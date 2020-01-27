У некоторых компаний возникает необходимость создать колл-центр, и тогда они встают перед выборам: отдать эту работу на аутсорс или создать собственный отдел.
У некоторых компаний возникает необходимость создать колл-центр, и тогда они встают перед выборам: отдать эту работу на аутсорс или создать собственный отдел.
Операторы меняют цену на международную связь, и мы вслед за ними. По СНГ, в среднем, цены выросли на 15-20%. Новые тарифы будут действовать с 1 июля.
Записать голосовое сообщение очень просто. Для это вам понадобится хорошая дикция и гарнитура. Однако, если вам не нравится, как звучит свой голос на записи, то решение тоже есть. Рассказываем как записать аудиоролик самостоятельно или с помощью профессионалов.
У нас появился новый виджет для amoCRM, который позволяет менеджерам не слушать гудки, соединяет их с клиентами, которые подняли трубку, и автоматически переносит недозвоны в нужный этап воронки.
Каждый входящий лид или звонок стоит немалых денег. Это стоимость контекста, работы seo-специалистов, оффлайн-рекламы, сайта и так далее. Часто один входящий лид стоит до 15 тысяч рублей. Кроме того, клиент, который сам вас нашел – это горячий лид. Бери и продавай! Но по исследованиям amoCRM, компании теряют от 50% до 80% лидов .
Мы сделали онлайн-курс, который поможет начинающему руководителю стартовать продажи холодными звонками, опытному – улучшить результат, ну а менеджеру – понять, как функционирует его отдел, и, может быть, сделать карьеру.
Курс мы опубликовали на платформе онлайн-обучения: https://stepik.org/course/4823/
По итогам прохождения курса мы высылаем именной сертификат с печатью, который можно приложить к резюме.
Операторы изменили расценки на стоимость связи. Вслед за этим и мы изменили тарифы.
Основные изменения коснулись международной связи. Здесь вы найдете новые тарифы.
По России изменения коснулись только городских телефонов в Казани и Новосибирске, там теперь 1 минута будет стоить ровно 1 рубль.
Новые тарифы начнут действовать с 1 апреля.
Каждый день у нас в сервисе регистрируются десятки компаний. Значительная часть из них только начинают холодные звонки, и они проходят похожие пути. Мы решили, что будет интересно их описать.
Попробуйте узнать себя. :)
В прошлой статье мы рассказали о том, как вообще можно достать базу для обзвона.
Сегодня поговорим о том, как получить базу, которая гарантированно работает.