Отзывы о сервисе Скорозвон

Плюсы: есть режим диалера, в котором мои менеджеры делают по 300 звонков в день. Есть статистика, я вижу, сколько мои менеджеры работают, все записи могу послушать. Вообще, конечно, в разы эффективнее получается, чем через телефонию звонить. Менеджеры довольны тоже.



Интеграция с amoCRM есть. Очень хорошее качество связи. Раньше использовала Zadarma, даже не сравнить.



Минусы: Дороговато, конечно. Но окупилось очень быстро, того стоит. Один раз сервис завис минут на 5, успели немножко попаниковать. Но раз за 3 месяца не так уж страшно, техподдержка сразу ответила, успокоила, быстро восстановили работу.



Если звоните много, то маст хэв. Сейчас даже не представляю, как раньше работали. Но если 10 звонков в день, не заморачивайтесь. Очень удобно, если удаленные менеджеры у вас. Устанавливать и настраивать особо не надо, только интернет нужен.

