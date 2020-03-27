Наш клиент — микрофинансовая организация «До зарплаты», которая выдает микрозаймы до 100 000 рублей совершеннолетним гражданам РФ по входящим заявкам с сайта. Полтора года назад в отделе телемаркетинга сменился руководитель. Он увидел, что обзванивать клиентов можно продуктивнее, и обратился к нам за консультацией.
На момент обращения обработкой заявок занимались четыре оператора. Каждый сотрудник принимал до тысячи клиентских обращений ежедневно и сортировал их по принципу: чем больше заполненных полей, тем выше приоритет. Заявки, составленные «на скорую руку», оставляли на потом, но так до них и не добирались. Половину рабочего времени занимали дозвоны, т.е. половину клиентов здесь дарили конкурентам. Но это ещё не всё.
В двухстах наборах, которые каждый менеджер совершал ежедневно, в ожидании ответа от клиента час он слушал гудки. Добавим сюда минуты, потраченные на моральную подготовку перед телефонным разговором, перерывы на кофе, отвлечения на беседы с коллегами, и представим реальную картину потерь.
На рынке микрокредитования борьба за клиента начинается с первой секунды после получения заявки. Ведь практически каждый новый клиент становится постоянным. Получается, что прибыль компании приносит тот оператор, который отреагировал на запрос первым. Упустившие эту возможность, могут про клиента забыть.
В результате того, что операторы обрабатывали только половину входящих заявок, затраты маркетинга на привлечение лидов и упущенная прибыль выглядели так:
Клиент решил повысить скорость обработки заявок за счёт расширения штата и принялся нанимать дополнительных сотрудников. К отбору подходил строго: искал профессионалов или тех, кто готов обучаться. Но приток “свежей крови” прибывал медленно. И, в итоге, обратились к нам.
автоматизировать рутинные процессы колл-центра на фоне увеличения штата операторов, чтобы быстрее обрабатывать входящие заявки и обзванивать клиентов без временных и финансовых потерь.
Менеджер продукта Антон Казаков проанализировал процессы клиентского колл-центра и рассказал клиенту, как диалер поможет в решении задач. Владельцы компании решили протестировать диалер.
«Мы запустили тест, и первый же месяц показал резкий всплеск продаж — как по количеству обзвонов, так и по финансовым выдачам. Именно после тестирования клиент принял окончательное решение использовать „Скорозвон“».
Клиенту нужно было, чтобы лиды загружались в CRM автоматически. Сначала диалер интегрировали с Амо CRM, но получилось затратно. Платишь за две системы, а функционал похож. В итоге, оставили «Скорозвон». Данные стали передавать в систему через API напрямую.
Большинством людей воспринимают тяжело нововведения. И операторы к автоматизации процессов отнеслись скептически. Их можно понять — вместе с ростом дозвонов возросла и нагрузка. Вместо 3,5 разговоров с перерывами на кофе, рабочий день превратился в 6 часов непрерывных продаж. Сотрудники заговорили об увольнениях, но лишь до первой зарплаты. Уже через месяц выручка компании выросла, а вместе с ней и финансовая мотивация персонала.
Для равномерного распределения нагрузки в компании ввели 12-часовой рабочий режим. В итоге, даже самые скептически настроенные сотрудники признали, что зря упирались. Ведь «Скорозвон» дает возможность зарабатывать больше, а новый график расширил временной диапазон для консультации клиентов из других часовых поясов.
После появления предиктивного обзвона заявки с сайта автоматически попадают в систему. Диалер непрерывно прозванивает базу, и, как только освободившийся оператор выходит на линию, в ту же секунду, он слышит в трубке: «Алло». Программа отфильтровывает недозвоны и соединяет оператора с клиентом, и никаких гудков. На основе собранной ранее статистики диалер просчитывает все возможные комбинации и прозванивает ровно столько лидов, чтобы новый клиент не ждал на линии дольше трех секунд.
Клиентов, до которых диалер не дозвонился, программа ставит в очередь на дозвон. И сервис будет прозванивать эти номера, пока клиент не возьмет трубку. Диалер не дает оператору лениться, непрерывно назначая перезвоны. Каждый клиент обязательно поговорит с менеджером, никто не потеряется и не будет зря висеть на линии. Ни одной потраченной впустую минуты, ни один клиент не остался без внимания, никаких просрочек и потерь.
О том, какие ещё перемены произошли в компании, рассказывает руководитель колл-центра МФО «До зарплаты» Славомир:
Оптимизация колл-центра в первый же месяц в два раза ускорила производительность. В процессе эксплуатации «Скорозвона» вырос объем входящих заявок, число дозвонов и, как следствие, кредитных выдач. Реакция менеджеров на заявки стала молниеносной и свела отток клиентов к минимуму. Число обработанных заявок выросло с нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч в день. И главное — за год компания выросла на 55% по сравнению с предыдущим годом. И по темпу роста опередила рынок микрозаймов почти в пять раз.
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