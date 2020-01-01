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Kolomaki
Продажа очистных сооружений, погребов, кессонов.
На 70% увеличили количество лидов на одного оператора
Компанию Kolomaki мы
нашли сами с помощью холодного
обзвона — это работает, мы проверили :)
У компании собственный колл-центр. До подключения к Скорозвону операторы вели бумажный отчет в виде чек-листа, в котором отмечали количество и успешность звонков.

На деле работа оказалась неэффективной. Незадолго до того, как мы познакомились с Kolomaki, у их колл-центра сменился руководитель — пришла Мария, с ней-то мы и начали сотрудничество.
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«Боль» клиента
«Всё тупит, обрывы связи, неотслеживаемость, много ручной работы, менеджеры много недозвонов слушают, тратят время впустую.»
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Начало сотрудничества
Клиент хотел:
рост продаж через звонки;
контроль за сотрудниками;
прозрачную отчетность.
Скорозвон обеспечил:
подключили стандартный режим обзвона, в итоге: прозрачные отчеты по каждому оператору, рост количества звонков за счет стабильной работы системы и оптимизации работы оператора в рамках одного окна.
Но этого мало
Александр Лищенко
Менеджер проекта в Скорозвоне
После нескольких недель работы в Скорозвоне Kolomaki перешли ко мне, как к менеджеру крупных проектов. К тому моменту они работали на простом режиме обзвона. Я понимал, что у них уже есть огромная база для обзвона и 4 оператора, значит им можно подключить диалер. Для Марии, руководителя КЦ, это был новый и незнакомый формат обзвона, она не соглашалась вот так сразу перейти на него — понять можно, стоимость его повыше обычного режима. Но, в итоге, мы сошлись на тестовой неделе в режиме диалера.

Диалер до того понравился операторам и руководителю, что через месяц компания купила пакет на 6 месяцев на 10 человек.
Результаты после подключения диалера
Показатели за один день на одного оператора
387
Обработанных номеров
171
Разговор
87
Разговоров более 30 секунд
Сравнительная таблица
Показатели за один день на одного оператора
Качество базы осталось прежним — операторы дозванивались только до 44% номеров. При этом, после подключения диалера почти в два раза увеличилось количество разговоров, и стало на 70% больше целевых звонков.
Отзыв Kolomaki
Операторы стали совершать гораздо больше звонков в лучшую сторону, подняли сильно план по звонкам. Операторы стали зарабатывать гораздо больше :)


Мария Руководитель КЦ Kolomaki
Мы гордимся этим проектом
Кейсы похожие на проект Kolomaki очень распространены среди наших клиентов.
Нередко клиенты приходят с более простыми задачами: иметь возможность записывать разговоры, получать наглядную отчетность, или просто ищут стабильное ПО.

Но Скорозвон дает больше: с его помощью клиенты оптимизируют свои расходы, увеличивая при этом количество звонков и продаж в 2-3 раза.
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