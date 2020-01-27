Мы сделали онлайн-курс, который поможет начинающему руководителю стартовать продажи холодными звонками, опытному – улучшить результат, ну а менеджеру – понять, как функционирует его отдел, и, может быть, сделать карьеру.

Курс мы опубликовали на платформе онлайн-обучения: https://stepik.org/course/4823/

По итогам прохождения курса мы высылаем именной сертификат с печатью, который можно приложить к резюме.