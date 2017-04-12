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  • База знаний по холодным звонкам

База знаний по холодным звонкам

Мы проанализировали, почему не всегда у руководителей отдела продаж успешно стартуют продажи холодными звонками. Большинству не хватает опыта, знаний и информации. 

Чтобы помочь начинающим, мы решили найти хороший источник информации для наших клиентов.

Сначала мы искали готовые источники, курсы и учебники по холодным звонкам. И нашли только американские книги (которые не очень-то ложатся на отечественный рынок) или разрозненные и часто неактуальные статьи.

Непорядок, решили мы, и написали целый учебник по холодным продажам. Только вот постоянно обновлять и дописывать учебник невозможно.

Поэтому - добро пожаловать в нашу базу знаний по холодным звонкам! Мы постоянно добавляем и обновляем информацию, так что рекомендуем подписаться на нашу рассылку.

Начните с самых популярных тем:

Как найти менеджера по продажам

Как составить хорошую вакансию менеджера по продажам

Где искать менеджера по продажам

Если у вас есть вопросы, или вы хотите, чтобы мы осветили конкретную тему - пишите на welcome@skorozvon.ru

Приятного чтения!

Bебинары и события:

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