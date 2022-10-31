В идеальном мире бизнеса все, кто заходят на рынок, играют по-честному: ставят среднерыночные цены, уважают конкурентов и производят уникальный товар. В идеальном, но не в нашем. Одна из простых стратегий, с которой новички пытаются завоевать свою долю рынка — поставить цену ниже, чем у конкурентов, на аналогичный товар. Это называется демпинг. Давайте разбираться, что такое демпинг простыми словами, чем плохо это явление и как ему противостоять.

Демпинг и его цели

Демпинг — это практика, при которой бизнес снижает цену на свою продукцию до уровня ниже, чем у конкурентов или даже ниже себестоимости, чтобы создать более высокий спрос. Хотя прямое следствие демпинга для бизнеса — сокращение прибыли и даже убытки, некоторые продавцы используют эту стратегию для выхода на новые рынки и уничтожения конкурентов. Помимо негативного отражения на прибыли, эта тактика в конечном итоге вредит правильному функционированию рынка, поэтому не рекомендуется применять её при ценообразовании.

Основная цель демпинга — преодолеть конкуренцию, быстро стать узнаваемым игроком на рынке, вызвать переток клиентов от одного продавца к другому. Ведь потребители будут выбирать бренд, который предлагает им те же продукты по более низким ценам. В среднесрочной и долгосрочной перспективе целью может быть занять большую долю рынка или монополизация (в странах, где не работает антимонопольное регулирование).