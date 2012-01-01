Выгрузка отчетов с ИНН в Excel

Возможность выгрузить отчетность по каждому проекту и контакты с ИНН в Excel — еще одно важное преимущество для Павла. Несмотря на то, что в Скорозвоне есть готовые интеграции с amoCRM и Битрикс24, предприниматель использует стандартную биллинговую систему. Она помогает сразу после разговора выставлять счета на оплату, но её нельзя изменять. Благодаря выгрузке контактов из Скорозвона, Павел спокойно перекидывает лиды в свою CRM. ИНН нужен, чтобы идентифицировать клиента.