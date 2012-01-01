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  • Кейс дистрибьютора веб-сервисов ИП Сипулин

Кейс дистрибьютора веб-сервисов ИП Сипулин

ИП Сипулин: «20 рублей за лид — дешевле робота не встречал»
Екатеринбургский предприниматель прозвонил голосовым роботом в Скорозвоне ~2,5 тысячи логистических компаний и за полтора часа получил 49 лидов.
Кейс дистрибьютора веб-сервисов ИП Сипулин

Наш клиент — индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга Павел Сипулин продает веб-сервисы для поиска клиентов.

Стояла задача — прозвонить ~2,5 тысячи логистических компаний и выяснить потребность в целевых клиентах. После чего перезвонить заинтересованным и предложить веб-сервис для формирования целевых клиентских баз.

До Скорозвона

До знакомства с роботом в Скорозвоне я тестировал другие сервисы по лидогенерации. Но там не было удобного интерфейса, отчетов и выгрузки контактов с ИНН в Excel, а стоимость лида начиналась от 100 рублей. На один из таких тестов я потратил 15 тысяч рублей, а получил 3 «пустых» лида.

Павел Сипулин, агент по продаже веб-сервисов для бизнеса
Павел Сипулин
агент по продаже веб-сервисов для бизнеса

Как запускали робота

Обзванивать холодные базы голосовым роботом Павлу предложил знакомый, который использует сервис уже не один год. Запустились за 30 минут в три этапа.

  1. 1 этап — загрузка базы 2 480 контактов

    Павел решил протестировать сегмент логистики. И, поскольку он продает веб-сервисы для поиска клиентов, собрать нужные контакты не составило труда. Он выгрузил данные компаний, отсортировал, оставив только сотовые номера, и, в итоге, получил целевую базу из 2480 контактов.

  2. 2 этап — записали три голосовых сообщения

    Для того, чтобы сравнить эффективность ключевых фраз, Павел решил протестировать три варианта предложений и посмотреть, какое из них вызовет наибольший интерес. Записать аудио помог тот же самый знакомый, который порекомендовал Скорозвон.

    • 1 вариант

      «Алло, здравствуйте! Меня зовут Николай. Если для вас актуальны базы целевых клиентов для продаж логистических услуг, и вы хотите получить бесплатную тестовую базу, нажмите 1. Если нет — нажмите 3».

    • 2 вариант

      «Алло, здравствуйте, меня зовут Николай. Если вам нужны базы клиентов для продаж логистических услуг, и вы хотите получить бесплатную тестовую базу, нажмите 1. Если нет — нажмите 3».

    • 3 вариант

      «Алло, здравствуйте. Меня зовут Николай. Если вы ищете базы целевых клиентов для продаж логистических услуг, и вы хотите получить бесплатную тестовую базу, нажмите 1. Если нет — нажмите 3».

  3. 3 этап — запустили обзвон по трем проектам

    Собранную базу Павел разделил на три проекта: 1 — 647 контактов, 2 — 867, 3 — 966. Он залил в каждый проект свой вариант аудио и запустил первый обзвон. Получается, что робот в три этапа прозвонил всю базу по пяти линиям. Параллельно вёл статистику и заносил в отдельный список тех, кто нажал кнопку «1». Каждые полчаса сервис генерировал 15 лидов.

    Контакты Вызовы Дозвоны
    1 проект 647 1209 446 (69%)
    2 проект 867 1577 559 (64%)
    3 проект 966 1514 609 (63%)

Что понравилось

  • Посекундная тарификация — 4 коп./сек.

    Оплата по секундам — огромное преимущество Скорозвона. Это самый дешевый робот на рынке из тех, что я встречал. Во всех других сервисах оплата за минуты. Причем непонятно, из чего складывается итоговая стоимость. В Скорозвоне же нет никаких скрытых платежей.

    Павел Сипулин, агент по продаже веб-сервисов для бизнеса
    Павел Сипулин
    агент по продаже веб-сервисов для бизнеса

    Действительно, при переводе звонка на оператора или группу специалистов внутри сервиса Скорозвон тарификация не изменяется. Вы также платите 4 копейки за секунду разговора — после того, как клиент взял трубку, и до момента завершения звонка. В сервисах с поминутной тарификацией обзвон роботом дороже, и сразу после переадресации на менеджера активируется двойной тариф.

    Тарификация при переводе внутри сервиса

    Клиент взял трубку и прослушал аудио
    Перевод вызова на менеджера
    Консультация специалиста
    Скорозвон 2,4 руб./мин.
    Другие сервисы 3,3 руб./мин. 6-7 руб./мин.
  • Дешевые лиды — 20 руб./лид

    Чтобы обзвонить ~2,5 тысячи номеров Павел потратил 1000 рублей. Робот дозвонился до 65% контактов, в среднем, по всем трем проектам. 49 человек проявили интерес к предложению и нажали цифру «1». Получается, 20 рублей Павел заплатил за одного лида. Сравните, в других сервисах цена за лид — от 100 рублей и выше.

    • 2 480 контактов робот обработал за 1000 руб.

    • 65% дозвонов, в среднем, по всем трем проектам

    • 49 лидов по цене 20 рублей за лид

  • Высокая скорость лидгена — 30 лидов/час

    По мнению Павла, большой плюс сервиса в том, что робот способен прозвонить любое количество номеров с разной скоростью. Например, в случае с прозвоном логистов, робот по пяти линиям генерировал 30 лидов в час. Но поскольку одному человеку быстро обзвонить и качественно проконсультировать такое количество людей физически невозможно, есть три варианта сценария, как действовать дальше:

    • Ограничить число лидов. Например, если вы установите ограничение на число лидов, робот будет прозванивать базу, пока не достигнет лимита, а затем завершит проект.
    • Сократить число линий. Если в случае с Павлом робот прозвонил ~2,5 тысячи контактов за 1,5 часа по пяти линиям, то при обзвоне, к примеру, по одной линии робот обработает то же число контактов за 7,5 часов.
    • Нанять менеджеров. Робот генерирует лиды также по пяти линиям, но распределяет на менеджеров. Это решение показалось Павлу самым оптимальным, поскольку и скорость лидгена, и качество обработки лидов остаются на высоте.
  • Выгрузка отчетов с ИНН в Excel

    Возможность выгрузить отчетность по каждому проекту и контакты с ИНН в Excel — еще одно важное преимущество для Павла. Несмотря на то, что в Скорозвоне есть готовые интеграции с amoCRM и Битрикс24, предприниматель использует стандартную биллинговую систему. Она помогает сразу после разговора выставлять счета на оплату, но её нельзя изменять. Благодаря выгрузке контактов из Скорозвона, Павел спокойно перекидывает лиды в свою CRM. ИНН нужен, чтобы идентифицировать клиента.

    В других сервисах такой функции нет, а в Скорозвоне я ввел в строку поиска ИНН — все данные о компании подтянулись: выручка, госконтракты, контакты директоров. Это помогает создать портрет клиента, исключить звонки по разным телефонам в одну компанию, отсеять компании-«однодневки» на стадии ликвидации и т.д.

    Павел Сипулин, агент по продаже веб-сервисов для бизнеса
    Павел Сипулин
    агент по продаже веб-сервисов для бизнеса

Выводы

Робот в Скорозвоне помог Павлу быстро и дёшево выявить интерес логистических компаний к продукту. Всего за полтора часа предприниматель получил 49 лидов. Чтобы сохранить скорость лидогенерации, Павел решил нанять сотрудников, а параллельно протестировать другие сегменты — оборудование, продукты питания, металлопрокат и пр.

Я продаю четыре разных веб-сервиса для b2b. Сразу после теста начал обзванивать роботом разные сегменты по 300 контактов. Итоги подводить пока рано, т.к. средний срок сделки — +/- три недели. Единственное, что могу сказать точно — за этот небольшой период использования робота, сервис окупился в 4,5 раза. Несмотря на то, что чек у сервисов небольшой, уверен, показатель окупаемости будет только расти. Продукты с большей стоимостью способны компенсировать затраты на робота в десятки и даже сотни раз.

Павел Сипулин, агент по продаже веб-сервисов для бизнеса
Павел Сипулин
агент по продаже веб-сервисов для бизнеса
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Озод Юсупов, Руководитель группы продаж «Скорозвона»
Озод Юсупов
Руководитель группы продаж «Скорозвона»
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