Кейс дистрибьютора веб-сервисов ИП Сипулин
Наш клиент — индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга Павел Сипулин продает веб-сервисы для поиска клиентов.
Стояла задача — прозвонить ~2,5 тысячи логистических компаний и выяснить потребность в целевых клиентах. После чего перезвонить заинтересованным и предложить веб-сервис для формирования целевых клиентских баз.
До Скорозвона
До знакомства с роботом в Скорозвоне я тестировал другие сервисы по лидогенерации. Но там не было удобного интерфейса, отчетов и выгрузки контактов с ИНН в Excel, а стоимость лида начиналась от 100 рублей. На один из таких тестов я потратил 15 тысяч рублей, а получил 3 «пустых» лида.
Как запускали робота
Обзванивать холодные базы голосовым роботом Павлу предложил знакомый, который использует сервис уже не один год. Запустились за 30 минут в три этапа.
- 1 этап — загрузка базы 2 480 контактов
Павел решил протестировать сегмент логистики. И, поскольку он продает веб-сервисы для поиска клиентов, собрать нужные контакты не составило труда. Он выгрузил данные компаний, отсортировал, оставив только сотовые номера, и, в итоге, получил целевую базу из 2480 контактов.
- 2 этап — записали три голосовых сообщения
Для того, чтобы сравнить эффективность ключевых фраз, Павел решил протестировать три варианта предложений и посмотреть, какое из них вызовет наибольший интерес. Записать аудио помог тот же самый знакомый, который порекомендовал Скорозвон.
- 1 вариант
«Алло, здравствуйте! Меня зовут Николай. Если для вас актуальны базы целевых клиентов для продаж логистических услуг, и вы хотите получить бесплатную тестовую базу, нажмите 1. Если нет — нажмите 3».
- 2 вариант
«Алло, здравствуйте, меня зовут Николай. Если вам нужны базы клиентов для продаж логистических услуг, и вы хотите получить бесплатную тестовую базу, нажмите 1. Если нет — нажмите 3».
- 3 вариант
«Алло, здравствуйте. Меня зовут Николай. Если вы ищете базы целевых клиентов для продаж логистических услуг, и вы хотите получить бесплатную тестовую базу, нажмите 1. Если нет — нажмите 3».
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- 3 этап — запустили обзвон по трем проектам
Собранную базу Павел разделил на три проекта: 1 — 647 контактов, 2 — 867, 3 — 966. Он залил в каждый проект свой вариант аудио и запустил первый обзвон. Получается, что робот в три этапа прозвонил всю базу по пяти линиям. Параллельно вёл статистику и заносил в отдельный список тех, кто нажал кнопку «1». Каждые полчаса сервис генерировал 15 лидов.
Контакты Вызовы Дозвоны 1 проект 647 1209 446 (69%) 2 проект 867 1577 559 (64%) 3 проект 966 1514 609 (63%)
Что понравилось
- Посекундная тарификация — 4 коп./сек.
Оплата по секундам — огромное преимущество Скорозвона. Это самый дешевый робот на рынке из тех, что я встречал. Во всех других сервисах оплата за минуты. Причем непонятно, из чего складывается итоговая стоимость. В Скорозвоне же нет никаких скрытых платежей.Павел Сипулинагент по продаже веб-сервисов для бизнеса
Действительно, при переводе звонка на оператора или группу специалистов внутри сервиса Скорозвон тарификация не изменяется. Вы также платите 4 копейки за секунду разговора — после того, как клиент взял трубку, и до момента завершения звонка. В сервисах с поминутной тарификацией обзвон роботом дороже, и сразу после переадресации на менеджера активируется двойной тариф.
Тарификация при переводе внутри сервисаКлиент взял трубку и прослушал аудиоПеревод вызова на менеджераКонсультация специалиста
Скорозвон 2,4 руб./мин. Другие сервисы 3,3 руб./мин. 6-7 руб./мин.
- Дешевые лиды — 20 руб./лид
Чтобы обзвонить ~2,5 тысячи номеров Павел потратил 1000 рублей. Робот дозвонился до 65% контактов, в среднем, по всем трем проектам. 49 человек проявили интерес к предложению и нажали цифру «1». Получается, 20 рублей Павел заплатил за одного лида. Сравните, в других сервисах цена за лид — от 100 рублей и выше.
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2 480 контактов робот обработал за 1000 руб.
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65% дозвонов, в среднем, по всем трем проектам
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49 лидов по цене 20 рублей за лид
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- Высокая скорость лидгена — 30 лидов/час
По мнению Павла, большой плюс сервиса в том, что робот способен прозвонить любое количество номеров с разной скоростью. Например, в случае с прозвоном логистов, робот по пяти линиям генерировал 30 лидов в час. Но поскольку одному человеку быстро обзвонить и качественно проконсультировать такое количество людей физически невозможно, есть три варианта сценария, как действовать дальше:
- Ограничить число лидов. Например, если вы установите ограничение на число лидов, робот будет прозванивать базу, пока не достигнет лимита, а затем завершит проект.
- Сократить число линий. Если в случае с Павлом робот прозвонил ~2,5 тысячи контактов за 1,5 часа по пяти линиям, то при обзвоне, к примеру, по одной линии робот обработает то же число контактов за 7,5 часов.
- Нанять менеджеров. Робот генерирует лиды также по пяти линиям, но распределяет на менеджеров. Это решение показалось Павлу самым оптимальным, поскольку и скорость лидгена, и качество обработки лидов остаются на высоте.
- Выгрузка отчетов с ИНН в Excel
Возможность выгрузить отчетность по каждому проекту и контакты с ИНН в Excel — еще одно важное преимущество для Павла. Несмотря на то, что в Скорозвоне есть готовые интеграции с amoCRM и Битрикс24, предприниматель использует стандартную биллинговую систему. Она помогает сразу после разговора выставлять счета на оплату, но её нельзя изменять. Благодаря выгрузке контактов из Скорозвона, Павел спокойно перекидывает лиды в свою CRM. ИНН нужен, чтобы идентифицировать клиента.
В других сервисах такой функции нет, а в Скорозвоне я ввел в строку поиска ИНН — все данные о компании подтянулись: выручка, госконтракты, контакты директоров. Это помогает создать портрет клиента, исключить звонки по разным телефонам в одну компанию, отсеять компании-«однодневки» на стадии ликвидации и т.д.Павел Сипулинагент по продаже веб-сервисов для бизнеса
Выводы
Робот в Скорозвоне помог Павлу быстро и дёшево выявить интерес логистических компаний к продукту. Всего за полтора часа предприниматель получил 49 лидов. Чтобы сохранить скорость лидогенерации, Павел решил нанять сотрудников, а параллельно протестировать другие сегменты — оборудование, продукты питания, металлопрокат и пр.
Я продаю четыре разных веб-сервиса для b2b. Сразу после теста начал обзванивать роботом разные сегменты по 300 контактов. Итоги подводить пока рано, т.к. средний срок сделки — +/- три недели. Единственное, что могу сказать точно — за этот небольшой период использования робота, сервис окупился в 4,5 раза. Несмотря на то, что чек у сервисов небольшой, уверен, показатель окупаемости будет только расти. Продукты с большей стоимостью способны компенсировать затраты на робота в десятки и даже сотни раз.
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