяет операторам отвечать на вызовы после заполнения карточки. Если нужно сократить время ожидания клиента, просто не выбирайте этот пункт, и операторы будут принимать новый звонок сразу после разговора.
    • При включенном автоответе в статусе «Доступен» система сама «возьмет трубку» и откроет карточку клиента.
    Настройка каждой линии и тегирование контактов
  • Масштабируется и мониторит тысячи линий

    Сервис масштабируется до нескольких тысяч линий, мониторит загруженность каждой линии и ключевых показателей 24/7/365, обновляя данные в режиме real-time:

    • число свободных операторов на линии;
    • количество активных разговоров;
    • число клиентов в очереди;
    • Service Level (% своевременно принятых вызовов из очереди);
    • среднее время ожидания ответа оператора;
    • потерянные вызовы без учета коротких (до 5 сек).
    Масштабируется и мониторит тысячи линий
  • IVR-секретарь снизит нагрузку
    • Настройте голосовое меню, чтобы автоматически распределять входящие звонки на сотрудников.
    • Выберите время проигрывания IVR: рабочее, нерабочее, всегда.
    • Загрузите звуковое приветствие и настройте алгоритм распределения звонков: 0 — перевод на меню, 1 — перевод на внешний номер, 2 — перевод на группу, 3 — перевод на пользователя, 4 — проигрывание звукового файла, если оператор занят.
    • Если клиент ничего не выбрал, меню запустится повторно.
    IVR-секретарь снизит нагрузку
  • Переадресация на мобильный или городской
    • Вы можете установить переадресацию на единый номер, либо на личный номер каждого пользователя, или запретить.
    • Определите, сколько секунд система будет дозваниваться на внешний номер — от 10 до 40 сек.
    • Установите число попыток автоперезвона на случай, если все операторы будут заняты.
    • При переадресации отображается номер телефона звонящего или номер с названием линии, на которую клиент звонит.
    Переадресация на мобильный или городской
  • Обработка 100% пропущенных звонков

    Со Скорозвоном ни один входящий звонок не потеряется по трем причинам:

    • оператор услышит сигнал звонка через колонки компьютера или динамик ноутбука, даже если снял гарнитуру;
    • если нужно, система ответит на звонок автоматически и «подтянет» карточку;
    • если клиент всё же не дозвонился (и не важно, по какой причине), программа уведомит об этом на email и сама перезвонит.
    • при перезвоне клиентам сервис соединяет операторов только с ответившими на звонок.
    Обработка 100% пропущенных звонков
  • Вся информация о клиенте в момент вызова
    • При входящем вызове отображается номер телефона звонящего и номер с названием линии, на которую клиент звонит.
    • При повторном вызове подтягивается карточка с данными клиента, историей переговоров, аудиозаписями и комментариями к звонкам.
    • Менеджер видит текст скрипта с заданными руководителем вариантами окончания разговора.
    Вся информация о клиенте в момент вызова
  • Привязка клиентов к менеджерам
    • Сервис учитывает привязку контактов к менеджерам. И, при звонке клиента из базы определенного менеджера, переадресует звонок именно ему.
    • Клиентам удобнее работать с персональным менеджером, а менеджеру — с начала и до конца вести своего клиента. Плюс — это повышает Service level (SL).
    Привязка клиентов к менеджерам
  • Визуальные отчеты с выгрузкой в Excel
    • Сравнение линий: выявление самого эффективного канала и уникальных от общего числа звонков.
    • Сравнение по дням: динамика звонков на линиях, дни с пиковой нагрузкой и оценка эффективности рекламных кампаний.
    • Число вызовов: динамика по линиям, соотношение входящих и пропущенных, выявление дней с пиковой нагрузкой.
    • Оценка сотрудников: выявление лидеров по приему входящих и числу пропущенных звонков.
    • Записи разговоров: таблица принятых звонков в записи с указанием даты, времени, линии, клиента и длительности звонка.
    • Выгрузка отчетов с детализацией в формате таблиц Excel.
    Визуальные отчеты с выгрузкой в Excel
  • Адаптация рабочего графика к часовому поясу
    • Сервис автоматически определяет часовой пояс каждого сотрудника и и синхронизирует с рабочим графиком.
    • Все звонки, поступившие, когда операторы оффлайн, фиксируются с причиной «нерабочее время».

    • Можно настроить, чтобы в нерабочее время:

      • вызовы переадресовывались на персональный номер сотрудника,
      • запускался автоответчик.
    Адаптация рабочего графика к часовому поясу
  • Мелодии и автоответчики вместо гудков
    • При звонке в нерабочее время или, если оператор занят, клиента поприветствует автоответчик. Он попросит дождаться ответа менеджера или напомнит о времени обслуживания клиентов.

    • Настраивайте собственные мелодии и загружайте аудиоответы для разных ситуаций:

      • при поступлении входящего вызова,
      • когда клиент ожидает ответа оператора,
      • когда все менеджеры заняты,
      • при звонке в нерабочее время и т.д.
    Мелодии и автоответчики вместо гудков
  • Настройте* за пару минут
    Скорозвон: прием входящих вызовов
    1. Подключите номер телефона, гарнитуру и назначьте сотрудников.
    2. Выберите сценарий распределения вызовов с переадресацией или без.
    3. Укажите время ожидания клиентов на линии и число дозвонов.

    *Или позвоните по номеру 8 800 333 97 02, специалист поможет всё настроить.

Скорозвон выбрали компании из 25+ отраслей

  • Логистические компании
  • Колл-центры
  • Коллекторские агентства
  • Агентства недвижимости
  • Event-агентства
  • Кредитные организации
  • Опросные компании
  • Салоны красоты
  • Медицинские центры
  • Интернет-магазины
  • Крупные ритейлеры
  • Фитнес-центры
  • Службы доставки
  • Страховые компании
  • Маркетплейсы
  • Операторы связи
  • Туристические компани
  • Авиакомпании
  • Банки
  • Маркетинговые агентства
  • Такси и т.д.
  • ЯндексТакси
  • ПИК Группа
  • До зарплаты
  • LeadCall
  • Интерпромбанк
  • auto.ru
  • Точка - банк для предпринимателей
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Мы ответим на вопросы и поможем всё подключить.

+7
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Войти в сервис» вы даете согласие на обработку персональных данных.
Юлия Балахонова, руководитель отдела сопровождения
Юлия Балахонова
руководитель отдела сопровождения