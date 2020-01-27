У некоторых компаний возникает необходимость создать колл-центр, и тогда они встают перед выборам: отдать эту работу на аутсорс или создать собственный отдел.
У некоторых компаний возникает необходимость создать колл-центр, и тогда они встают перед выборам: отдать эту работу на аутсорс или создать собственный отдел.
Обращаясь к предпринимателям, руководителям компаний, автор знакомит нас с новым маркетинговым инструментом в развитии бизнеса — значимостью.
До недавнего времени менеджеры сами предоставляли руководителю данные для аналитики. Они направляли отчеты в разбивке по продуктовым категориям, клиентам, товарным позициям, передавали еженедельные отчеты о переговорах и сделках, сами указывали на проблемы или перспективы.
Сегодня мы подобрали видео о скриптах. Какие они бывают, как их создают, какие инструменты используют, как включают в работу и, что очень важно, как правильно оценивать работу по скрипту. Автор видео Максим Горбачев, тренер по продажам с 17-летним опытом работы в продажах и маркетинге.
Активное развитие облачных технологий постепенно открывает для бизнеса новые возможности. В том числе популярной становится удаленная работа, для ведения которой теперь достаточно иметь только компьютер с доступом в интернет. О том, почему на рынке контакт-центров удаленные сотрудники становятся все более ценными, мы пообщались с сооснователем и руководителем сервиса «Work-zilla.com» Петром Щекочихиным.
Запись, прослушивание и анализ телефонных разговоров – мощный источник изучения целевой аудитории. Если взять за правило использовать в работе все три этих полезных составляющих маркетинга, можно поднять продажи компании на заоблачный уровень. Причем очевидные преимущества в записи телефонных разговоров с клиентами за считанное время заметят не только руководители, но и исполнители.
Появление на рынке «облачных» CRM-систем, интегрированных с телефонией, словно «глоток свежего воздуха» для бизнеса. Особенно ощутим результат от их использования в системообразующих подразделениях компаний, одним из которых является отдел продаж. На его примере мы расскажем о преимуществах и возможностях использования CRM-систем, тесно интегрированных с телефонией.
Облачные сервисы в бизнесе – явное преимущество перед конкурентами. Именно этот факт заставляет многих современных руководителей задуматься: «А не пора ли обзавестись облачными продуктами?» Вопрос актуален и для небольшой фирмы в сфере логистики, и для юридической конторы с несколькими клиентскими офисами, и для популярного интернет-магазина, и для любой другой компании в отрасли продажи товаров и услуг. Эксперты в IT-области считают так: если компания планирует оптимизировать работу и стремится сократить расходы, настало время внедрять облачные технологии.
Облачные технологии привнесли массу изменений в нашу жизнь, и, пожалуй, главное из них — кардинальная трансформация рабочего процесса. Независимо от того, когда и в какой точке мира мы находимся, работа не «замораживается», а продолжает кипеть. Как говорят в IT-кругах, интернет дал возможность людям выполнять общие задачи на расстоянии, а облачные технологии упростили эту работу и сделали доступной для всех.
Несогласованность действий разных отделов продаж – типовая ошибка компаний, которую они совершают в погоне за кросс-продажами. Хорошо, что ее достаточно легко решить – нужно лишь включить все офисы и подразделения компании в общее «облако». Работая в единой системе по управлению отношениями с клиентами (CRM), сотрудники и руководители получают оперативный доступ ко всем бизнес-процессам фирмы. Другими словами, CRM-сервисы позволяют объединить информацию из разных источников в одной системе.