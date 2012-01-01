Чем бы ни занимался ваш колл-центр — холодными звонками, обработкой заявок, приемом входящих, автообзвоном — Скорозвон повысит эффективность команды в 3 раза. Начните знакомство с сервисом в одном из направлений, постепенно добавляя функционал, или используйте все возможности сразу. Облачный сервис легко масштабируется до любых размеров и подходит как для стартапов, так и для опытных игроков в 25+ отраслях.