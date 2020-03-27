«Скорозвон» — облачный сервис исходящих звонков, который набирает несколько номеров одновременно и соединяет свободных операторов колл-центра с ответившими абонентами. «Скорозвон» собирает статистические данные, благодаря которым минимизирует время ожидания между разговорами и исключают ситуации, когда оператор недоступен для отвечающего.

Клиенту нужно было, чтобы лиды загружались в CRM автоматически. Сначала диалер интегрировали с Амо CRM, но получилось затратно. Платишь за две системы, а функционал похож. В итоге, оставили «Скорозвон». Данные стали передавать в систему через API напрямую.

С какими сложностями столкнулись и как решали

Большинством людей воспринимают тяжело нововведения. И операторы к автоматизации процессов отнеслись скептически. Их можно понять — вместе с ростом дозвонов возросла и нагрузка. Вместо 3,5 разговоров с перерывами на кофе, рабочий день превратился в 6 часов непрерывных продаж. Сотрудники заговорили об увольнениях, но лишь до первой зарплаты. Уже через месяц выручка компании выросла, а вместе с ней и финансовая мотивация персонала.

Для равномерного распределения нагрузки в компании ввели 12-часовой рабочий режим. В итоге, даже самые скептически настроенные сотрудники признали, что зря упирались. Ведь «Скорозвон» дает возможность зарабатывать больше, а новый график расширил временной диапазон для консультации клиентов из других часовых поясов.