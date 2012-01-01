Обработка входящих заявок
Скорозвон обработает 100% заявок из всех источников
Сервис обработки заявок Скорозвон в режиме реального времени собирает заявки из разных источников и вносит новые контакты в список на обзвон. Ответивших на звонок соединит с оператором, не ответившим перезвонит. Завершенные переговоры перенесет на нужный этап сделки в CRM. Рассказываем, как это происходит поэтапно.
Введите номер телефона в форму ниже для входа в сервис и дождитесь звонка менеджера. Мы поможем всё подключить. На запуск уйдет от 30 минут до часа.
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Скорозвон+CRM: обработка заявок в три шага
- Скорозвон собирает заявки из разных источников на прозвон в одном интерфейсе.Подробнее
- Как только заявка «падает» в CRM или приходит на email, сервис обработки лидов Скорозвон перемещает указанный в заявке номер телефона в проект для прозвона.
- Скорозвон парсит заявки с email. Если заявки с разных источников приходят на email, просто укажите адрес в настройках. И программа обработки входящих заявок будет автоматически прозванивать все поступающие на email лиды.
- Скорость перезвона на каждую новую заявку зависит только от числа свободных операторов на линии. Больше операторов — выше скорость ответа на заявку.
- В результате, лиды не остывают, не теряются и не уходят к конкурентам.
- Операторы выходят на линию, и Скорозвон начинает предиктивный обзвон.Подробнее
- На основе собранной статистики Скорозвон прогнозирует, когда клиент возьмет трубку, и прозванивает ровно столько номеров, чтобы каждый следующий клиент не ждал на линии дольше трёх секунд.
- Поднявших трубку Скорозвон соединит со свободным оператором, неактивных абонентов отфильтрует, не ответившим перезвонит.
- При соединении в интерфейс «подтягивается» карточка с именем клиента. Номер телефона от оператора скрыт.
- Пока специалисты консультируют, система продолжает звонить. Когда оператор выходит на линию, его уже ждет новый клиент.
- Как только менеджер завершил разговор с клиентом, лиды перемещаются на нужный этап сделки в CRM.Подробнее
- Готовые интеграции Скорозвона с amoCRM и Битрикс24 создают единое бесшовное пространство для миграции лидов по воронке. Мы уже всё настроили, вам не потребуется технический специалист.
- Как только менеджер заполнил карточку, выбрал результат разговора и нажал на кнопку «Сохранить», лид из Скорозвона перемещается на нужный этап сделки в вашу CRM.
- Если стоит задача прозвонить определенный пул клиентов, Скорозвон заберет сделки с нужного этапа вашей CRM, прозвонит, а результаты обзвона и записи разговоров вернет на следующий этап обратно в систему.
- Если нужны интеграции с другими внешними системами, то они возможны через вебхуки или открытый API.
8 причин обрабатывать заявки в Скорозвоне
- Интеграция с amoCRM и Битрикс24
Вам не нужно привлекать технического специалиста. Мы уже настроили интеграции с двумя ходовыми CRM.
- Все заявки стекаются в один проект
Скорозвон собирает заявки из разных источников (формы обратной связи и чаты на сайте, соц сети, CRM, email и т.д.) в один проект на обзвон.
- Операторы отвечают на заявки мгновенно
Скорозвон перезванивает сразу, как только заявка попала в систему. Скорость ответа зависит только от числа свободных операторов на линии в этот момент.
- 100% заявок обработаны
Скорозвон прозвонит все заявки из всех источников. Успешные звонки перенесет в CRM на нужный этап сделки, а не ответившим перезвонит.
- Обработка заявок в 2-3 раза быстрее
Благодаря тому, что Скорозвон отсекает недозвоны, ваши сотрудники делают по 300 разговоров за 8-часовой рабочий день. Больше разговоров — активнее продажи — выше выручка.
- Контроль и отчетность real-time
Добавляйте сотрудников в-один-клик, сравнивайте интенсивность работы и контролируйте продажи по часам: кто сколько заявок обработал, как долго заполняет карточки, сколько часов наговорил.
- Растет вместе с вами до любых размеров
Только запустились и хотите вырасти в сжатые сроки без серьезных инвестиций? Мощность сервиса безгранична. Скорозвон масштабируется до любых размеров и без капитальных затрат.
- Бесплатная речевая аналитика
Сервис бесплатно переводит речь операторов в текст. Найти нужный разговор просто. Впишите ключевое слово в поиск. Система найдет запись и запустит с момента, когда оператор использует искомые слова в речи.
Свежие клиентские кейсы
Контакт-центры, банки, ритейл, службы доставки, консалтинговые, микрофинансовые организации и тысячи компаний из других отраслей уже оценили всю мощь Скорозвона.
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