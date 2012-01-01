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Обработка входящих заявок

Скорозвон обработает 100% заявок из всех источников

Сервис обработки заявок Скорозвон в режиме реального времени собирает заявки из разных источников и вносит новые контакты в список на обзвон. Ответивших на звонок соединит с оператором, не ответившим перезвонит. Завершенные переговоры перенесет на нужный этап сделки в CRM. Рассказываем, как это происходит поэтапно.

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Введите номер телефона в форму ниже для входа в сервис и дождитесь звонка менеджера. Мы поможем всё подключить. На запуск уйдет от 30 минут до часа.

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Нажимая на кнопку «Войти в Скорозвон» вы даете согласие на обработку персональных данных.
Даниил Чумаков, Менеджер по сопровождению клиентов
Даниил Чумаков
Менеджер по сопровождению клиентов
8 800 333 97 02

Скорозвон+CRM: обработка заявок в три шага

Скорозвон + CRM: обработка заявок в три шага
  1. Входящая заявка в компанию
    Входящая заявка в компанию
    Скорозвон собирает заявки из разных источников на прозвон в одном интерфейсе.
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    • Как только заявка «падает» в CRM или приходит на email, сервис обработки лидов Скорозвон перемещает указанный в заявке номер телефона в проект для прозвона.
    • Скорозвон парсит заявки с email. Если заявки с разных источников приходят на email, просто укажите адрес в настройках. И программа обработки входящих заявок будет автоматически прозванивать все поступающие на email лиды.
    • Скорость перезвона на каждую новую заявку зависит только от числа свободных операторов на линии. Больше операторов — выше скорость ответа на заявку.
    • В результате, лиды не остывают, не теряются и не уходят к конкурентам.
  2. Автоматический звонок клиенту
    Автоматический звонок клиенту
    Операторы выходят на линию, и Скорозвон начинает предиктивный обзвон.
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    • На основе собранной статистики Скорозвон прогнозирует, когда клиент возьмет трубку, и прозванивает ровно столько номеров, чтобы каждый следующий клиент не ждал на линии дольше трёх секунд.
    • Поднявших трубку Скорозвон соединит со свободным оператором, неактивных абонентов отфильтрует, не ответившим перезвонит.
    • При соединении в интерфейс «подтягивается» карточка с именем клиента. Номер телефона от оператора скрыт.
    • Пока специалисты консультируют, система продолжает звонить. Когда оператор выходит на линию, его уже ждет новый клиент.
  3. Лиды перемещаются на нужный этап сделки в CRM
    Как только менеджер завершил разговор с клиентом, лиды перемещаются на нужный этап сделки в CRM.
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    • Готовые интеграции Скорозвона с amoCRM и Битрикс24 создают единое бесшовное пространство для миграции лидов по воронке. Мы уже всё настроили, вам не потребуется технический специалист.
    • Как только менеджер заполнил карточку, выбрал результат разговора и нажал на кнопку «Сохранить», лид из Скорозвона перемещается на нужный этап сделки в вашу CRM.
    • Если стоит задача прозвонить определенный пул клиентов, Скорозвон заберет сделки с нужного этапа вашей CRM, прозвонит, а результаты обзвона и записи разговоров вернет на следующий этап обратно в систему.
    • Если нужны интеграции с другими внешними системами, то они возможны через вебхуки или открытый API.

8 причин обрабатывать заявки в Скорозвоне

  • Интеграция с amoCRM и Битрикс24

    Вам не нужно привлекать технического специалиста. Мы уже настроили интеграции с двумя ходовыми CRM.

  • Все заявки стекаются в один проект

    Скорозвон собирает заявки из разных источников (формы обратной связи и чаты на сайте, соц сети, CRM, email и т.д.) в один проект на обзвон.

  • Операторы отвечают на заявки мгновенно

    Скорозвон перезванивает сразу, как только заявка попала в систему. Скорость ответа зависит только от числа свободных операторов на линии в этот момент.

  • 100% заявок обработаны

    Скорозвон прозвонит все заявки из всех источников. Успешные звонки перенесет в CRM на нужный этап сделки, а не ответившим перезвонит.

  • Обработка заявок в 2-3 раза быстрее

    Благодаря тому, что Скорозвон отсекает недозвоны, ваши сотрудники делают по 300 разговоров за 8-часовой рабочий день. Больше разговоров — активнее продажи — выше выручка.

  • Контроль и отчетность real-time

    Добавляйте сотрудников в-один-клик, сравнивайте интенсивность работы и контролируйте продажи по часам: кто сколько заявок обработал, как долго заполняет карточки, сколько часов наговорил.

  • Растет вместе с вами до любых размеров

    Только запустились и хотите вырасти в сжатые сроки без серьезных инвестиций? Мощность сервиса безгранична. Скорозвон масштабируется до любых размеров и без капитальных затрат.

  • Бесплатная речевая аналитика

    Сервис бесплатно переводит речь операторов в текст. Найти нужный разговор просто. Впишите ключевое слово в поиск. Система найдет запись и запустит с момента, когда оператор использует искомые слова в речи.

Скорозвон — это программа для холодных звонков с автообзвоном клиентов по готовой базе.
Понятный интерфейс для операторов и широкий функционал для администраторов. Войдите в сервис и убедитесь в этом прямо сейчас.
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Мы отправим вам смс с кодом регистрации
После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Войти» вы даете согласие на обработку персональных данных.

Свежие клиентские кейсы

Контакт-центры, банки, ритейл, службы доставки, консалтинговые, микрофинансовые организации и тысячи компаний из других отраслей уже оценили всю мощь Скорозвона.

  • ЯндексТакси
  • ПИК Группа
  • До зарплаты
  • LeadCall
  • Интерпромбанк
  • auto.ru
  • Точка - банк для предпринимателей

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Ручной обзвон
Выгодный
20 руб./день за 1 оператора
Телефония Скорозвона или собственная АТС
* При оплате за 9 месяцев
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Основной
65 руб./день за 1 оператора
Телефония Скорозвона или собственная АТС
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Предиктивный обзвон
Профессиональный
Хит продаж
50 руб./день за 1 оператора
Телефония Скорозвона
* При оплате за 3 месяца
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Основной + Проекты
85 руб./день за 1 оператора
Телефония Скорозвона
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Своя телефония
130 руб./день за 1 оператора
Собственная АТС
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Обзвон роботом
Автообзвон
коп./сек.*
Телефония Скорозвона.
Без абонентской платы.
* Самая низкая цена на рынке!
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Все еще сомневаетесь?

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+7
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Попробовать бесплатно» вы даете согласие на обработку персональных данных.
Даниил Чумаков, Менеджер по сопровождению клиентов
Даниил Чумаков
Менеджер по сопровождению клиентов
8 800 333 97 02