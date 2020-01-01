Как правильно и быстро настроить «Скорозвон»?



Если вы задаетесь этим вопросом, значит пора действовать. Мы подготовили для вас турбокурс по старту в «Скорозвоне», чтобы вы могли начать полноценную работу в сервисе уже через 25 минут.

Турбозапуск «Скорозвона»



Зарегистрируйтесь в «Скорозвоне» через форму на главной странице и заполните анкету, которая появится сразу после регистрации.

Добавьте операторов и администратора в систему. «Скорозвон» находится в облаке, и ваши сотрудники войдут в сервис из любой точки мира через наш сайт.



Создайте тестовую карточку клиента, настройте скрипт разговора и автодозвон. В сервисе есть сегментация клиентов по результатам разговоров и история взаимодействия.



Создайте тестовый проект и загрузите клиентскую базу. Выберите режим обзвона — прогрессивный или предиктивный. И посмотрите, как работает диалер.



Выберите номер для отображения на экранах смартфонов клиентов, сценарий обзвона, операторов для приема звонков и номера для перевода лидов. Настройте рабочее расписание с учетом часовых поясов.

Импортируйте в сервис базу контактов, исключив повторяющиеся. Назначьте теги, чтобы в отчете было понятно, какую базу прозванивали.



После запуска проекта диалер начинает прозванивать базу и распределять звонки на операторов со статусом «Доступен». Что при этом происходит в интерфейсе оператора, вы увидите в этом видео.

В сервисе 13 видов отчетности с выгрузкой в Excel. Мы разберем два из них — о занятости сотрудников и о результатах последних разговоров с возможностью прослушивания аудиозаписи звонков.

