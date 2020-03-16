Как быстро создать колл-центр на «удаленке»? Пошаговый алгоритм.

В результате пандемии коронавируса мировой бизнес “похудел” на миллиарды долларов и устремился в онлайн. Всё больше компаний переводят отдел продаж в режим homework. Рассказываем, как запустить “с нуля” удаленный колл-центр или переместить на дом уже готовый отдел продаж, чтобы избежать финансовых убытков и увеличить профит.

