Уже давно многие пользователи и просто заинтересованные клиенты задают нам вопрос о возможности использовать сервис Скорозвон вместе с другими CRM-системами. И это понятно, ведь часто компании давно работают с CRM-системами и годами ведут там клиентов, поэтому не готовы что-то менять. А вот звонить из своей CRM-системы хочется. Ведь это так удобно: открыл карточку клиента и сразу позвонил — не нужно ни набирать номер телефона на трубке, ни вести звонки в отдельных программах — все сразу в одном месте!