Скорозвон – это сервис, в котором операторы не слушают гудки и соединяются только с теми, кто поднял трубку. Помогает быстро прозвонить базы контактов и обработать входящие заявки с сайта.

Почему Скорозвон?

1. С помощью диалера Скорозвон автоматически соединяет менеджера с новым клиентом по окончании разговора. Он заранее звонит одному или нескольким контактам, основываясь на прошлых звонках.



2. Операторы не слушают гудки, недозвоны и автоответчики.

Они непрерывно находятся в разговоре и делают 300 разговоров в день.

3. Сервис легко интегрируется с amoCRM, Битрикс24 и другими системами.

Отправляйте теплые лиды в CRM или прозванивайте контакты прямо в своей системе.

4. Скорозвон знает кто и как работает. Если кто-то из операторов постоянно не выполняет план или закрывает мало сделок, то Скорозвон покажет это в отчете. Прослушивайте звонки и смотрите количество часов в разговоре.

