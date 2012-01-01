В чем суть

Мы заметили, большинство новых пользователей регистрируются в Скорозвоне по рекомендации тех, кто давно и успешно работает в сервисе. «Хм, сарафанное радио отлично работает, — подумали мы, — А давайте за эти рекомендации благодарить!». И разработали Партнерскую программу с системой вознаграждения за приглашенных.