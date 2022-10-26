«Привет! Мы с крутыми новостями. Если у тебя есть клубная карта, то можешь купить аксессуар из новой коллекции со скидкой до 50%!», «Здравствуйте! Как участнику нашей программы лояльности, вам доступна акционная цена на товары из новой коллекции». Две компании с одинаковым скидочным предложением. Посыл писем один, подача — разная. От чего она зависит? От выстроенного голоса и тона бренда. Что такое Tone of Voice, почему он важен и как определить свой стиль подачи сообщений читайте в этой статье.

Если голос бренда — это его общая индивидуальность, то понятие Tone of Voice (ToV) включает в себя манеру, с которой компания взаимодействует с аудиторией. Речь не только о том, что компания говорит и пишет в своих сообщениях, кампаниях, но и то, как она это делает, какие эмоции транслирует, с помощью каких слов и оборотов. От веб-сайта до твитов, брошюр и видео — общий ToV бренда постоянен везде и применим ко всем каналам и точкам взаимодействия.

Люди могут быть очень чувствительны к сообщениям, формируя впечатление о компании, как только начинают слышать или читать рекламные тексты. Дело не в том, чтобы написать восхитительный текст, а в том, чтобы прочитав этот текст, потенциальный клиент понял, что о нём и его нуждах заботятся. Тогда представление о бренде сложится такое: «классные ребята! Им можно доверять.»

Во взаимодействии с аудиторией нужно «продать, не продавая», и именно здесь выручает правильный тон.

В книге Роберта Чалдини «Психология влияния » автор указывает на прочную связь между узнаваемостью и доверием. Уже знакомое не требует особых усилий для мысленной обработки, поэтому люди чаще отдают предпочтение именно таким вещам. Как стать знакомым покупателю? Использовать единый ToV во всех каналах касания.

Голос бренда должен быть отличительным, узнаваемым и уникальным. Мы все используем язык — как письменный, так и устный — по-своему. Конечно, культура и диалект влияют на коммуникацию, но всё же каждый из нас выражается по-своему: фирменные слова, интонация, темп и так далее. То же самое и с компаниями.

Тон оф войс воплощает и выражает индивидуальность и набор ценностей компании, которые задают люди. Речь о тех, кто создаёт бренд. Голос бренда может показать, что ими движет, об их любви и ненависти и о том, чем они хотят делиться с миром.

Виды Tone of Voice

Несмотря на то, что концепция «тона голоса» актуальна в современном мире маркетинга, информация о ней расплывчата и поверхностная. Чтобы получить более точное представление, Nielsen Norman Group провели исследование и выделили 4 параметра Tone of Voice: юмор, официальность, уважительность и энтузиазм. Тон коммуникации может варьироваться в рамках этих параметров для создания различных эффектов.

Nielsen Norman Group определили четыре ключевых характеристики тональности коммуникации:

Забавный — серьезный

Формальный — повседневный

Уважительный — дерзкий

Восторженный — сдержанный

Рассмотрим каждый из них.

Параметр — Юмор.

Шкала ToV: Забавный — серьезный Юмор в сообщениях сближает с аудиторией. Такие тексты помогают клиентам справляться со сложными, новыми и нетипичными ситуациями. Например, с рождением первого ребёнка. Компания Fridababy считает, что справиться с этой задачей без доли хорошего юмора будет очень сложно, поэтому они используют юмористический тон голоса. В их текстах клиент узнаёт себя и ситуации, в которых оказался. Так бренд устанавливает эмоциональную связь, заботится и поддерживает молодых родителей. Пример серьёзного ToV — IBM. В их лендингах, рассылках и отчётах нет шуток, юмористических вставок или попыток забавно подойти к сообщению. Потому что IBM про бизнес и большие данные, а это темы важные. Серьёзный тон в сообщениях передаёт чувство важности, компетентности и позиционирует бренд как надёжный источник.

Параметр — Официальность

Шкала ToV: Формальный — Повседневный Благодаря формальному тону коммуникации компания может выглядеть авторитетно, но есть риск обезличивания и слияния с конкурентами. Текст на сайте Prada формален и по существу. В нём нет смайликов, он содержит информацию о коллекции и фотографии, демонстрирующие украшения. Повседневный тон создаёт ощущение индивидуальности и дружелюбия. С другой стороны, использование слишком небрежного тона в неправильном контексте может выставить бренд в нелучшем свете: неопытным и непрофессиональным. Пример повседневного тона — ToV производителя одежды Good American. В одежде, которую они предлагают, нет ничего особенного, потому и тон коммуникации довольно простой и тактичный.

Параметр — Уважительность

Шкала ToV: Уважительный — дерзкий Проявлять уважение к аудитории хорошо, но переусердствовать не стоит. Чрезмерная трансляция уважения может создать чувство неискренности и «душноты».

Kemper Sports, компания по управлению полем для гольфа, в коротком послании ясно выражает уважение к гостям. Они транслируют, что гости всегда будут их главным приоритетом. С другой стороны, использование нотки дерзости может представить бренд уверенным и весёлым. Примечание: дерзость — не то же самое, что грубость или вседозволенность — речь о том, чтобы удивить людей и выделиться среди конкурентов.

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