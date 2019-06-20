Операторы меняют цену на международную связь, и мы вслед за ними. По СНГ, в среднем, цены выросли на 15-20%. Новые тарифы будут действовать с 1 июля.
Операторы меняют цену на международную связь, и мы вслед за ними. По СНГ, в среднем, цены выросли на 15-20%. Новые тарифы будут действовать с 1 июля.
У нас появился новый виджет для amoCRM, который позволяет менеджерам не слушать гудки, соединяет их с клиентами, которые подняли трубку, и автоматически переносит недозвоны в нужный этап воронки.
Скорозвон знает, как освободить время для важных задач. Давайте, попробуем вместе.
«Скорозвон» интегрировался с комплексным инструментом для ведения бизнеса «Битрикс24». Интеграция позволяет пользователям организовать полный цикл продаж, используя преимущества обоих сервисов.
Рады сообщить, что «Скорозвон» успешно интегрировался в систему управления бизнесом «A2Б». Теперь пользователям CRM-системы стала доступна качественная связь с подробной аналитикой звонков и записью разговоров. Об интеграции мы пообщались с генеральным директором ООО «А2Б» Артемом Зариповым.
Для аутсорсингового контакт центра очень важно, чтобы заказчик мог самостоятельно наблюдать за работой операторов. Сервис «Скорозвон» открыл своим клиентам такую возможность. Теперь Вы можете предоставлять гостевой доступ к отчётам лицам, не зарегистрированным в сервисе.
Работа менеджера по продажам требует не только звонить и отвечать на звонки – часто приходится работать с документами и отвлекаться от компьютера. В такие моменты менеджер снимает гарнитуру и может пропустить вызов. Чтобы предупредить подобную ситуацию, в «Скорозвоне» появилась настройка выбора устройства воспроизведения звука. Теперь менеджер обязательно услышит входящий звонок и успеет ответить – вызов будет воспроизводиться через динамики даже при подключенной гарнитуре. В то же время сам разговор будет осуществляться через гарнитуру.
«Скорозвон» участвует в самой масштабной региональной выставке решений для контакт-центров, которая пройдет в Москве 24-25 марта.
Осуществление технической поддержки сегодня является одним из обязательных условий осуществления качественного сервиса компаний. Клиент хочет получить ответ или решить проблему прямо сейчас, поэтому важно предоставить ему такую возможность. Более того, нужно быстро обработать заявку, чтобы обеспечить компании лояльность клиента.
Уже давно многие пользователи и просто заинтересованные клиенты задают нам вопрос о возможности использовать сервис Скорозвон вместе с другими CRM-системами. И это понятно, ведь часто компании давно работают с CRM-системами и годами ведут там клиентов, поэтому не готовы что-то менять. А вот звонить из своей CRM-системы хочется. Ведь это так удобно: открыл карточку клиента и сразу позвонил — не нужно ни набирать номер телефона на трубке, ни вести звонки в отдельных программах — все сразу в одном месте!