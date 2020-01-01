Что изменилось после подключения «Скорозвона»

Сейчас базу контактов руководитель загружает в «Скорозвон» (прощай, бумажка!). Сервис делит базу по сотрудникам, а руководитель видит их работу с контактами.



Операторы прямо во время разговора заполняют карточку клиента, где указывают информацию для менеджеров. В каждой карточке есть скрипт разговора, сотрудник работает в одной программе.



Подключили диалер. Теперь «Скорозвон» одновременно звонит сразу нескольким контактам из базы и, как только один из них отвечает, диалер соединяет его с оператором.



Гудки, недоступные контакты, занято, не берет трубку – это осталось в прошлом. Для оператора все выглядит так, как будто он дозванивается до всех контактов. Если контакт не отвечает, то он снова встает в очередь на прозвон.

