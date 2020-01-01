Сервис автоматически звонит нескольким клиентам
и соединяет оператора с тем, кто поднял трубку
Скорозвон – это сервис, в котором операторы не слушают гудки и соединяются только с теми, кто поднял трубку. Помогает быстро прозвонить базы контактов и обработать входящие заявки с сайта.
Почему Скорозвон?
1. С помощью диалера Скорозвон автоматически соединяет менеджера с новым клиентом по окончании разговора. Он заранее звонит одному или нескольким контактам, основываясь на прошлых звонках.
2. Операторы не слушают гудки, недозвоны и автоответчики.
Они непрерывно находятся в разговоре и делают 300 разговоров в день.
3. Сервис легко интегрируется с amoCRM, Битрикс24 и другими системами.
Отправляйте теплые лиды в CRM или прозванивайте контакты прямо в своей системе.
4. Скорозвон знает кто и как работает. Если кто-то из операторов постоянно не выполняет план или закрывает мало сделок, то Скорозвон покажет это в отчете. Прослушивайте звонки и смотрите количество часов в разговоре.
Вы увидите результат уже в первый день использования Скорозвона