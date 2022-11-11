Облачный сервис для автоматизации колл-центров онлайн-школ
Квалифицирует лиды и передает менеджерам. Продажи х3
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25 минут на настройку
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Интеграция с Bitrix24 и amoCRM
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Лидген со скоростью 50 лидов/час
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300+ успешных дозвонов в день
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2 мин. — время ответа на заявку
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Отчеты и контроль real time
Если вы продаете онлайн-курсы и перед вами стоит задача
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Задача онлайн-школы
Выявить готовых платить за курс с высоким ценником и передать в отдел продаж, чтобы не тратить ресурс менеджеров зря
Решение Скорозвона
Голосовой робот в Скорозвоне прозвонит базу без участия операторов, квалифицирует лиды и сразу переведет на нужного менеджера. Или отправит подтвержденные заявки в CRM для дальнейшей обработки менеджерами.
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Задача онлайн-школы
Обработать низкоконверсионный трафик из старой базы, чтобы возобновить отношения с клиентами и передать в отдел продаж
Решение Скорозвона
Запустите предиктивный обзвон с участием операторов. Скорозвон прозвонит базу и передаст ответивших на звонок менеджерам, чтобы они смогли сделать лучшее предложение, напомнить о сезонных скидках и акциях, пригласить на мероприятие или любым другим способом вызвать интерес
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Задача онлайн-школы
Прогреть регистрации на вебинар и знать, сколько человек придет, чтобы продать им курс
Решение Скорозвона
Запустите обзвон голосовым роботом, чтобы привести регистрации на вебинар. Конверсия робота по приглашениям на вебинар – 2-3%. Использовать автоинформатор выгоднее и дешевле, чем обзвон с участием операторов
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Задача онлайн-школы
Квалифицировать лиды при взрывном росте звонков и заявок в период маркетинговых активностей, чтобы менеджеры получали лиды и закрывали х3 больше сделок здесь и сейчас
Решение Скорозвона
При наплыве заявок Скорозвон «забирает» заявки из CRM и прозванивает, соединяя ответивших с операторами. При наплыве звонков распределяет вызовы по предустановленному сценарию. Операторы отмечают результат переговоров, и Скорозвон переадресовывают лидов менеджерам с перемещением на нужный этап сделки в CRM
Почему онлайн-школы выбирают Скорозвон
- Настройка за 25 минут
Загрузили базу, настроили проект, добавили команду, звоним. Смотрите видеокурс «Турбозапуск Скорозвона» или звоните 8 800 333 97 02, мы поможем стартовать.
- Перезвон по заявке через 1—2 минуты
Скорозвон перезванивает сразу, как только заявка попала в систему. Скорость ответа зависит только от числа свободных операторов на линии в этот момент.
- Обработка звонков и заявок х3 быстрее
Благодаря тому, что Скорозвон отсекает недозвоны, ваши сотрудники делают по 300 разговоров за 8-часовой рабочий день. Больше разговоров — активнее продажи — выше выручка.
- Интеграции с amoCRM/Bitrix24
Скорозвон в связке с CRM — бесшовное пространство для доведения клиентов до сделки. Лиды перемещаются по этапам воронки автоматически.
- Речевая аналитика с поиском
Следить за работой по скрипту десятков менеджеров поможет поиск по словам. Аудиозапись с расшифровкой откроется с момента произношения искомого слова.
- Контроль и отчеты real time
Смотрите статистику обзвонов, сравнивайте эффективность менеджеров, слушайте важные звонки и выгружайте отчеты — аналитика доступна онлайн.
- Данные о клиентах перед глазами
После поднятия трубки клиентом в интерфейсе оператора «всплывает» клиентская карточка со скриптом, аудиозаписями разговоров и историей ведения клиента. Во время беседы можно отправить sms.
- Лиды мигрируют автоматически
Скорозвон — это готовая автоматизированная воронка доведения лида до сделки. Лиды перемещаются автоматически, ни один лид не потеряется, каждый клиент получит консультацию оперативно.
- Все заявки стекаются в проект
Скорозвон собирает заявки из разных источников (формы обратной связи и чаты на сайте, соц сети, CRM, email и т.д.) в один проект на обзвон или в разные и соединяет ответившего с нужным менеджером.
- 100% контактов обработаны
Забудьте про скопившиеся заявки, их не будет. Скорозвон прозванивает все звонки и заявки сразу, как только они поступают, квалифицирует лиды и переводит на нужного менеджера или в CRM.
- 300+ успешных дозвонов за смену
Скорозвон прозвонит клиентов в 3 раза быстрее в режиме предиктива. Соединит менеджеров только с поднявшими трубку. Менеджеры только продают. Больше дозвонов — больше продаж.
- Масштабируется до любых размеров
Только запустились и хотите вырасти в сжатые сроки без серьезных инвестиций? Мощность сервиса безгранична. Скорозвон масштабируется до любых размеров и без капитальных затрат.
Поставьте продажи на максимум сейчас!
Дарим 3 тестовых дня. Для активации назовите менеджеру промокод SHKOLA
Как продавать образование со Скорозвоном
Обрабатывать входящие заявки, продавать курсы и сопровождать клиентов удобно на одной платформе. Благодаря интеграции Скорозвона с CRM онлайн-школы получают мощный инструмент для квалификации и прогрева лидов, продаж и допродаж, ведения постоянных клиентов. В единой среде лиды и сделки автоматически мигрируют по воронке.
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Скорозвон собирает заявки из разных источников в одном интерфейсе
- Как только заявка «падает» в CRM, Скорозвон сразу перезванивает.
- Скорозвон парсит заявки с email. Если заявки с разных источников приходят на email, просто укажите адрес в настройках. Скорозвон будет автоматически прозванивать все поступающие на email лиды.
- Скорость перезвона на каждую новую заявку зависит только от числа свободных операторов на линии. Больше операторов — выше скорость ответа на заявку.
- В результате, лиды не остывают, не теряются и не уходят к конкурентам.
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Голосовой робот поможет квалифицировать лиды
Робот прозвонит 100% заявок. Потенциальные клиенты получат ответ на свой запрос через пару минут. Вы можете записать аудиоролик с любым вопросом, который задаст робот, чтобы понять — целевой клиент или нет.
Например: «Здравствуйте, вы оставили заявку на курс на сайте. Готовы проконсультировать вас прямо сейчас. Нажмите 1, и я соединю вас с менеджером. Нажмите 2, и я перезвоню позже. Нажмите 0, если консультация не нужна».
Вместо робота квалифицировать лиды может оператор, ведь со скорозвоном это сделать быстрее. Программа прозвонит все звонки и заявки в режиме предиктива и отфильтрует недозвоны. Менеджер получит только лиды, квалифицирует их в беседе и переведет на нужного специалиста, отметив в карточке результат. Лид автоматически переместится на нужный этап сделки в CRM, клиент быстро получит экспертную консультацию, а менеджер — сделку.
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Целевые клиенты переходят нужному менеджеру
- Ответивших на звонок робот соединит с оператором, не ответившим перезвонит через заданное время и столько раз, сколько нужно для того, чтобы понять — целевой лид или нет. Отказавшихся от консультации отфильтрует.
- При соединении в интерфейс «подтягивается» карточка с именем клиента. Номер телефона от оператора скрыт.
- Пока специалист консультирует, система продолжает звонить. Скорозвон прогнозирует время завершения звонка на основе метрик.
- И когда менеджер снова выходит на линию, его уже ждет новый клиент.
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После разговора с клиентом, лиды перемещаются на нужный этап в CRM
Лиды и сделки автоматически мигрируют по этапам воронки в CRM. Например, если нужно прозвонить клиентов, которые зарегистрировались, прогреты, но так и не купили, Скорозвон заберет контакты с нужного этапа и прозвонит. Поднявших трубку соединит с менеджером, до неответивших дозвонится, неактивные номера отфильтрует.
А после разговора, согласно выставленному менеджером результату, отправит каждый лид на следующий этап в CRM.
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Если клиенты не дозвонились, перезвонит автоматически
- Подключите горячую линию в Скорозвоне для обработки 100% входящих звонков. Используйте IVR-меню, чтобы автоматически распределять входящие звонки на сотрудников. Настройте один сценарий для всех линий или для каждой линии свой и прикрепите менеджеров. Название линии отображается при входящем звонке.
- Скорозвон перезвонит всем недозвонившимся и соединит с теми, кто ответил. Распределит нагрузку на горячую линию в часы пик, уведомит о пропущенных и перезвонит автоматически, с менеджером соединит только ответивших на звонок.
- Сервис масштабируется до нескольких сотен линий, мониторит загруженность каждой линии и ключевых показателей 24/7/365, обновляя данные в режиме real-time.
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В предиктивном режиме обзвон в 2 раза быстрее
В предиктивном режиме Скорозвон прозвонит контакты по 5—25 линиям одновременно и соединит свободных менеджеров с ответившими на звонок. Неответившим перезвонит, пока не дозвонится. Автоответчики отфильтрует. Прогноз на основе метрик сводит к нулю ситуации, когда человек берет трубку, а свободного оператора нет. Если вам нужно прозвонить участников вебинара, чтобы предложить обучающий курс, в предиктивном режиме вы получите лиды в 2–3 раза быстрее.
|Режим обзвона
|Дозваниваемость Процент дозвона
|Цель
|Человеко-дни
|Ручной
|40%
|100 лидов
|10
|Скорозвон
|80%
|100 лидов
|5
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- Книга-кейсПрозвонил роботом ~2,5 тыс компаний и за 1,5 часа получил 49 лидов.Подробнее
- Книга-кейсНастроил автоворонку и продал ОСАГО на 3,5 млн за квартал.Подробнее
- Книга-кейсУвеличил объем кредитных выдач на 300%.Подробнее
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Дарим 3 тестовых дня. Для активации назовите менеджеру промокод SHKOLA
Почему со Скорозвоном удобно и надёжно
- Обучим вашу команду продаж за 15 минут
Наши менеджеры проведут обучение ваших сотрудников с демонстрацией работы в сервисе. Это займет 15 минут, плюс ответы на вопросы.
- Персональный менеджер на связи с 8 до 17 мск
С 8 до 17 по мск с вами на связи персональный менеджер. Он ответит на вопросы и привлечет специалистов для решения задач.
- Информация защищена от третьих лиц
Ваши данные относятся к коммерческой тайне и гарантированно защищены от третьих лиц согласно п. 9 Оферты об использовании программы.
Выберите свой тариф
Цена за оператора при оплате
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Базовый
75 руб./день / 1200 руб./мес за оператора
- Входящие/Исходящие звонки
- Безлимитная запись звонков
- Речевая аналитика
- Графические отчеты
- Приём заявок с email/сайта
- Интеграции по API
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Профессиональный
95 руб./день / 1800 руб./мес за оператора
- Предиктивный диалер
- Входящие/Исходящие звонки
- Безлимитная запись звонков
- Речевая аналитика
- Графические отчеты
- Приём заявок с email/сайта
- Интеграции по API
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Индивидуальный
130 руб./день / 2100 руб./мес за оператора
- Предиктивный диалер
- Собственная телефония
- Входящие/Исходящие звонки
- Безлимитная запись звонков
- Речевая аналитика
- Графические отчеты
- Приём заявок с email/сайта
- Интеграции по API
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Автообзвон4 коп./секунда
- Запись аудио в Скорозвоне
- Простая загрузка базы
- Обзвон роботом по базе
- Перевод клиентов на менеджеров
- Запись лидов в CRM
- Повторный звонок при недозвоне
Хватит терять клиентов!
Дарим 3 дня
Зарегистрируйтесь в Скорозвоне прямо сейчас. Мы перезвоним и поможем настроиться под задачу. Настройте воронку и тестируйте любые функции сервиса без абонентской платы в течение 3-х дней с участием трёх операторов. Для активации назовите менеджеру промокод SHKOLA.