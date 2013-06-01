Продажа и покупка недвижимости психологически сложный процесс как для физических, так и для юридических лиц. Ведь речь идет об очень крупных суммах. Есть страх допустить ошибку, пропустить важные детали, быть обманутым и, в конечном итоге, потерять большие деньги. Именно поэтому многие обращаются к юристам, риэлторам и в агентства недвижимости. Но как сделать так, чтобы нужный клиент пришел именно к вам?

Все зависит от вас. Конкуренция на рынке недвижимости растет с каждым годом, поэтому главным качеством успешного риэлтора сегодня является скорость: необходимо мгновенно заметить клиента, связаться и заключить договор. И сделать это раньше, чем Ваши конкуренты.

Разумеется, просто ожидание клиента дохода не принесет, поэтому нужно звонить. Холодные звонки, как правило, могут быть ежедневным источником клиентов. В среднем, в день достаточно делать 50 звонков, чтобы назначить 2-5 встреч. Чтобы сократить затраты времени на обзвон и большую его часть тратить все-таки на общение с клиентами и, соответственно, продажи, можно автоматизировать процесс обзвона. Это позволит сократить время и денежные расходы на связь.

Автоматизация прозвона с помощью сервиса «Скорозвон» поможет ускорить процесс работы, зафиксировать весь разговор и отметить ключевые моменты. Удобная загрузка телефонов в сервис в любом месте, где есть доступ в интернет, мгновенное начало прозвона загруженных контактов прямо из браузера даст Вам несомненное преимущество, принесет больше клиентов и денег.

Вы можете записать также шаблон разговора и ответы на самые распространенные вопросы, которые можно быстро посмотреть во время разговора. Такая функция пригодится как начинающим так и опытным менеджерам по недвижимости.

Документы, контакты и договоры хранятся в одном месте

Для риэлтора важно, чтобы под рукой была вся необходимая информация - законодательство и юридические моменты, которые лежат стопкой на работе и могут понадобиться в любую секунду разговора. В сервис Вы можете загрузить все необходимые документы и во время разговора с клиентом, прямо в сервисе их открыть, посмотреть или отправить в письме.

Зайти в личный кабинет сервиса Вы можете с любого компьютера, поэтому вся информация о клиентах, документы и записи звонков доступны Вам в любой момент. И если вдруг возникнет спорная ситуация с клиентом, Вы будете полностью вооружены.

Чтобы добиться потрясающих успехов в любом бизнесе, нужно очень много работать - это правило известно каждому. Сервис Скорозвон призван помочь делать Вашу работу удобнее и быстрее, практически бесплатно. В нем предусмотрены тарифы без абонентской платы, а стоимость звонков ниже, чем в скайпе. Поэтому заключайте выгодные сделки, зарабатывайте больше и добивайтесь успехов вместе с сервисом Скорозвон.