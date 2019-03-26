Российская Федерация, редакция от 26.03.2019 г.

ООО «Смартьюб», именуемое в дальнейшем «Лицензиар» с одной стороны, и юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», имеют намерение заключить Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Акцепт оферты (Акцепт) – факт оплаты лицензионного вознаграждения является безоговорочным принятием Лицензиатом условий настоящей оферты.

1.2 Программа – Программа для ЭВМ «Скорозвон» (как в целом, так и ее компоненты), являющаяся совокупностью данных и команд, в т.ч. исходного текста, базы данных, аудиовизуальных произведений, включенных Лицензиаром в состав указанной программы для ЭВМ.

1.3 Простая неисключительная лицензия (Лицензия) – предоставление Лицензиату права использования Программы с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

1.4 Тарифный план – тарифный план, выбираемый Лицензиатом, согласно прайс-листу Лицензиара, публикуемый в сети интернет на официальном web-сайте Лицензиара по адресу: http://www.skorozvon.ru.

1.5 Аккаунт (Личный кабинет) – информационный ресурс с уникальным идентификатором, с помощью которого группируются объекты и данные Программы для их совместного отображения и использования, доступный в сети интернет по адресу: https://app.skorozvon.ru.

1.6 Пользователь – лицо, зарегистрированное Лицензиатом в Программе.

1.7 Учетная запись – запись в Программе (пара логин/пароль), хранящая данные, позволяющие идентифицировать и авторизовать Лицензиата и/или Пользователя.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Лицензиар предоставляет Лицензиату простую неисключительную лицензию на Программу в рамках ее функциональных возможностей путем воспроизведения программы (подключения к Программе через сеть интернет), исключительно для самостоятельного использования Лицензиатом без права предоставления лицензий третьим лицам, а Лицензиат обязуется уплатить вознаграждение Лицензиару в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2 Программа может использоваться на территории Российской Федерации.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 За предоставляемые по настоящему Договору права на использование Программы Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару вознаграждение (Лицензионный платеж) в соответствии с выбранным Лицензиатом Тарифным планом.

3.2 Информация о Тарифных планах размещена на web-сайте Лицензиара, а также в Личном кабинете Лицензиата.

3.3 Размер и порядок списания Лицензионных платежей определяется выбранным Лицензиатом Тарифным планом.

3.4 Оплата лицензионного вознаграждения производится в форме 100% предоплаты. Лицензиат вносит авансовый платеж на свой лицевой счет, с которого Лицензиар списывает средства за предоставленные права.

3.5 Платеж зачисляется на лицевой счет Лицензиата не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты поступления средств на расчетный счет Лицензиара.

3.6 Оплата производится в российских рублях в безналичном порядке. Способы оплаты размещены на web-сайте Лицензиара, а также в Личном кабинете Лицензиата.

3.7 Лицензиар не является плательщиком НДС, так как применяет упрощенную систему налогообложения.

3.8 Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять Тарифные планы, размещая их на web-сайте Лицензиара и Личном кабинете Лицензиата не позднее 14 (четырнадцати) дней до даты введения в действие таких изменений.

3.9 При недостаточности на лицевом счете Лицензиата денежных средств для оплаты Лицензионного платежа за выбранный Лицензиатом Тарифный план, Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменить выбранный Лицензиатом Тарифный план на Тарифный план с ежедневным списанием денежных средств. Об изменении Тарифного плана Лицензиар уведомляет Лицензиата в течение 1 (одного) рабочего дня.

3.10 Не позднее 10 (десятого) числа календарного месяца, следующего за месяцем предоставления прав, в Личном кабинете Лицензиата становится доступным для скачивания односторонний Акт приема-передачи (далее – Акт), составленный Лицензиаром.

3.11 Если в течение 5 (пяти) дней со дня размещения Акта от Лицензиата на адрес электронной почты, указанный в разделе 11 настоящего Договора, не поступят мотивированные возражения по содержанию Акта, считается, что обязательства Лицензиара перед Лицензиатом выполнены надлежащим образом.

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ

4.1 Права использования Программы предоставляются в течение 2 (двух) рабочих дней с момента оплаты Лицензиатом денежных средств.

4.2 Программа предоставляется в пользование Лицензиату по принципу «как есть», что подразумевает: Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства Программы, Лицензиат несет риск несоответствия Программы его потребностям. Лицензиар не несет ответственность за убытки или ущерб, независимо от причин их возникновения, возникшие вследствие использования или невозможности использования Программы.

4.3 Лицензиат обязан осуществлять контроль над использованием Программы в соответствии с условиями Договора. Лицензиар вправе в соответствии с действующим законодательством осуществлять проверку выполнения Лицензиатом взятых на себя в соответствии с настоящим Договором обязательств.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1 Для того чтобы воспользоваться Программой Лицензиату необходимо пройти процедуру Регистрации, в результате которой для Лицензиата будет создан уникальный Аккаунт. Для добавления Пользователей Лицензиату необходимо самостоятельно средствами Программы создать им Учетные записи и предоставить доступ к Аккаунту. Количество Пользователей в рамках одного Аккаунта определяется Тарифным планом.

5.2 Лицензиат самостоятельно несет ответственность за безопасность своего логина и пароля (логинов и паролей Пользователей), а также за все, что будет сделано в Программе с использованием данных логинов и паролей. Лицензиар не несет ответственности за несанкционированное использование логина и пароля Лицензиата (логинов и паролей Пользователей) третьими лицами, за возможную потерю данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Лицензиатом положений этой части Договора.

5.3 Лицензиар вправе временно приостановить доступ к Программе по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим предоставлению доступа, на время устранения таких причин.

5.4 Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой ему необходимо использовать программное обеспечение (web-браузеры, операционные системы и прочее), оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование, каналы связи, телефонные гарнитуры и прочее), произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести ответственность за качество их работы.

5.5 При отправке голосовых сообщений посредством использования Программы Лицензиат гарантирует, что осуществляет отправку исключительно лицам, давшим согласие на получение информации данным способом от Лицензиата, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При распространении информации рекламного характера посредством отправки сообщений через Программу Лицензиат выступает в качестве рекламораспространителя в соответствие с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».

5.6 Лицензиар не имеет технической возможности контролировать содержимое передаваемой Лицензиатом (Пользователями) информации, номера получателей сообщений, на которые осуществляется отправка информации Лицензиата, наличие согласия получателей сообщений Лицензиата на получение информации от Лицензиата, а также достоверность иной идентифицирующей Лицензиата информации, содержащейся в отправляемых сообщениях.

5.7 Лицензиат самостоятельно несет ответственность перед контрольными и надзорными органами и третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Программы, в том числе за не соответствие содержания и формы направляемых сообщений требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

6.1 Стоимость, объем, порядок и форма предоставления услуг технической поддержки определяется выбранным Лицензиатом Тарифным планом.

6.2 Для осуществления технической поддержки Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата предоставления информации, касающейся данных Аккаунта и/или Учетной записи, технических характеристик оборудования и другую необходимую для оказания технической поддержки информацию.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1 Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты.

7.2 При недостаточности денежных средств на лицевом счете Лицензиата для списания Лицензионного платежа, Лицензиар вправе ограничить доступ к Программе.

7.3 Если в течение 1 (одного) месяца с момента ограничения доступа к Программе Лицензиат не устранил причины ограничения, настоящий Договор считается расторгнутым. Возникшая у Лицензиата задолженность подлежит взысканию в установленном законодательством порядке.

7.4 Договор также может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон.

7.5 В случае досрочного прекращения Договора Лицензиар в течение 30 (тридцати) календарных дней осуществляет возврат неиспользованных денежных средств Лицензиату по заявлению последнего. Возврат денежных средств осуществляется только в безналичном порядке. Перечисление возвращаемых средств третьему лицу по просьбе Лицензиата не производится.

7.6 В случае расторжения Договора Лицензиар вправе заблокировать и удалить Аккаунт Лицензиата, включая все данные. С этого момента восстановление Аккаунта, какой-либо информации, относящейся к нему, а также доступа к Программе невозможны.

7.7 Лицензиат соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет за собой внесение этих изменений в Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в оферте.

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

8.1 В отношении персональных данных, которые Лицензиат и/или Пользователи собирают и обрабатывают при использовании Программы, Лицензиат обязуется получать у субъектов указанных персональных данных согласие на их обработку, включая согласие на передачу данных третьим лицам (в т.ч. Лицензиару), в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных». Лицензиат обязуется за свой счет урегулировать все претензии своих клиентов, государственных органов и иных лиц, предъявляемые к Лицензиару, а также возместить Лицензиару любые расходы, понесенные ими в результате нарушения Лицензиатом требований к обработке персональных данных при использовании Программы.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1 Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании. Любая информация, вносимая Лицензиатом в Программу, передаваемая посредством тикет-системы или электронной почты носит конфиденциальный характер.

9.2 Информация, указанная в п. 9.1, не может быть опубликована или передана третьим лицам без письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения по любой причине, за исключением случаев, когда раскрытие информации необходимо в соответствии с требованиями законодательства или органов, имеющих соответствующие полномочия.

9.3 Стороны обязаны принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

9.4 Лицензиар вправе агрегировать, систематизировать и анализировать информацию Лицензиата, в том числе конфиденциальную, с целью создания информационно-аналитических отчетов и баз данных, при этом Лицензиар гарантирует нераспространение и сохранность конфиденциальной информации, содержащейся в отчетах и базах в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1 Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2 Если споры между Лицензиаром и Лицензиатом не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде по месту нахождения Лицензиара.

10.3 Совокупный размер ответственности Лицензиара по Договору, включая размер штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в отношении Договора или его исполнения, ограничивается 10% размера вознаграждения по Договору.

10.4 Стороны признают юридически значимой переписку по электронной почте: со стороны Лицензиара - с любых адресов в домене @skorozvon.ru, со стороны Лицензиата - с адреса, указанного им при регистрации.

10.5 Лицензиат соглашается на получение посредством электронной почты, адрес которой он указал при регистрации или в Программе в качестве контактного, информационных сообщений, касающихся продукции и услуг Лицензиара, а также системных сообщений и уведомлений, связанных с работой Программы и состоянием Аккаунта Лицензиата.

10.6 Лицензиар имеет право без дополнительных разрешений Лицензиата упоминать в проводимых им рекламных и маркетинговых мероприятиях (выставках, семинарах и прочих) фирменное наименование Лицензиата в связи с использованием Программы, полученной по настоящему Договору. При этом Лицензиар не получает какого-либо права на использование товарных знаков и/или логотипов принадлежащих и/или используемых Лицензиатом.

10.7 Оферта вступает в силу с момента размещения на web-сайте Лицензиара и действует до момента ее отзыва Лицензиаром.

10.8 Лицензиар оставляет за собой право внести изменения в условия оферты и/или отозвать оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Лицензиаром изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста оферты на web-сайте Лицензиара, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.

10.9 Отзыв оферты может быть осуществлен Лицензиаром в любое время, но это не является основанием для отказа Сторон от исполнения принятых ранее обязательств по настоящему Договору.

11. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА

ООО «Смартьюб»

Адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, 49а, оф. 507

ИНН/КПП: 6658407780/665801001

р/с: 40702810238030007622 Филиал Банка "Екатеринбургский" АО "АЛЬФА-БАНК"

к/с: 30101810100000000964

БИК: 046577964

Тел.: 8 (800) 333–97–02

E-mail: welcome@skorozvon.ru

Адрес размещения в сети Интернет: https://skorozvon.ru/.

Дата последних изменений «26» марта 2019 г.