8 800 333 97 02 Звонок бесплатный
8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

Решения

Бизнес-решения для четырех направлений

Чем бы ни занимался ваш колл-центр — холодными звонками, обработкой заявок, приемом входящих, автообзвоном — Скорозвон повысит эффективность команды в 3 раза. Начните знакомство с сервисом в одном из направлений, постепенно добавляя функционал, или используйте все возможности сразу. Облачный сервис легко масштабируется до любых размеров и подходит как для стартапов, так и для опытных игроков в 25+ отраслях.

Скорозвон — это программа для холодных звонков с автообзвоном клиентов по готовой базе.
Понятный интерфейс для операторов и широкий функционал для администраторов. Войдите в сервис и убедитесь в этом прямо сейчас.
+7
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Войти в Скорозвон» вы даете согласие на обработку персональных данных.