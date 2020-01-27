Облачные сервисы в бизнесе – явное преимущество перед конкурентами. Именно этот факт заставляет многих современных руководителей задуматься: «А не пора ли обзавестись облачными продуктами?» Вопрос актуален и для небольшой фирмы в сфере логистики, и для юридической конторы с несколькими клиентскими офисами, и для популярного интернет-магазина, и для любой другой компании в отрасли продажи товаров и услуг. Эксперты в IT-области считают так: если компания планирует оптимизировать работу и стремится сократить расходы, настало время внедрять облачные технологии.