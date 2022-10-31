Демпинг и его цели
Демпинг — это практика, при которой бизнес снижает цену на свою продукцию до уровня ниже, чем у конкурентов или даже ниже себестоимости, чтобы создать более высокий спрос. Хотя прямое следствие демпинга для бизнеса — сокращение прибыли и даже убытки, некоторые продавцы используют эту стратегию для выхода на новые рынки и уничтожения конкурентов. Помимо негативного отражения на прибыли, эта тактика в конечном итоге вредит правильному функционированию рынка, поэтому не рекомендуется применять её при ценообразовании.
Основная цель демпинга — преодолеть конкуренцию, быстро стать узнаваемым игроком на рынке, вызвать переток клиентов от одного продавца к другому. Ведь потребители будут выбирать бренд, который предлагает им те же продукты по более низким ценам. В среднесрочной и долгосрочной перспективе целью может быть занять большую долю рынка или монополизация (в странах, где не работает антимонопольное регулирование).
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