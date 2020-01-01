Как отдел b2b-продаж увеличил количество заявок в 2 раза без бюджета на рекламу

Кейс об увеличении количества заявок с отдела b2b-продаж в 2 раза без бюджетов на рекламу. История компании «Веда Плюс» при использовании сервиса «Скорозвон»