Скорозвон для юридических фирм
Скорозвон
Сервис умного автодозвона для юридических колл-центров и отделов продаж
Как работает Скорозвон
Благодаря готовым интеграциям Скорозвона с amoCRM и Bitrix24 юридические компании получают мощный инструмент для продажи юридических услуг и единое пространство движения лидов и сделок по воронке.
Как продать юридическую услугу со Скорозвоном
Запустите обзвон голосовым роботом с IVR-меню и sms-рассылкой или предиктивный обзвон с переадресацией на менеджеров и получайте прогретые лиды в CRM.
I способ Автообзвон голосовым роботом
Робот Скорозвона в 25 раз дешевле колл-центра. За считанные часы прогреет 25 000 контактов. Давших согласие соединит с оператором и отправит в CRM. Чтобы начать, зарегистрируйтесь в Скорозвоне, запишите аудио, загрузите базу и запустите обзвон. Предложите бесплатную консультацию, например в таком формате: «Хотите узнать, как списать долги по федеральному закону о банкротстве? Нажмите цифру 1 — мы перезвоним и расскажем. Нажмите цифру 2 — консультация не нужна».
- 4 коп./сек. за голосовые сообщения — самый доступный робот на рынке
- Обработает большие базы с низкой контактностью на 100% за считанные часы.
- Предложит бесплатную консультацию или бонус, расскажет об акции, пригласит на вебинар.
- Вычислит клиентов, заинтересованных в юридической услуге.
- Дозвонится до каждого, кто не ответил или не выбрал цифру в меню.
- Лояльным отправит sms со ссылкой или соединит с менеджером.
- «Отказников» и неактивные номера отфильтрует, чтобы устранить негатив.
Тарификация при переводе внутри сервиса
|
Клиент взял трубку и прослушал аудио
|
Перевод вызова на менеджера
|
Консультация специалиста
|Скорозвон
|2,4 руб./мин.
|Другие сервисы
|3,3 руб./мин.
|6-7 руб./мин.
II способ Предиктивный обзвон с переадресацией на операторов
Предиктивный обзвон клиентских баз быстрее ручного в 3 раза. Программа постоянно анализирует работу операторов в сервисе и вычисляет среднее время ответа клиента на звонок, продолжительность разговора в проекте, скорость заполнения карточки, процент дозвона в проекте и т.д. Поэтому программа «знает», когда сотрудник закончит разговор, и дозванивается до нескольких клиентов в то время, когда сотрудник еще разговаривает. Прогноз на основе метрик сводит к нулю ситуации, когда человек берет трубку, а свободного оператора нет.
- Скорозвон прозвонит базу и соединит специалистов только с теми, кто взял трубку.
- До неответивших дозвонится, исключит неликвидные номера.
- Сотрудники делают по 300-400 переговоров за смену — в 3-5 раз больше, чем при ручном обзвоне.
- 80% времени менеджеры разговаривают, а значит больше продают.
- Остальные 20% операторы заполняют карточку голосом — речь автоматически преобразуется в текст.
- Программа учитывает часовой пояс клиента и график оператора — ваши звонки всегда вовремя.
- Как только клиент берет трубку, в интерфейсе оператора «всплывает» карточка с клиентскими данными и скриптом.
- Аудиозаписи разговоров и история ведения клиента хранятся в клиентской карточке.
- Как только оператор выбрал итог разговора, лид отправляется на нужный этап сделки в CRM.
- Если нужно прозвонить теплых клиентов, программа заберет контакты из CRM и после обзвона переместит на другой этап воронки.
- В итоге, вы получаете в 3 раза больше сделок без капитальных расходов.
Эффективность в 3 раза выше,
Расходы в 2 раза ниже
|
в Скорозвоне
|
без Скорозвона
|Эффективность:
|
300 разговоров/день
|
300 разговоров/день
|Расходы:
|
1 500 руб./мес. – абонентская плата
6 000 руб./мес. – телефония
20 000 руб./мес. – зарплата
|
3 000 руб./мес. – три пакета на 5 000 минут
60 000 руб./мес. – зарплата
|Итог:
|
27 500 руб./мес.
|
63 000 руб./мес.
Используйте сервис на полную мощность в течение 7 тестовых дней.
Почему юристы выбирают Скорозвон
- Настройка за 25 минут
- Начните звонить уже сегодня! Посмотрите видеокурс «Турбозапуск Скорозвона» или позвоните нам 8 800 333 97 02, и мы поможем стартовать.
- 100% контактов обработаны
- Забудьте про недозвоны, т.к. их не будет. Скорозвон сделает максимум звонков по холодной базе до результата, а лиды отправит в CRM.
- 300+ разговоров за смену
- Предиктивный обзвон в 3-5 раз быстрее обычного. За операторов звонит диалер, а менеджеры только продают. Больше разговоров — больше продаж.
- IVR-робот для быстрых рассылок
- Запишите аудио и запустите обзвон. Голосовой робот прогреет 25 000 контактов за 6 часов, посчитает статистику ответов и передаст лиды менеджерам и в CRM.
- Интеграции с amoCRM/Bitrix24
- Скорозвон в связке с CRM — бесшовное пространство для доведения лидов до сделки. Согласно итогам обзвона, программа перемещает лиды по этапам воронки.
- 15 минут на обучение команды
- Наши менеджеры проведут обучение ваших сотрудников с демонстрацией работы в сервисе. Это займет 15 минут, дальше — только ответы на вопросы.
- Стоимость от 40 руб/день
- Вы получаете готовую автоворонку продаж с «умным» дозвоном, записью разговоров, real-time отчетами по цене булки хлеба — от 40 руб/день за сотрудника. Оплата через р/счет.
- Контроль и отчеты real time
- Смотрите статистику обзвонов, сравнивайте интенсивность работы менеджеров, слушайте важные звонки и выгружайте отчеты. Актуальная аналитика всегда доступна.
- Информация надёжно защищена
- Ваши данные относятся к коммерческой тайне и гарантированно защищены от третьих лиц согласно п. 9 Оферты об использовании программы.
- Персональный менеджер
- К постоянным клиентам прикрепляется персональный менеджер на всё время работы в сервисе. Он решит любые вопросы и привлечет нужных специалистов.
Используйте сервис на полную мощность в течение 7 тестовых дней.
Выберите тариф
- Задачи:
- холодные звонки, опросы.
- Результат:
- В предиктивном режиме обработка номеров в 3-5 раз быстрее. Менеджеры совершают по 300+ разговоров за смену при абонентской плате от 40 рублей за сотрудника в день. Трафик оплачивается отдельно.
- Задачи:
- холодные звонки, автоинформатор.
- Результат:
- Робот прозвонит базы любого размера максимально быстро и без участия операторов. Теплые лиды передаст специалистам и в CRM, неответившим перезвонит, неактивные номера исключит, сформирует отчет.
Без абонентской платы.
Зарегистрируйтесь в сервисе и запустите первый обзвон, используя любые функции, абсолютно бесплатно. Дарим вам 7 тестовых дней.