Голосовой робот поможет квалифицировать лиды

Робот прозвонит 100% заявок. Потенциальные клиенты получат ответ на свой запрос через пару минут. Вы можете записать аудиоролик с любым вопросом, который задаст робот, чтобы понять — целевой клиент или нет.

Например: «Здравствуйте, вы оставили заявку на курс на сайте. Готовы проконсультировать вас прямо сейчас. Нажмите 1, и я соединю вас с менеджером. Нажмите 2, и я перезвоню позже. Нажмите 0, если консультация не нужна».

Вместо робота квалифицировать лиды может оператор, ведь со скорозвоном это сделать быстрее. Программа прозвонит все звонки и заявки в режиме предиктива и отфильтрует недозвоны. Менеджер получит только лиды, квалифицирует их в беседе и переведет на нужного специалиста, отметив в карточке результат. Лид автоматически переместится на нужный этап сделки в CRM, клиент быстро получит экспертную консультацию, а менеджер — сделку.