Решения
Бизнес-решения для четырех направлений
Чем бы ни занимался ваш колл-центр — холодными звонками, обработкой заявок, приемом входящих, автообзвоном — Скорозвон повысит эффективность команды в 3 раза. Начните знакомство с сервисом в одном из направлений, постепенно добавляя функционал, или используйте все возможности сразу. Облачный сервис легко масштабируется до любых размеров и подходит как для стартапов, так и для опытных игроков в 25+ отраслях.
- Исходящий обзвонС предиктивным режимом в 3 раза больше разговоров без гудков и недозвонов.
- Обработка заявокСобирает заявки со всех источников и перезванивает за 1-5 минут.
- Горячая линияС автоперезвоном по пропущенным вы не упустите ни одного клиента.
- Автообзвон РоботомБыстро прозвонит базу, заинтересованных соединит с менеджером или отправит в CRM.
Скорозвон — это программа для холодных звонков с автообзвоном клиентов по готовой базе.
Понятный интерфейс для операторов и широкий функционал для администраторов. Войдите в сервис и убедитесь в этом прямо сейчас.