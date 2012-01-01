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Скорозвон для юридических фирм

Скорозвон

Сервис умного автодозвона для юридических колл-центров и отделов продаж

Колл-центр для юристов: сервис №1 для продажи юридических услуг в России
Обработает 100% контактов и отправит лиды в CRM
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После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
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Как работает Скорозвон

Благодаря готовым интеграциям Скорозвона с amoCRM и Bitrix24 юридические компании получают мощный инструмент для продажи юридических услуг и единое пространство движения лидов и сделок по воронке.

Колл-центр для юридической компании
Стоит задача прозвонить Лиды/Сделки с определенного этапа в CRM?
Скорозвон заберет из CRM контакты, прозвонит и переместит на следующий этап воронки в CRM.
Как продать юридическую услугу со Скорозвоном

Как продать юридическую услугу со Скорозвоном

Запустите обзвон голосовым роботом с IVR-меню и sms-рассылкой или предиктивный обзвон с переадресацией на менеджеров и получайте прогретые лиды в CRM.

Автообзвон голосовым роботом в сервисе Скорозвон

I способ Автообзвон голосовым роботом

Робот Скорозвона в 25 раз дешевле колл-центра. За считанные часы прогреет 25 000 контактов. Давших согласие соединит с оператором и отправит в CRM. Чтобы начать, зарегистрируйтесь в Скорозвоне, запишите аудио, загрузите базу и запустите обзвон. Предложите бесплатную консультацию, например в таком формате: «Хотите узнать, как списать долги по федеральному закону о банкротстве? Нажмите цифру 1 — мы перезвоним и расскажем. Нажмите цифру 2 — консультация не нужна».

  • 4 коп./сек. за голосовые сообщения — самый доступный робот на рынке
  • Обработает большие базы с низкой контактностью на 100% за считанные часы.
  • Предложит бесплатную консультацию или бонус, расскажет об акции, пригласит на вебинар.
  • Вычислит клиентов, заинтересованных в юридической услуге.
  • Дозвонится до каждого, кто не ответил или не выбрал цифру в меню.
  • Лояльным отправит sms со ссылкой или соединит с менеджером.
  • «Отказников» и неактивные номера отфильтрует, чтобы устранить негатив.

Тарификация при переводе внутри сервиса

Клиент взял трубку и прослушал аудио
Перевод вызова на менеджера
Консультация специалиста
Скорозвон 2,4 руб./мин.
Другие сервисы 3,3 руб./мин. 6-7 руб./мин.
Колл-центр юридических услуг

II способ Предиктивный обзвон с переадресацией на операторов

Предиктивный обзвон клиентских баз быстрее ручного в 3 раза. Программа постоянно анализирует работу операторов в сервисе и вычисляет среднее время ответа клиента на звонок, продолжительность разговора в проекте, скорость заполнения карточки, процент дозвона в проекте и т.д. Поэтому программа «знает», когда сотрудник закончит разговор, и дозванивается до нескольких клиентов в то время, когда сотрудник еще разговаривает. Прогноз на основе метрик сводит к нулю ситуации, когда человек берет трубку, а свободного оператора нет.

  • Скорозвон прозвонит базу и соединит специалистов только с теми, кто взял трубку.
  • До неответивших дозвонится, исключит неликвидные номера.
  • Сотрудники делают по 300-400 переговоров за смену — в 3-5 раз больше, чем при ручном обзвоне.
  • 80% времени менеджеры разговаривают, а значит больше продают.
  • Остальные 20% операторы заполняют карточку голосом — речь автоматически преобразуется в текст.
  • Программа учитывает часовой пояс клиента и график оператора — ваши звонки всегда вовремя.
  • Как только клиент берет трубку, в интерфейсе оператора «всплывает» карточка с клиентскими данными и скриптом.
  • Аудиозаписи разговоров и история ведения клиента хранятся в клиентской карточке.
  • Как только оператор выбрал итог разговора, лид отправляется на нужный этап сделки в CRM.
  • Если нужно прозвонить теплых клиентов, программа заберет контакты из CRM и после обзвона переместит на другой этап воронки.
  • В итоге, вы получаете в 3 раза больше сделок без капитальных расходов.

Эффективность в 3 раза выше,
Расходы в 2 раза ниже

в Скорозвоне
без Скорозвона
Эффективность:
300 разговоров/день
300 разговоров/день
Расходы:
1 500 руб./мес. – абонентская плата
6 000 руб./мес. – телефония
20 000 руб./мес. – зарплата
3 000 руб./мес. – три пакета на 5 000 минут
60 000 руб./мес. – зарплата
Итог:
27 500 руб./мес.
63 000 руб./мес.
Стартуйте в Скорозвоне сейчас!

Используйте сервис на полную мощность в течение 7 тестовых дней.

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Почему юристы выбирают Скорозвон

Настройка за 25 минут
Начните звонить уже сегодня! Посмотрите видеокурс «Турбозапуск Скорозвона» или позвоните нам 8 800 333 97 02, и мы поможем стартовать.
100% контактов обработаны
Забудьте про недозвоны, т.к. их не будет. Скорозвон сделает максимум звонков по холодной базе до результата, а лиды отправит в CRM.
300+ разговоров за смену
Предиктивный обзвон в 3-5 раз быстрее обычного. За операторов звонит диалер, а менеджеры только продают. Больше разговоров — больше продаж.
IVR-робот для быстрых рассылок
Запишите аудио и запустите обзвон. Голосовой робот прогреет 25 000 контактов за 6 часов, посчитает статистику ответов и передаст лиды менеджерам и в CRM.
Интеграции с amoCRM/Bitrix24
Скорозвон в связке с CRM — бесшовное пространство для доведения лидов до сделки. Согласно итогам обзвона, программа перемещает лиды по этапам воронки.
15 минут на обучение команды
Наши менеджеры проведут обучение ваших сотрудников с демонстрацией работы в сервисе. Это займет 15 минут, дальше — только ответы на вопросы.
Стоимость от 40 руб/день
Вы получаете готовую автоворонку продаж с «умным» дозвоном, записью разговоров, real-time отчетами по цене булки хлеба — от 40 руб/день за сотрудника. Оплата через р/счет.
Контроль и отчеты real time
Смотрите статистику обзвонов, сравнивайте интенсивность работы менеджеров, слушайте важные звонки и выгружайте отчеты. Актуальная аналитика всегда доступна.
Информация надёжно защищена
Ваши данные относятся к коммерческой тайне и гарантированно защищены от третьих лиц согласно п. 9 Оферты об использовании программы.
Персональный менеджер
К постоянным клиентам прикрепляется персональный менеджер на всё время работы в сервисе. Он решит любые вопросы и привлечет нужных специалистов.

Что говорит бизнес

Каждый месяц в Скорозвоне регистрируется 500+ аккаунтов. Ежедневно десятки тысяч пользователей совершают 2 000 000 звонков. Почему бизнес из самых разных отраслей выбирает Скорозвон, расскажут клиенты и их кейсы.

  • ИП Сипулин: «20 руб/лид — дешевле робота не встречал»
    Кейс дистрибьютора веб-сервисов ИП Сипулин
    Уральский бизнесмен прозвонил роботом ~2,5 тыс компаний и за 1,5 часа получил 49 лидов.
    Читать кейс
  • ДелиСтраховку: «Сборы выросли в 24 раза за квартал»
    Кейс страхового брокера «ДелиСтраховку»
    Московский брокер настроил автоворонку и продал ОСАГО на 3,5 млн за квартал.
    Читать кейс
  • До зарплаты: «Мы растём в 5 раз быстрее рынка»
    Кейс микрофинансовой организации «До зарплаты»
    Руководитель отдела продаж МФО увеличил объем кредитных выдач на 300%.
    Читать кейс
Стартуйте в Скорозвоне сейчас!

Используйте сервис на полную мощность в течение 7 тестовых дней.

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Выберите тариф

Задачи:
холодные звонки, опросы.
Результат:
В предиктивном режиме обработка номеров в 3-5 раз быстрее. Менеджеры совершают по 300+ разговоров за смену при абонентской плате от 40 рублей за сотрудника в день. Трафик оплачивается отдельно.
Профессиональный
Хит продаж
40 руб./день за 1 оператора
Телефония Скорозвона
* При оплате за 9-12 месяцев
Подробнее
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Задачи:
холодные звонки, автоинформатор.
Результат:
Робот прозвонит базы любого размера максимально быстро и без участия операторов. Теплые лиды передаст специалистам и в CRM, неответившим перезвонит, неактивные номера исключит, сформирует отчет.
Автообзвон
коп./сек.
Телефония Скорозвона.
Без абонентской платы.
Подробнее
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Дочитавшим до конца дарим 7 дней!

Зарегистрируйтесь в сервисе и запустите первый обзвон, используя любые функции, абсолютно бесплатно. Дарим вам 7 тестовых дней.

+
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Попробовать бесплатно» вы даете согласие на обработку персональных данных.
Озод Юсупов, Руководитель группы продаж «Скорозвон»
Озод Юсупов
Руководитель группы продаж
8 800 333 97 02