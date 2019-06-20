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Новости телемаркетинга

Холодный обзвон совершайте в «Скорозвоне» — «теплых» клиентов ведите в «Битрикс24»
Холодный обзвон совершайте в «Скорозвоне» — «теплых» клиентов ведите в «Битрикс24»

«Скорозвон» интегрировался с комплексным инструментом для ведения бизнеса «Битрикс24». Интеграция позволяет пользователям организовать полный цикл продаж, используя преимущества обоих сервисов.

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27 января 2016

«Скорозвон» интегрировался с CRM-системой «A2B»
«Скорозвон» интегрировался с CRM-системой «A2B»

Рады сообщить, что «Скорозвон» успешно интегрировался в систему управления бизнесом «A2Б». Теперь пользователям CRM-системы стала доступна качественная связь с подробной аналитикой звонков и записью разговоров. Об интеграции мы пообщались с генеральным директором ООО «А2Б» Артемом Зариповым.

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23 декабря 2015

Гостевой доступ к отчётам в сервисе
Гостевой доступ к отчётам в сервисе

Для аутсорсингового контакт центра очень важно, чтобы заказчик мог самостоятельно наблюдать за работой операторов. Сервис «Скорозвон» открыл своим клиентам такую возможность. Теперь Вы можете предоставлять гостевой доступ к отчётам лицам, не зарегистрированным в сервисе.

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25 апреля 2015

Как не пропустить входящий звонок?
Как не пропустить входящий звонок?

Работа менеджера по продажам требует не только звонить и отвечать на звонки – часто приходится работать с документами и отвлекаться от компьютера. В такие моменты менеджер снимает гарнитуру и может пропустить вызов. Чтобы предупредить подобную ситуацию, в «Скорозвоне» появилась настройка выбора устройства воспроизведения звука. Теперь менеджер обязательно услышит входящий звонок и успеет ответить – вызов будет воспроизводиться через динамики даже при подключенной гарнитуре. В то же время сам разговор будет осуществляться через гарнитуру.

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1 марта 2015

«Скорозвон» интегрировался в support-сервис «Zendesk»
«Скорозвон» интегрировался в support-сервис «Zendesk»

Осуществление технической поддержки сегодня является одним из обязательных условий осуществления качественного сервиса компаний. Клиент хочет получить ответ или решить проблему прямо сейчас, поэтому важно предоставить ему такую возможность. Более того, нужно быстро обработать заявку, чтобы обеспечить компании лояльность клиента.

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18 ноября 2014

Звоните из своей CRM-системы!
Звоните из своей CRM-системы!

Уже давно многие пользователи и просто заинтересованные клиенты задают нам вопрос о возможности использовать сервис Скорозвон вместе с другими CRM-системами. И это понятно, ведь часто компании давно работают с CRM-системами и годами ведут там клиентов, поэтому не готовы что-то менять. А вот звонить из своей CRM-системы хочется. Ведь это так удобно: открыл карточку клиента и сразу позвонил — не нужно ни набирать номер телефона на трубке, ни вести звонки в отдельных программах — все сразу в одном месте!

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19 октября 2013
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