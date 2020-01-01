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Рабочие кейсы
для холодных продаж
Рассказываем, как увеличить продажи на реальных примерах
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Thursday, July 12
Как отдел b2b-продаж увеличил количество заявок в 2 раза без бюджета на рекламу
Кейс об увеличении количества заявок с отдела b2b-продаж в 2 раза без бюджетов на рекламу. История компании «Веда Плюс» при использовании сервиса «Скорозвон»
Monday, March 26
KOLOMAKI. Продажа очистных сооружений. На 70% выросли лиды
История успеха колл-центра компании Kolomaki. Описание того, как было до работы со Скорозвоном и что изменилось.
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