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Блог компании "Скорозвон"

Два простых способа, чтобы записать аудиоролик для обзвона клиентов роботом
Два простых способа, чтобы записать аудиоролик для обзвона клиентов роботом

Записать голосовое сообщение очень просто. Для это вам понадобится хорошая дикция и гарнитура. Однако, если вам не нравится, как звучит свой голос на записи, то решение тоже есть. Рассказываем как записать аудиоролик самостоятельно или с помощью профессионалов.

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23 мая 2019

Теряете ли вы входящие звонки и лиды так, как это раньше делали мы?
Теряете ли вы входящие звонки и лиды так, как это раньше делали мы?

Каждый входящий лид или звонок стоит немалых денег. Это стоимость контекста, работы seo-специалистов, оффлайн-рекламы, сайта и так далее. Часто один входящий лид стоит до 15 тысяч рублей. Кроме того, клиент, который сам вас нашел – это горячий лид. Бери и продавай! Но по исследованиям amoCRM, компании теряют от 50% до 80% лидов

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4 июня 2018

Бесплатный онлайн-курс по холодным звонкам для руководителей
Бесплатный онлайн-курс по холодным звонкам для руководителей

Мы сделали онлайн-курс, который поможет начинающему руководителю стартовать продажи холодными звонками, опытному – улучшить результат, ну а менеджеру – понять, как функционирует его отдел, и, может быть, сделать карьеру.

Курс мы опубликовали на платформе онлайн-обучения: https://stepik.org/course/4823/

По итогам прохождения курса мы высылаем именной сертификат с печатью, который можно приложить к резюме.

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19 марта 2018

Новые тарифы на связь
Новые тарифы на связь

Операторы изменили расценки на стоимость связи. Вслед за этим и мы изменили тарифы.

Основные изменения коснулись международной связи. Здесь вы найдете новые тарифы.
По России изменения коснулись только городских телефонов в Казани и Новосибирске, там теперь 1 минута будет стоить ровно 1 рубль.

Новые тарифы начнут действовать с 1 апреля.

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16 марта 2018

Обычная история обычной компании, которая надумала продавать холодными звонками.
Обычная история обычной компании, которая надумала продавать холодными звонками.

Каждый день у нас в сервисе регистрируются десятки компаний. Значительная часть из них только начинают холодные звонки, и они проходят похожие пути. Мы решили, что будет интересно их описать.

Попробуйте узнать себя. :)

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25 апреля 2017
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