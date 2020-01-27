8 800 333 97 02 Войти

Рекомендуемые публикации от компании Скорозвон

Отделяем мух от котлет или Зачем разделять менеджеров на звонящих и продающих?
Отделяем мух от котлет или Зачем разделять менеджеров на звонящих и продающих?

Компании, которые продают холодными звонками, делятся на 2 типа. В первых менеджеры делают холодные звонки, продают, оформляют сделки, работают с текущими клиентами. Во вторых менеджеры разделены по функционалу.
Разберемся, какие плюсы и минусы у каждого подхода, и какой из них подойдет бизнесу.

Читать дальше…
14 октября 2016

Обзор книги Андреа Ковилл Релевантность. Сила, которая меняет взгляды и поведение потребителей и позволяет всегда опережать конкурентов
Обзор книги Андреа Ковилл Релевантность. Сила, которая меняет взгляды и поведение потребителей и позволяет всегда опережать конкурентов

Обращаясь к предпринимателям, руководителям компаний, автор знакомит нас с новым маркетинговым инструментом в развитии бизнеса — значимостью.

Читать дальше…
20 июня 2016

Почему вашему колл-центру нужны удаленные сотрудники?
Почему вашему колл-центру нужны удаленные сотрудники?

Активное развитие облачных технологий постепенно открывает для бизнеса новые возможности. В том числе популярной становится удаленная работа, для ведения которой теперь достаточно иметь только компьютер с доступом в интернет. О том, почему на рынке контакт-центров удаленные сотрудники становятся все более ценными, мы пообщались с сооснователем и руководителем сервиса «Work-zilla.com» Петром Щекочихиным.

Читать дальше…
22 марта 2016

Как системы управления отношениями с клиентами меняют работу отделов продаж
Как системы управления отношениями с клиентами меняют работу отделов продаж

Появление на рынке «облачных» CRM-систем, интегрированных с телефонией, словно «глоток свежего воздуха» для бизнеса. Особенно ощутим результат от их использования в системообразующих подразделениях компаний, одним из которых является отдел продаж. На его примере мы расскажем о преимуществах и возможностях использования CRM-систем, тесно интегрированных с телефонией.

Читать дальше…
21 февраля 2016

Коммуникации из «облака». Как объединить филиалы компании в единую сеть
Коммуникации из «облака». Как объединить филиалы компании в единую сеть

Облачные сервисы в бизнесе – явное преимущество перед конкурентами. Именно этот факт заставляет многих современных руководителей задуматься: «А не пора ли обзавестись облачными продуктами?» Вопрос актуален и для небольшой фирмы в сфере логистики, и для юридической конторы с несколькими клиентскими офисами, и для популярного интернет-магазина, и для любой другой компании в отрасли продажи товаров и услуг. Эксперты в IT-области считают так: если компания планирует оптимизировать работу и стремится сократить расходы, настало время внедрять облачные технологии.

Читать дальше…
17 февраля 2016

Использование удаленных операторов в колл-центре — бред?
Использование удаленных операторов в колл-центре — бред?

«Самая бредовая идея в области банкинга. <…> Рекомендую уволить тех идиотов кто тебе это предложил» (орфография и пунктуация сохранены) – комментарий одного из посетителей страницы Олега Тинькова, оставленный 6 августа 2013 года. Речь в этом комментарии идет об организации удаленной работы операторов колл-центра банка. Олег Тиньков, к сожалению, не ответил на этот комментарий, что дает замечательную возможность поискать ответ нам.

Читать дальше…
3 февраля 2016
Популярные посты:
Работа с возражениями «Дорого» и «Нам ничего не надо»
Теги: продажи , скрипт , Холодные звонки
Как преодолеть страх холодных звонков
Теги: продажи , скрипт , Холодные звонки
Как составить вакансию менеджера по продажам. Пример вакансии.
Теги: поиск сотрудника , отдел продаж
Новые кейсы:
пример использования сервиса Скорозвон в KFS Оптимизировать прозвон и повысить его эффективность