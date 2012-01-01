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Стать Партнером

Будем Партнерами!

Пригласите новых клиентов в сервис и получайте 15% от абонентской платы с каждого приглашенного ежемесячно.

Зарегистрироваться в Скорозвоне! Стать Партнёром!
Успешный Партнер Скорозвона получил 582612 руб. за год

582 612 ₽ получил самый успешный Партнер Скорозвона за год. Остальные участники выручают по 100, 200, 300 тысяч рублей. Значит можете и вы!

В чем суть

Мы заметили, большинство новых пользователей регистрируются в Скорозвоне по рекомендации тех, кто давно и успешно работает в сервисе. «Хм, сарафанное радио отлично работает, — подумали мы, — А давайте за эти рекомендации благодарить!». И разработали Партнерскую программу с системой вознаграждения за приглашенных.

Как начать

У вас есть аккаунт в Скорозвоне?
Нет
Зарегистрироваться в Скорозвоне
Да
Зарегистрироваться в Партнёрской программе
  1. Зарегистрируйтесь в сервисе Скорозвон, если вы еще не с нами.
  2. Если вы с нами, но еще не Партнер, выберите в профиле *Имя аккаунта* → Стать Партнером.
  3. Заполните Анкету Партнера для регистрации.
  4. После регистрации Анкеты, сервис перебросит вас на страницу входа в Кабинет Партнера. Введите логин и пароль от аккаунта в Скорозвоне, чтобы войти в Кабинет.
  5. В Кабинете Партнера перейдите в раздел Субпартнеры. Там вы увидите Реферальную ссылку и Промо-код.
  6. Реферальную ссылку разместите на сайте, в блоге, в рассылке, на вебинаре, предложите Партнерам, клиентам, друзьям. Промо-код нужен для привязки Клиента на случай, если перехода по реферальной ссылке не было.

Правила программы

  1. Партнер — тот, кто приглашает в программу. Клиент — тот, кто приходит по реферальной ссылке.
  2. После того, как Партнер привлечет двух и более Клиентов, заключаем Договор.
  3. Партнер получает 15% от абонентской платы Клиента в течение двух лет с момента регистрации Клиента в сервисе.
  4. Вывести деньги можно со второго Клиента от 2000 руб на аккаунт в Скорозвоне или на расчетный счет юрлица.
  5. Выплаты начисляем с первого Клиента в начале месяца за предыдущий.
Озод Юсупов, руководитель отдела продаж Скорозвон
Есть вопросы?
Ответит руководитель отдела продаж Озод Юсупов
8 800 333 97 02