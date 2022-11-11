8 800 333 97 02 Звонок бесплатный
8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

Облачный сервис для автоматизации колл-центров онлайн-школ

Скорозвон
Облачный сервис для автоматизации колл-центров онлайн-школ

Квалифицирует лиды и передает менеджерам. Продажи х3

+
Дарим 3 дня полноценной работы в сервисе для трех операторов.
Для активации назовите менеджеру промокод SHKOLA.
Нажимая на кнопку «Попробовать бесплатно» вы даете согласие на обработку персональных данных.

  • 25 минут на настройку

  • Интеграция с Bitrix24 и amoCRM

  • Лидген со скоростью 50 лидов/час

  • 300+ успешных дозвонов в день

  • 2 мин. — время ответа на заявку

  • Отчеты и контроль real time

Если вы продаете онлайн-курсы и перед вами стоит задача

  • Задача онлайн-школы

    Выявить готовых платить за курс с высоким ценником и передать в отдел продаж, чтобы не тратить ресурс менеджеров зря

    Решение Скорозвона

    Голосовой робот в Скорозвоне прозвонит базу без участия операторов, квалифицирует лиды и сразу переведет на нужного менеджера. Или отправит подтвержденные заявки в CRM для дальнейшей обработки менеджерами.

  • Задача онлайн-школы

    Обработать низкоконверсионный трафик из старой базы, чтобы возобновить отношения с клиентами и передать в отдел продаж

    Решение Скорозвона

    Запустите предиктивный обзвон с участием операторов. Скорозвон прозвонит базу и передаст ответивших на звонок менеджерам, чтобы они смогли сделать лучшее предложение, напомнить о сезонных скидках и акциях, пригласить на мероприятие или любым другим способом вызвать интерес

  • Задача онлайн-школы

    Прогреть регистрации на вебинар и знать, сколько человек придет, чтобы продать им курс

    Решение Скорозвона

    Запустите обзвон голосовым роботом, чтобы привести регистрации на вебинар. Конверсия робота по приглашениям на вебинар – 2-3%. Использовать автоинформатор выгоднее и дешевле, чем обзвон с участием операторов

  • Задача онлайн-школы

    Квалифицировать лиды при взрывном росте звонков и заявок в период маркетинговых активностей, чтобы менеджеры получали лиды и закрывали х3 больше сделок здесь и сейчас

    Решение Скорозвона

    При наплыве заявок Скорозвон «забирает» заявки из CRM и прозванивает, соединяя ответивших с операторами. При наплыве звонков распределяет вызовы по предустановленному сценарию. Операторы отмечают результат переговоров, и Скорозвон переадресовывают лидов менеджерам с перемещением на нужный этап сделки в CRM

Почему онлайн-школы выбирают Скорозвон

  • Настройка за 25 минут

    Загрузили базу, настроили проект, добавили команду, звоним. Смотрите видеокурс «Турбозапуск Скорозвона» или звоните 8 800 333 97 02, мы поможем стартовать.

  • Перезвон по заявке через 1—2 минуты

    Скорозвон перезванивает сразу, как только заявка попала в систему. Скорость ответа зависит только от числа свободных операторов на линии в этот момент.

  • Обработка звонков и заявок х3 быстрее

    Благодаря тому, что Скорозвон отсекает недозвоны, ваши сотрудники делают по 300 разговоров за 8-часовой рабочий день. Больше разговоров — активнее продажи — выше выручка.

  • Интеграции с amoCRM/Bitrix24

    Скорозвон в связке с CRM — бесшовное пространство для доведения клиентов до сделки. Лиды перемещаются по этапам воронки автоматически.

  • Речевая аналитика с поиском

    Следить за работой по скрипту десятков менеджеров поможет поиск по словам. Аудиозапись с расшифровкой откроется с момента произношения искомого слова.

  • Контроль и отчеты real time

    Смотрите статистику обзвонов, сравнивайте эффективность менеджеров, слушайте важные звонки и выгружайте отчеты — аналитика доступна онлайн.

  • Данные о клиентах перед глазами

    После поднятия трубки клиентом в интерфейсе оператора «всплывает» клиентская карточка со скриптом, аудиозаписями разговоров и историей ведения клиента. Во время беседы можно отправить sms.

  • Лиды мигрируют автоматически

    Скорозвон — это готовая автоматизированная воронка доведения лида до сделки. Лиды перемещаются автоматически, ни один лид не потеряется, каждый клиент получит консультацию оперативно.

  • Все заявки стекаются в проект

    Скорозвон собирает заявки из разных источников (формы обратной связи и чаты на сайте, соц сети, CRM, email и т.д.) в один проект на обзвон или в разные и соединяет ответившего с нужным менеджером.

  • 100% контактов обработаны

    Забудьте про скопившиеся заявки, их не будет. Скорозвон прозванивает все звонки и заявки сразу, как только они поступают, квалифицирует лиды и переводит на нужного менеджера или в CRM.

  • 300+ успешных дозвонов за смену

    Скорозвон прозвонит клиентов в 3 раза быстрее в режиме предиктива. Соединит менеджеров только с поднявшими трубку. Менеджеры только продают. Больше дозвонов — больше продаж.

  • Масштабируется до любых размеров

    Только запустились и хотите вырасти в сжатые сроки без серьезных инвестиций? Мощность сервиса безгранична. Скорозвон масштабируется до любых размеров и без капитальных затрат.

Поставьте продажи на максимум сейчас!

Дарим 3 тестовых дня. Для активации назовите менеджеру промокод SHKOLA

+
Нажимая на кнопку «Попробовать бесплатно» вы даете согласие на обработку персональных данных.

Как продавать образование со Скорозвоном

Обрабатывать входящие заявки, продавать курсы и сопровождать клиентов удобно на одной платформе. Благодаря интеграции Скорозвона с CRM онлайн-школы получают мощный инструмент для квалификации и прогрева лидов, продаж и допродаж, ведения постоянных клиентов. В единой среде лиды и сделки автоматически мигрируют по воронке.

  1. Скорозвон собирает заявки из разных источников в одном интерфейсе

    • Как только заявка «падает» в CRM, Скорозвон сразу перезванивает.
    • Скорозвон парсит заявки с email. Если заявки с разных источников приходят на email, просто укажите адрес в настройках. Скорозвон будет автоматически прозванивать все поступающие на email лиды.
    • Скорость перезвона на каждую новую заявку зависит только от числа свободных операторов на линии. Больше операторов — выше скорость ответа на заявку.
    • В результате, лиды не остывают, не теряются и не уходят к конкурентам.

  2. Голосовой робот поможет квалифицировать лиды

    Робот прозвонит 100% заявок. Потенциальные клиенты получат ответ на свой запрос через пару минут. Вы можете записать аудиоролик с любым вопросом, который задаст робот, чтобы понять — целевой клиент или нет.

    Например: «Здравствуйте, вы оставили заявку на курс на сайте. Готовы проконсультировать вас прямо сейчас. Нажмите 1, и я соединю вас с менеджером. Нажмите 2, и я перезвоню позже. Нажмите 0, если консультация не нужна».

    Вместо робота квалифицировать лиды может оператор, ведь со скорозвоном это сделать быстрее. Программа прозвонит все звонки и заявки в режиме предиктива и отфильтрует недозвоны. Менеджер получит только лиды, квалифицирует их в беседе и переведет на нужного специалиста, отметив в карточке результат. Лид автоматически переместится на нужный этап сделки в CRM, клиент быстро получит экспертную консультацию, а менеджер — сделку.

    Подробнее

  3. Целевые клиенты переходят нужному менеджеру

    • Ответивших на звонок робот соединит с оператором, не ответившим перезвонит через заданное время и столько раз, сколько нужно для того, чтобы понять — целевой лид или нет. Отказавшихся от консультации отфильтрует.
    • При соединении в интерфейс «подтягивается» карточка с именем клиента. Номер телефона от оператора скрыт.
    • Пока специалист консультирует, система продолжает звонить. Скорозвон прогнозирует время завершения звонка на основе метрик.
    • И когда менеджер снова выходит на линию, его уже ждет новый клиент.

  4. После разговора с клиентом, лиды перемещаются на нужный этап в CRM

    Лиды и сделки автоматически мигрируют по этапам воронки в CRM. Например, если нужно прозвонить клиентов, которые зарегистрировались, прогреты, но так и не купили, Скорозвон заберет контакты с нужного этапа и прозвонит. Поднявших трубку соединит с менеджером, до неответивших дозвонится, неактивные номера отфильтрует.
    А после разговора, согласно выставленному менеджером результату, отправит каждый лид на следующий этап в CRM.

  5. Если клиенты не дозвонились, перезвонит автоматически

    • Подключите горячую линию в Скорозвоне для обработки 100% входящих звонков. Используйте IVR-меню, чтобы автоматически распределять входящие звонки на сотрудников. Настройте один сценарий для всех линий или для каждой линии свой и прикрепите менеджеров. Название линии отображается при входящем звонке.
    • Скорозвон перезвонит всем недозвонившимся и соединит с теми, кто ответил. Распределит нагрузку на горячую линию в часы пик, уведомит о пропущенных и перезвонит автоматически, с менеджером соединит только ответивших на звонок.
    • Сервис масштабируется до нескольких сотен линий, мониторит загруженность каждой линии и ключевых показателей 24/7/365, обновляя данные в режиме real-time.
    Подробнее

  6. В предиктивном режиме обзвон в 2 раза быстрее

    В предиктивном режиме Скорозвон прозвонит контакты по 5—25 линиям одновременно и соединит свободных менеджеров с ответившими на звонок. Неответившим перезвонит, пока не дозвонится. Автоответчики отфильтрует. Прогноз на основе метрик сводит к нулю ситуации, когда человек берет трубку, а свободного оператора нет. Если вам нужно прозвонить участников вебинара, чтобы предложить обучающий курс, в предиктивном режиме вы получите лиды в 2–3 раза быстрее.

    Тестировать предиктив
Режим обзвона Дозваниваемость Процент дозвона Цель Человеко-дни
Ручной 40% 100 лидов 10
Скорозвон 80% 100 лидов 5

Нам доверяют

  • ЯндексТакси
  • ПИК Группа
  • До зарплаты
  • LeadCall
  • Интерпромбанк
  • auto.ru
  • Точка - банк для предпринимателей
  • ИП Сипулин: «20 руб/лид — дешевле робота не встречал»
    Кейс
    ИП Сипулин: «20 руб/лид — дешевле робота не встречал»
    Подробнее
  • ДелиСтраховку: «Сборы выросли в 24 раза за квартал»
    Кейс
    ДелиСтраховку: «Сборы выросли в 24 раза за квартал»
    Подробнее
  • До зарплаты: «Мы растём в 5 раз быстрее рынка»
    Кейс
    До зарплаты: «Мы растём в 5 раз быстрее рынка»
    Подробнее
  • Как запустить обзвон роботом и за 1,5 часа получить полсотни лидов на тысячу рублей
    Книга-кейс
    Прозвонил роботом ~2,5 тыс компаний и за 1,5 часа получил 49 лидов.
    Подробнее
  • Как страховой брокер увеличил страховые сборы в 24 раза за квартал
    Книга-кейс
    Настроил автоворонку и продал ОСАГО на 3,5 млн за квартал.
    Подробнее
  • МФО «До зарплаты»: «Мы растем в пять раз быстрее рынка»
    Книга-кейс
    Увеличил объем кредитных выдач на 300%.
    Подробнее

Поставьте продажи на максимум сейчас!

Дарим 3 тестовых дня. Для активации назовите менеджеру промокод SHKOLA

+
Нажимая на кнопку «Попробовать бесплатно» вы даете согласие на обработку персональных данных.

Почему со Скорозвоном удобно и надёжно

  • Обучим вашу команду продаж за 15 минут

    Наши менеджеры проведут обучение ваших сотрудников с демонстрацией работы в сервисе. Это займет 15 минут, плюс ответы на вопросы.

  • Персональный менеджер на связи с 8 до 17 мск

    С 8 до 17 по мск с вами на связи персональный менеджер. Он ответит на вопросы и привлечет специалистов для решения задач.

  • Информация защищена от третьих лиц

    Ваши данные относятся к коммерческой тайне и гарантированно защищены от третьих лиц согласно п. 9 Оферты об использовании программы.

Выберите свой тариф

Цена за оператора при оплате

  • Базовый

    75 руб./день / 1200 руб./мес за оператора

    • Входящие/Исходящие звонки
    • Безлимитная запись звонков
    • Речевая аналитика
    • Графические отчеты
    • Приём заявок с email/сайта
    • Интеграции по API
    Зарегистрироваться

  • Профессиональный

    95 руб./день / 1800 руб./мес за оператора

    • Предиктивный диалер
    • Входящие/Исходящие звонки
    • Безлимитная запись звонков
    • Речевая аналитика
    • Графические отчеты
    • Приём заявок с email/сайта
    • Интеграции по API
    Зарегистрироваться

  • Индивидуальный

    130 руб./день / 2100 руб./мес за оператора

    • Предиктивный диалер
    • Собственная телефония
    • Входящие/Исходящие звонки
    • Безлимитная запись звонков
    • Речевая аналитика
    • Графические отчеты
    • Приём заявок с email/сайта
    • Интеграции по API
    Зарегистрироваться

  • Автообзвон

    4 коп./секунда
    • Запись аудио в Скорозвоне
    • Простая загрузка базы
    • Обзвон роботом по базе
    • Перевод клиентов на менеджеров
    • Запись лидов в CRM
    • Повторный звонок при недозвоне
    Зарегистрироваться

Хватит терять клиентов!
Дарим 3 дня

Зарегистрируйтесь в Скорозвоне прямо сейчас. Мы перезвоним и поможем настроиться под задачу. Настройте воронку и тестируйте любые функции сервиса без абонентской платы в течение 3-х дней с участием трёх операторов. Для активации назовите менеджеру промокод SHKOLA.

+
Нажимая на кнопку «Попробовать бесплатно» вы даете согласие на обработку персональных данных.
Озод Юсупов, Руководитель группы продаж
Озод Юсупов
Руководитель группы продаж
8 800 333 97 02