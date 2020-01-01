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Скорозвон – звоните
без гудков и недозвонов

Сервис автоматически звонит нескольким клиентам
и соединяет оператора с тем, кто поднял трубку

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Что такое Скорозвон?

Скорозвон – это сервис, в котором операторы не слушают гудки и соединяются только с теми, кто поднял трубку. Помогает быстро прозвонить базы контактов и обработать входящие заявки с сайта.


Почему Скорозвон?

1. С помощью диалера Скорозвон автоматически соединяет менеджера с новым клиентом по окончании разговора. Он заранее звонит одному или нескольким контактам, основываясь на прошлых звонках.

2. Операторы не слушают гудки, недозвоны и автоответчики. 
Они непрерывно находятся в разговоре и делают 300 разговоров в день.

3. Сервис легко интегрируется с amoCRM, Битрикс24 и другими системами.
Отправляйте теплые лиды в CRM или прозванивайте контакты прямо в своей системе.

4. Скорозвон знает кто и как работает. Если кто-то из операторов постоянно не выполняет план или закрывает мало сделок, то Скорозвон покажет это в отчете. Прослушивайте звонки и смотрите количество часов в разговоре.

Возможности
Возможности Скорозвона Возможности Скорозвона — 2 Диалер помогает менеджеру не тратить время на гудки и делать 300 разговоров в день. Возможности Скорозвона — 3 Возможности Скорозвона — 4 Можно вести базу контактов в Скорозвоне или настроить интеграцию с AmoCRM, Битрикс24, 1C и не только. Возможности Скорозвона — 5 Возможности Скорозвона — 6 Удобные отчеты в программе для холодных звонков покажут, кто из менеджеров сколько звонков делает, лидов приносит. Возможности Скорозвона — 7 Возможности Скорозвона — 8 Скрипт или анкета всегда перед глазами у менеджера и встроены в Скорозвон. Менеджер всегда ставит результат звонка. Возможности Скорозвона — 9 Возможности Скорозвона — 10 Ставьте задачи и планы по обзвону, распределяйте базу по менеджерам одним кликом. Возможности Скорозвона — 11 Возможности Скорозвона — 12 Прослушивайте или скачивайте записи разговоров сразу в программе для холодных звонков.
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