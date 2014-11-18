Осуществление технической поддержки сегодня является одним из обязательных условий осуществления качественного сервиса компаний. Клиент хочет получить ответ или решить проблему прямо сейчас, поэтому важно предоставить ему такую возможность. Более того, нужно быстро обработать заявку, чтобы обеспечить компании лояльность клиента.
Поддержка клиентов по e-mail не самый оперативный способ. Менеджеру нужно точно понимать проблему клиента, и часто приходится задавать несколько уточняющих вопросов. По e-mail клиенты не всегда отвечают или отвечают долго, поэтому заявки могут долгое время «висеть» нерешенными.
Наиболее удобным, оперативным и эффективным способом оказания технической поддержки и для клиента, и для менеджера является поддержка по телефону. Во-первых, клиент может сам быстро связаться с поддержкой и подробно описать возникшую проблему. Во-вторых, менеджер в любой момент может позвонить клиенту, чтобы получить дополнительную информацию.
Сервис «Zendesk» — зарубежное решение для службы поддержки клиентов, используемое для обработки письменных обращений и звонков. Собственное решение «Zendesk Voice» пока не предоставляет возможности звонить пользователям с российскими номерами, поэтому «Скорозвон» разработал специальное приложение. Теперь российские пользователи «Zendesk» могут принимать и совершать звонки через «Скорозвон».
Приложение Skorozvon для «Zendesk» является полноценным инструментом для осуществления поддержки по телефону.
Возможности приложения
Удобная обработка входящих вызовов
Возможность совершать исходящие вызовы
Параллельно с работой в «Zendesk» в учетной записи сервиса «Скорозвон» фиксируются все звонки и формируются отчеты. Отчеты позволяют следить за количеством обработанных и пропущенных вызовов, загруженностью менеджеров, временем разговоров и т.д.
Подключить звонки можно через магазин приложений «Zendesk», выбрав Skorozvon.