Александр Лищенко

Менеджер проекта в Скорозвоне

После нескольких недель работы в Скорозвоне Kolomaki перешли ко мне, как к менеджеру крупных проектов. К тому моменту они работали на простом режиме обзвона. Я понимал, что у них уже есть огромная база для обзвона и 4 оператора, значит им можно подключить диалер. Для Марии, руководителя КЦ, это был новый и незнакомый формат обзвона, она не соглашалась вот так сразу перейти на него — понять можно, стоимость его повыше обычного режима. Но, в итоге, мы сошлись на тестовой неделе в режиме диалера.



Диалер до того понравился операторам и руководителю, что через месяц компания купила пакет на 6 месяцев на 10 человек.