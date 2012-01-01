Горячая линия
Горячая линия с предиктивным дозвоном
Подключите горячую линию в Скорозвоне для обработки 100% звонков. Скорозвон перезвонит всем недозвонившимся и соединит с теми, кто ответил.
Проверьте, как работает горячая линия Скорозвона.8 800 333 97 02
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Если стоит задача
- Автоматизировать прием звонков и повысить Service Level
- Распределять нагрузку на горячую линию в часы пик
- Уведомлять о пропущенных и перезванивать автоматически
- Соединять только с ответившими клиентами при автодозвоне
Есть готовое решение
Скорозвон — сервис обработки входящих звонков
Возможности решения
- Гибкие сценарии распределения вызовов
- Настройка каждой линии и тегирование контактов
- Масштабируется и мониторит тысячи линий
- IVR-секретарь снизит нагрузку
- Переадресация на мобильный или городской
- Обработка 100% пропущенных звонков
- Вся информация о клиенте в момент вызова
- Привязка клиентов к менеджерам
- Визуальные отчеты с выгрузкой в Excel
- Адаптация рабочего графика к часовому поясу
- Мелодии и автоответчики вместо гудков
Больше возможностей
Скорозвон — единый сервис для четырех направлений колл-центра: исходящие звонки, обработка входящих заявок, горячая линия, обзвон роботом. Регистрируйтесь в сервисе и получите весь арсенал для профессионалов продаж, доступный в любой момент.
- Гибкие сценарии распределения вызовов
- Настройте один сценарий для всех линий или для каждой линии свой и прикрепите менеджеров.
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Менеджеры смогут принимать вызовы:
- по случайному принципу;
- на наиболее свободного менеджера, у которого с момента завершения последнего разговора прошло больше времени, чем у других;
- последовательно.
- Настройка каждой линии и тегирование контактов
- Название линии отображается при входящем звонке. Удобно, когда много номеров, чтобы понять, откуда поступил звонок.
- Отметьте пункт «Назначать тег с названием линии при звонке», и программа будет сортировать контакты по линиям.
- Функция приема звонков в статусе «Доступен» позволяет операторам отвечать на вызовы после заполнения карточки. Если нужно сократить время ожидания клиента, просто не выбирайте этот пункт, и операторы будут принимать новый звонок сразу после разговора.
- При включенном автоответе в статусе «Доступен» система сама «возьмет трубку» и откроет карточку клиента.
- Масштабируется и мониторит тысячи линий
Сервис масштабируется до нескольких тысяч линий, мониторит загруженность каждой линии и ключевых показателей 24/7/365, обновляя данные в режиме real-time:
- число свободных операторов на линии;
- количество активных разговоров;
- число клиентов в очереди;
- Service Level (% своевременно принятых вызовов из очереди);
- среднее время ожидания ответа оператора;
- потерянные вызовы без учета коротких (до 5 сек).
- IVR-секретарь снизит нагрузку
- Настройте голосовое меню, чтобы автоматически распределять входящие звонки на сотрудников.
- Выберите время проигрывания IVR: рабочее, нерабочее, всегда.
- Загрузите звуковое приветствие и настройте алгоритм распределения звонков: 0 — перевод на меню, 1 — перевод на внешний номер, 2 — перевод на группу, 3 — перевод на пользователя, 4 — проигрывание звукового файла, если оператор занят.
- Если клиент ничего не выбрал, меню запустится повторно.
- Переадресация на мобильный или городской
- Вы можете установить переадресацию на единый номер, либо на личный номер каждого пользователя, или запретить.
- Определите, сколько секунд система будет дозваниваться на внешний номер — от 10 до 40 сек.
- Установите число попыток автоперезвона на случай, если все операторы будут заняты.
- При переадресации отображается номер телефона звонящего или номер с названием линии, на которую клиент звонит.
- Обработка 100% пропущенных звонков
Со Скорозвоном ни один входящий звонок не потеряется по трем причинам:
- оператор услышит сигнал звонка через колонки компьютера или динамик ноутбука, даже если снял гарнитуру;
- если нужно, система ответит на звонок автоматически и «подтянет» карточку;
- если клиент всё же не дозвонился (и не важно, по какой причине), программа уведомит об этом на email и сама перезвонит.
- при перезвоне клиентам сервис соединяет операторов только с ответившими на звонок.
- Вся информация о клиенте в момент вызова
- При входящем вызове отображается номер телефона звонящего и номер с названием линии, на которую клиент звонит.
- При повторном вызове подтягивается карточка с данными клиента, историей переговоров, аудиозаписями и комментариями к звонкам.
- Менеджер видит текст скрипта с заданными руководителем вариантами окончания разговора.
- Привязка клиентов к менеджерам
- Сервис учитывает привязку контактов к менеджерам. И, при звонке клиента из базы определенного менеджера, переадресует звонок именно ему.
- Клиентам удобнее работать с персональным менеджером, а менеджеру — с начала и до конца вести своего клиента. Плюс — это повышает Service level (SL).
- Визуальные отчеты с выгрузкой в Excel
- Сравнение линий: выявление самого эффективного канала и уникальных от общего числа звонков.
- Сравнение по дням: динамика звонков на линиях, дни с пиковой нагрузкой и оценка эффективности рекламных кампаний.
- Число вызовов: динамика по линиям, соотношение входящих и пропущенных, выявление дней с пиковой нагрузкой.
- Оценка сотрудников: выявление лидеров по приему входящих и числу пропущенных звонков.
- Записи разговоров: таблица принятых звонков в записи с указанием даты, времени, линии, клиента и длительности звонка.
- Выгрузка отчетов с детализацией в формате таблиц Excel.
- Адаптация рабочего графика к часовому поясу
- Сервис автоматически определяет часовой пояс каждого сотрудника и и синхронизирует с рабочим графиком.
- Все звонки, поступившие, когда операторы оффлайн, фиксируются с причиной «нерабочее время».
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Можно настроить, чтобы в нерабочее время:
- вызовы переадресовывались на персональный номер сотрудника,
- запускался автоответчик.
- Мелодии и автоответчики вместо гудков
- При звонке в нерабочее время или, если оператор занят, клиента поприветствует автоответчик. Он попросит дождаться ответа менеджера или напомнит о времени обслуживания клиентов.
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Настраивайте собственные мелодии и загружайте аудиоответы для разных ситуаций:
- при поступлении входящего вызова,
- когда клиент ожидает ответа оператора,
- когда все менеджеры заняты,
- при звонке в нерабочее время и т.д.
- Настройте* за пару минут
- Подключите номер телефона, гарнитуру и назначьте сотрудников.
- Выберите сценарий распределения вызовов с переадресацией или без.
- Укажите время ожидания клиентов на линии и число дозвонов.
*Или позвоните по номеру 8 800 333 97 02, специалист поможет всё настроить.
Скорозвон выбрали компании из 25+ отраслей
- Логистические компании
- Колл-центры
- Коллекторские агентства
- Агентства недвижимости
- Event-агентства
- Кредитные организации
- Опросные компании
- Салоны красоты
- Медицинские центры
- Интернет-магазины
- Крупные ритейлеры
- Фитнес-центры
- Службы доставки
- Страховые компании
- Маркетплейсы
- Операторы связи
- Туристические компани
- Авиакомпании
- Банки
- Маркетинговые агентства
- Такси и т.д.
Зарегистрируйтесь в сервисе и позвоните нам 8 800 333 97 02.
Мы ответим на вопросы и поможем всё подключить.