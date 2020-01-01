Как отдел b2b-продаж увеличил количество заявок в 2 раза без бюджета на рекламу
История кейса «Веда Плюс», официального дистрибьютора ресурса «Консультант Плюс».
Как отдел b2b-продаж увеличил количество заявок в 2 раза без бюджета на рекламу
Наш клиент – компания «Веда Плюс». Они предоставляют актуальную справочно-правовую информацию для юристов, бухгалтеров, бюджетных организаций и ИП, а также консультируют сотрудников и проводят для них программы повышения квалификации.
Проблема «Веда Плюс» — низкая скорость прозвона базы.
Как в «Веда Плюс» работали до «Скорозвона» Для звонков покупали базу и распечатывали на бумаге. Операторы звонили контактам и уточняли информацию о компании. Они узнавали, какими правовыми сервисами пользуется клиент, собирали контакты главного бухгалтера и юриста. Эти данные записывали на листочек и передавали менеджеру, который звонил в компанию с готовым предложением и договаривался о встрече. Каждую такую договоренность считали заявкой.
Что здесь не так Во-первых, номер телефона набирали вручную. Операторы и менеджеры слушали гудки, попадали на автоответчик или вообще не могли дозвониться. На это уходило 50% времени.
Во-вторых, информацию о клиентах записывали на бумажку с базой и передавали менеджерам. Это было неудобно. Бумажку часто теряли.
Что изменилось после подключения «Скорозвона» Сейчас базу контактов руководитель загружает в «Скорозвон» (прощай, бумажка!). Сервис делит базу по сотрудникам, а руководитель видит их работу с контактами.
Операторы прямо во время разговора заполняют карточку клиента, где указывают информацию для менеджеров. В каждой карточке есть скрипт разговора, сотрудник работает в одной программе.
Подключили диалер. Теперь «Скорозвон» одновременно звонит сразу нескольким контактам из базы и, как только один из них отвечает, диалер соединяет его с оператором.
Гудки, недоступные контакты, занято, не берет трубку – это осталось в прошлом. Для оператора все выглядит так, как будто он дозванивается до всех контактов. Если контакт не отвечает, то он снова встает в очередь на прозвон.
Со «Скорозвоном» результаты «Веда Плюс» стали лучше. В среднем, звонки сотрудников увеличились в 2 раза. А так как качество базы и скрипты остались прежними, то пропорционально звонкам увеличились заявки.
Если раньше один менеджер в день делал 2 заявки, то сейчас – 4.
Подытожим: Не нужно придумывать сложные механики, чтобы улучшить работу вашего отдела продаж. Достаточно воспользоваться готовым и простым решением, например, «Скорозвоном».
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