Дмитрий Батурин
Автор Дмитрий Батурин
Об авторе
Руководит командой маркетинга с 2021 года. Считает главным в работе маркетолога не красивые цифры, а окупаемость маркетинга и качество лидов. Уверен, что открытость к новым знаниям и скорость их применения — залог развития и успешной работы.
Публикации автора
- Виджет Скорозвон для звонков в амо CRM
- Три способа записать ролик для обзвона роботом
- Холодные звонки или контекстная реклама
- Как отслеживать эффективность рекламной кампании
- Встречайте «Скорозвон» на «Call Center World Forum – 2015»
- Как провести опрос клиентов
- Как агентству недвижимости перехватить клиентов у конкурентов
- Материальное стимулирование рекрутеров контакт-центра
- Как УТП в скрипте продаж повышает конверсию в 2 раза
- Обзор книги А.Ковилл «Релевантность»
- Как сохранить клиентскую базу
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