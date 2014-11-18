Осуществление технической поддержки сегодня является одним из обязательных условий осуществления качественного сервиса компаний. Клиент хочет получить ответ или решить проблему прямо сейчас, поэтому важно предоставить ему такую возможность. Более того, нужно быстро обработать заявку, чтобы обеспечить компании лояльность клиента.

Поддержка клиентов по e-mail не самый оперативный способ. Менеджеру нужно точно понимать проблему клиента, и часто приходится задавать несколько уточняющих вопросов. По e-mail клиенты не всегда отвечают или отвечают долго, поэтому заявки могут долгое время «висеть» нерешенными.

Наиболее удобным, оперативным и эффективным способом оказания технической поддержки и для клиента, и для менеджера является поддержка по телефону. Во-первых, клиент может сам быстро связаться с поддержкой и подробно описать возникшую проблему. Во-вторых, менеджер в любой момент может позвонить клиенту, чтобы получить дополнительную информацию.

Сервис «Zendesk» — зарубежное решение для службы поддержки клиентов, используемое для обработки письменных обращений и звонков. Собственное решение «Zendesk Voice» пока не предоставляет возможности звонить пользователям с российскими номерами, поэтому «Скорозвон» разработал специальное приложение. Теперь российские пользователи «Zendesk» могут принимать и совершать звонки через «Скорозвон».

Приложение Skorozvon для «Zendesk» является полноценным инструментом для осуществления поддержки по телефону.

Возможности приложения

Удобная обработка входящих вызовов

При входящем звонке клиента отображается ФИО и e-mail инициатора запроса, при условии, что он уже есть в базе;

Автоматически создается тикет “Входящий звонок”, куда сотрудник заносит информацию по запросу;

Данные по всем звонкам записываются и фиксируются в тикете;

Настраивайте сценарии распределения вызовов, устанавливайте рабочее время;

Переадресация на внешние номера (общий/индивидуальный);

Клиент получает уведомление на e-mail о приеме запроса в службу поддержки;

В сайдбаре тикета доступны записи разговоров и история вызовов.





Позволяет звонить прямо из тикета, если у инициатора запроса указан номер телефона. Для совершения звонка достаточно нажать кнопку "Позвонить". Вызов осуществляется через интернет из сервиса Zendesk, поэтому для разговора необходимо использовать гарнитуру;

Данные по всем звонкам записываются и фиксируются в тикете;

В сайдбаре тикета доступны записи разговоров и история вызовов.





Параллельно с работой в «Zendesk» в учетной записи сервиса «Скорозвон» фиксируются все звонки и формируются отчеты. Отчеты позволяют следить за количеством обработанных и пропущенных вызовов, загруженностью менеджеров, временем разговоров и т.д.

Подключить звонки можно через магазин приложений «Zendesk», выбрав Skorozvon.