Отзывы о сервисе Скорозвон

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Отзывы о сервисе Скорозвон
Здесь вы можете узнать отзывы наших клиентов или оставить свой
Мария Михайлова
Руководитель отдела продаж «Коломаки»
Антон Лимонченко
Руководитель колл-центра «Фабрика звонков»
Плюсы: есть режим диалера, в котором мои менеджеры делают по 300 звонков в день. Есть статистика, я вижу, сколько мои менеджеры работают, все записи могу послушать. Вообще, конечно, в разы эффективнее получается, чем через телефонию звонить. Менеджеры довольны тоже.

Интеграция с amoCRM есть. Очень хорошее качество связи. Раньше использовала Zadarma, даже не сравнить.

Минусы: Дороговато, конечно. Но окупилось очень быстро, того стоит. Один раз сервис завис минут на 5, успели немножко попаниковать. Но раз за 3 месяца не так уж страшно, техподдержка сразу ответила, успокоила, быстро восстановили работу.

Если звоните много, то маст хэв. Сейчас даже не представляю, как раньше работали. Но если 10 звонков в день, не заморачивайтесь. Очень удобно, если удаленные менеджеры у вас. Устанавливать и настраивать особо не надо, только интернет нужен.
Светлана Богданова
Работаем в Скорозвоне второй или третий год. За это время сервис очень серьезно прокачался и улучшился, особенно по части стабильности. В первый год чуть не соскочили с него из-за постоянных отключений, но сейчас, к счастью, все работает как часы :)

Для массового обзвона подходит идеально, очень удобный интерфейс, наглядная отчетность, куча фишек для повышения производительности вроде автоматизации, событий и предиктивного набора номера. Удается совершать по 300 звонков в день и даже больше (на каждого менеджера).

Все нравится, для массового обзвона идеально подходит.
Тимур Умаров
собственник Smart Voice
У нас тренинговый центр. Скорозвон решили внедрить, так как понадобился контроль удаленных сотрудников по продаже услуг. Несмотря на более высокий ценник, функции на пять с плюсом. Продажи в разы повысились. В день один человек делает 250−300 звонков и сразу же из системы отправляет презентацию, что очень удобно. Стоит отметить, удобный интерфейс, и наличие модуля «диалер» — сервис методично обзванивает клиентов по базе и соединяет со свободным менеджером.

Как результат — меньше человеческого фактора — больше продуктивность. Рекомендую.
Мурад Малаев
тренинговый центр
Используем сервис уже около двух лет и менять не собираемся. Для телемаркетинга незаменимый инструмент, который позволяет осуществлять гораздо больше звонков. Работаем в сегменте В2В, и базы прозвона внушительные. Скорость и качество связи в Скорозвоне на уровне. Интерфейс понятный, в сервисе чёткая аналитика. Цена приемлема - работать можно и нужно. Минусов для своей ниши не обнаружено.
Николай Старичков
Микрофинансовая организация