8 800 333 97 02 Звонок бесплатный
8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

Робот

Голосовой робот в Скорозвоне

Самый дешевый автообзвон — 4 коп./сек.
Прозвонит десятки тысяч контактов за несколько часов, теплые лиды отправит в CRM или соединит с менеджером, не ответившим перезвонит, сформирует отчет.

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После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
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Действуйте!

Введите номер телефона, мы перезвоним и поможем всё настроить за 20 минут.

+7
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Нужна консультация» вы даете согласие на обработку персональных данных.
Александр Лищенко, Эксперт по сопровождению
Александр Лищенко
Эксперт по сопровождению
8 800 333 97 02

Если стоит задача

  • Рассказать о продукте или услугах тем, кто о вас еще не знает
  • Обзвонить холодные базы с низкой контактностью и нагенерить лидов
  • Пригласить на конференцию или напомнить о старте вебинара
  • Сообщить о статусе заказа отправке, доставке по адресу, размере оплаты
  • Рассказать об акции скидках, бонусах, сделать специальное предложение
  • Вычислить лояльных клиентов готовых купить вашу услугу или товар прямо сейчас

Используйте сервис автодозвона

  1. Запись аудиоролика в Скорозвон
    Войдите в Скорозвон.
    Запишите аудиоролик, загрузите базу в формате Excel, запустите автообзвон.
  2. Робот прозванивает клиентов
    Робот прозвонит 25 000 контактов за шесть часов или быстрее. Скорость автоматического обзвона меняется.
  3. Робот переводит теплых клиентов на менеджеров или перемещает в CRM, не ответившим перезванивает
    Теплых клиентов робот переведет на менеджеров или переместит в CRM, не ответившим перезвонит.

8 причин выбрать Скорозвон

  • Облачный робот запускается из браузера

    Сервис Скорозвон не нужно скачивать и устанавливать. Программа автоинформатор работает из браузера, а данные хранятся в облаке. Если вы уже зарегистрировались в сервисе, зайдите на сайт и залогиньтесь, чтобы начать автообзвон.

  • Интегрирован с amoCRM и Битрикс24

    Больше не нужно перезаливать базы контактов из одной системы в другую и удалять дубли. Скорозвон уже интегрирован с ходовыми CRM. Робот прозвонит холодную базу и отправит теплые лиды в CRM, создав сделку с задачей.

  • Самая низкая цена на рынке — 4 коп./сек.

    Стоимость не изменится при переводе звонка на оператора или группу специалистов. В отличие от других сервисов, где при живом разговоре активируется двойной тариф.

  • Прозвонит 25 000 контактов за 6 часов

    Скорость автообзвона роботом зависит от количества линий, которое легко увеличить. Так, голосовую рассылку на 25 000 контактов по 25 линиям робот сделает за 6 часов, а 1000 контактов прозвонит по 5 линиям за 2 часа.

  • Обработает 100% номеров

    Робот дозвонится до всех, кто не взял трубку, и не упустит ни одного клиента. Заинтересованных переведет на специалистов или создаст задачу на перезвон в CRM, если абонент не ответил.

  • Проиграет клиенту аудио при ожидании

    Если робот дозвонился до клиента, а оператор еще не окончил разговор, чтобы человек не положил трубку, робот проиграет ему звуковой файл. И, как только оператор освободится, соединит.

  • Учтет регион и часовой пояс клиента

    Добавляйте в единый список автопрозвона клиентов от Владивостока до Москвы. Робот позвонит им в установленный диапазон, например, с 9 до 19./p>

  • Результаты обзвона оформит в отчет

    В отчете после обзвона вы увидите четыре категории клиентов: 1 — нажали кнопку, 2 — не дослушали до конца, 3 — дослушали, но не отреагировали, 5 — не взяли трубку.

С автообзвоном бизнес растет быстрее.
Вы всегда можете перейти на полную версию Скорозвона, расширив функционал.
+7
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Войти в Скорозвон» вы даете согласие на обработку персональных данных.

Сколько стоит автообзвон

Вы платите только за голосовые звонки посекундно. Абонентской платы нет. При переводе на менеджеров стоимость не изменится. В отличие от других  сервисов, где цена удваивается с переключением на живой разговор.

Стоимость услуги: от 4 коп./сек
  • Проигрывание ролика любой длительности
  • Разговор с оператором внутри сервиса

Скорозвон выбрали компании из 25+ отраслей

  • Логистические компании
  • Колл-центры
  • Коллекторские агентства
  • Агентства недвижимости
  • Event-агентства
  • Кредитные организации
  • Опросные компании
  • Салоны красоты
  • Медицинские центры
  • Интернет-магазины
  • Крупные ритейлеры
  • Фитнес-центры
  • Службы доставки
  • Страховые компании
  • Маркетплейсы
  • Операторы связи
  • Туристические компани
  • Авиакомпании
  • Банки
  • Маркетинговые агентства
  • Такси и т.д.
  • ЯндексТакси
  • ПИК Группа
  • До зарплаты
  • LeadCall
  • Интерпромбанк
  • auto.ru
  • Точка - банк для предпринимателей
Один робот Скорозвона заменит 200 операторов

Работает 24/7/365 в любое время суток без обучения, зарплаты, больничных и отпусков. Убедитесь сами.

+7
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Запустить Робота» вы даете согласие на обработку персональных данных.
Александр Лищенко, Эксперт по сопровождению
Александр Лищенко
Эксперт по сопровождению
8 800 333 97 02