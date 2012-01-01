Настройка за 25 минут Начните звонить уже сегодня! Посмотрите видеокурс «Турбозапуск Скорозвона» или позвоните нам 8 800 333 97 02, и мы поможем стартовать.

100% контактов обработаны Забудьте про недозвоны, т.к. их не будет. Скорозвон сделает максимум звонков по холодной базе до результата, а лиды отправит в CRM.

300+ разговоров за смену Предиктивный обзвон в 3-5 раз быстрее обычного. За операторов звонит диалер, а менеджеры только продают. Больше разговоров — больше продаж.

IVR-робот для быстрых рассылок Запишите аудио и запустите обзвон. Голосовой робот прогреет 25 000 контактов за 6 часов, посчитает статистику ответов и передаст лиды менеджерам и в CRM.

Интеграции с amoCRM/Bitrix24 Скорозвон в связке с CRM — бесшовное пространство для доведения лидов до сделки. Согласно итогам обзвона, программа перемещает лиды по этапам воронки.

15 минут на обучение команды Наши менеджеры проведут обучение ваших сотрудников с демонстрацией работы в сервисе. Это займет 15 минут, дальше — только ответы на вопросы.

Стоимость от 40 руб/день Вы получаете готовую автоворонку продаж с «умным» дозвоном, записью разговоров, real-time отчетами по цене булки хлеба — от 40 руб/день за сотрудника. Оплата через р/счет.

Контроль и отчеты real time Смотрите статистику обзвонов, сравнивайте интенсивность работы менеджеров, слушайте важные звонки и выгружайте отчеты. Актуальная аналитика всегда доступна.

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