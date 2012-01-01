Робот
Голосовой робот в Скорозвоне
Самый дешевый автообзвон — 4 коп./сек.
Прозвонит десятки тысяч контактов за несколько часов, теплые лиды отправит в CRM или соединит с менеджером, не ответившим перезвонит, сформирует отчет.
Введите номер телефона, мы перезвоним и поможем всё настроить за 20 минут.
Если стоит задача
- Рассказать о продукте или услугах тем, кто о вас еще не знает
- Обзвонить холодные базы с низкой контактностью и нагенерить лидов
- Пригласить на конференцию или напомнить о старте вебинара
- Сообщить о статусе заказа отправке, доставке по адресу, размере оплаты
- Рассказать об акции скидках, бонусах, сделать специальное предложение
- Вычислить лояльных клиентов готовых купить вашу услугу или товар прямо сейчас
Используйте сервис автодозвона
- Войдите в Скорозвон.
Запишите аудиоролик, загрузите базу в формате Excel, запустите автообзвон.
- Робот прозвонит 25 000 контактов за шесть часов или быстрее. Скорость автоматического обзвона меняется.
- Теплых клиентов робот переведет на менеджеров или переместит в CRM, не ответившим перезвонит.
8 причин выбрать Скорозвон
- Облачный робот запускается из браузера
Сервис Скорозвон не нужно скачивать и устанавливать. Программа автоинформатор работает из браузера, а данные хранятся в облаке. Если вы уже зарегистрировались в сервисе, зайдите на сайт и залогиньтесь, чтобы начать автообзвон.
- Интегрирован с amoCRM и Битрикс24
Больше не нужно перезаливать базы контактов из одной системы в другую и удалять дубли. Скорозвон уже интегрирован с ходовыми CRM. Робот прозвонит холодную базу и отправит теплые лиды в CRM, создав сделку с задачей.
- Самая низкая цена на рынке — 4 коп./сек.
Стоимость не изменится при переводе звонка на оператора или группу специалистов. В отличие от других сервисов, где при живом разговоре активируется двойной тариф.
- Прозвонит 25 000 контактов за 6 часов
Скорость автообзвона роботом зависит от количества линий, которое легко увеличить. Так, голосовую рассылку на 25 000 контактов по 25 линиям робот сделает за 6 часов, а 1000 контактов прозвонит по 5 линиям за 2 часа.
- Обработает 100% номеров
Робот дозвонится до всех, кто не взял трубку, и не упустит ни одного клиента. Заинтересованных переведет на специалистов или создаст задачу на перезвон в CRM, если абонент не ответил.
- Проиграет клиенту аудио при ожидании
Если робот дозвонился до клиента, а оператор еще не окончил разговор, чтобы человек не положил трубку, робот проиграет ему звуковой файл. И, как только оператор освободится, соединит.
- Учтет регион и часовой пояс клиента
Добавляйте в единый список автопрозвона клиентов от Владивостока до Москвы. Робот позвонит им в установленный диапазон, например, с 9 до 19./p>
- Результаты обзвона оформит в отчет
В отчете после обзвона вы увидите четыре категории клиентов: 1 — нажали кнопку, 2 — не дослушали до конца, 3 — дослушали, но не отреагировали, 5 — не взяли трубку.
Сколько стоит автообзвон
Вы платите только за голосовые звонки посекундно. Абонентской платы нет. При переводе на менеджеров стоимость не изменится. В отличие от других сервисов, где цена удваивается с переключением на живой разговор.
- Проигрывание ролика любой длительности
- Разговор с оператором внутри сервиса
Скорозвон выбрали компании из 25+ отраслей
- Логистические компании
- Колл-центры
- Коллекторские агентства
- Агентства недвижимости
- Event-агентства
- Кредитные организации
- Опросные компании
- Салоны красоты
- Медицинские центры
- Интернет-магазины
- Крупные ритейлеры
- Фитнес-центры
- Службы доставки
- Страховые компании
- Маркетплейсы
- Операторы связи
- Туристические компани
- Авиакомпании
- Банки
- Маркетинговые агентства
- Такси и т.д.
Работает 24/7/365 в любое время суток без обучения, зарплаты, больничных и отпусков. Убедитесь сами.