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Дмитрий Батурин

Автор Дмитрий Батурин
Дмитрий Батурин, руководитель команды маркетинга
Дмитрий Батурин
Руководитель команды маркетинга

Об авторе

Руководит командой маркетинга с 2021 года. Считает главным в работе маркетолога не красивые цифры, а окупаемость маркетинга и качество лидов. Уверен, что открытость к новым знаниям и скорость их применения — залог развития и успешной работы.

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