Стать Партнером
Будем Партнерами!
Пригласите новых клиентов в сервис и получайте 15% от абонентской платы с каждого приглашенного ежемесячно.
В чем суть
Мы заметили, большинство новых пользователей регистрируются в Скорозвоне по рекомендации тех, кто давно и успешно работает в сервисе. «Хм, сарафанное радио отлично работает, — подумали мы, — А давайте за эти рекомендации благодарить!». И разработали Партнерскую программу с системой вознаграждения за приглашенных.
Как начать
У вас есть аккаунт в Скорозвоне?
НетЗарегистрироваться в Скорозвоне
ДаЗарегистрироваться в Партнёрской программе
- Зарегистрируйтесь в сервисе Скорозвон, если вы еще не с нами.
- Если вы с нами, но еще не Партнер, выберите в профиле *Имя аккаунта* → Стать Партнером.
- Заполните Анкету Партнера для регистрации.
- После регистрации Анкеты, сервис перебросит вас на страницу входа в Кабинет Партнера. Введите логин и пароль от аккаунта в Скорозвоне, чтобы войти в Кабинет.
- В Кабинете Партнера перейдите в раздел Субпартнеры. Там вы увидите Реферальную ссылку и Промо-код.
- Реферальную ссылку разместите на сайте, в блоге, в рассылке, на вебинаре, предложите Партнерам, клиентам, друзьям. Промо-код нужен для привязки Клиента на случай, если перехода по реферальной ссылке не было.
Правила программы
- Партнер — тот, кто приглашает в программу. Клиент — тот, кто приходит по реферальной ссылке.
- После того, как Партнер привлечет двух и более Клиентов, заключаем Договор.
- Партнер получает 15% от абонентской платы Клиента в течение двух лет с момента регистрации Клиента в сервисе.
- Вывести деньги можно со второго Клиента от 2000 руб на аккаунт в Скорозвоне или на расчетный счет юрлица.
- Выплаты начисляем с первого Клиента в начале месяца за предыдущий.