Что такое Tone of Voice?
Если голос бренда — это его общая индивидуальность, то понятие Tone of Voice (ToV) включает в себя манеру, с которой компания взаимодействует с аудиторией. Речь не только о том, что компания говорит и пишет в своих сообщениях, кампаниях, но и то, как она это делает, какие эмоции транслирует, с помощью каких слов и оборотов. От веб-сайта до твитов, брошюр и видео — общий ToV бренда постоянен везде и применим ко всем каналам и точкам взаимодействия.
Виды Tone of Voice
Несмотря на то, что концепция «тона голоса» актуальна в современном мире маркетинга, информация о ней расплывчата и поверхностная. Чтобы получить более точное представление, Nielsen Norman Group провели исследование и выделили 4 параметра Tone of Voice: юмор, официальность, уважительность и энтузиазм. Тон коммуникации может варьироваться в рамках этих параметров для создания различных эффектов.
Nielsen Norman Group определили четыре ключевых характеристики тональности коммуникации:
- Забавный — серьезный
- Формальный — повседневный
- Уважительный — дерзкий
- Восторженный — сдержанный
Рассмотрим каждый из них.
Параметр — Юмор.
Шкала ToV: Забавный — серьезный
Юмор в сообщениях сближает с аудиторией. Такие тексты помогают клиентам справляться со сложными, новыми и нетипичными ситуациями. Например, с рождением первого ребёнка. Компания Fridababy считает, что справиться с этой задачей без доли хорошего юмора будет очень сложно, поэтому они используют юмористический тон голоса. В их текстах клиент узнаёт себя и ситуации, в которых оказался. Так бренд устанавливает эмоциональную связь, заботится и поддерживает молодых родителей.
Пример серьёзного ToV — IBM. В их лендингах, рассылках и отчётах нет шуток, юмористических вставок или попыток забавно подойти к сообщению. Потому что IBM про бизнес и большие данные, а это темы важные. Серьёзный тон в сообщениях передаёт чувство важности, компетентности и позиционирует бренд как надёжный источник.
Параметр — Официальность
Шкала ToV: Формальный — Повседневный
Благодаря формальному тону коммуникации компания может выглядеть авторитетно, но есть риск обезличивания и слияния с конкурентами. Текст на сайте Prada формален и по существу. В нём нет смайликов, он содержит информацию о коллекции и фотографии, демонстрирующие украшения.
Повседневный тон создаёт ощущение индивидуальности и дружелюбия. С другой стороны, использование слишком небрежного тона в неправильном контексте может выставить бренд в нелучшем свете: неопытным и непрофессиональным.
Пример повседневного тона — ToV производителя одежды Good American. В одежде, которую они предлагают, нет ничего особенного, потому и тон коммуникации довольно простой и тактичный.
Параметр — Уважительность
Шкала ToV: Уважительный — дерзкий
Проявлять уважение к аудитории хорошо, но переусердствовать не стоит. Чрезмерная трансляция уважения может создать чувство неискренности и «душноты».
Kemper Sports, компания по управлению полем для гольфа, в коротком послании ясно выражает уважение к гостям. Они транслируют, что гости всегда будут их главным приоритетом.
С другой стороны, использование нотки дерзости может представить бренд уверенным и весёлым. Примечание: дерзость — не то же самое, что грубость или вседозволенность — речь о том, чтобы удивить людей и выделиться среди конкурентов.
Главная страница Deadhappy — воплощение дерзкого тона. Подача весёлая, неожиданная и нетипичная для страховой отрасли!
Параметр — Энтузиазм
Шкала: Восторженный — Сдержанный
Последний параметр — энтузиазм, касается того, как воспринимается сообщение. Чувствуется ли, что писатель особенно взволнован тем, что говорит, или сообщение похоже на сухую констатацию фактов?
Восторженный тон производит впечатление открытости и дружелюбия. Но при использовании в неподходящее время может раздражать аудиторию. Посмотрим на 8000Kicks, производитель обуви из конопли. Их сообщения полны энтузиазма и доли иронии!
Сдержанный тон даёт ощущение честности и простоты. Но может показаться безразличным или лишённым индивидуальности. Такой тон использует Slack на своём веб-сайте, где в сдержанной манере говорят о преимуществах своего продукта.
Ответственный за ToV бренда
Нет определённой роли, отвечающей за разработку тона бренда. Этим может заниматься, например, бренд-стратег, контент-стратег или редактор. Также это может быть штатный сотрудник или команда с аутсорса, как агентство.
Но при назначении ответственных за разработку ToV важно, чтобы эти люди понимали культуру и ценности компании, умели проводить исследования аудитории и анализ данных. Этот человек или команда должны обладать сильными навыками письма, чтобы выработать правильный тон, подобрать слова, сформулировать ключевые сообщения бренда.
Если, пройдя все эти шаги, вы не совсем уверены, как должен звучать ваш бренд, то оглянитесь по сторонам. Вспомните компании, которые вам нравятся и которыми восхищаетесь. Что они делают хорошо? Есть ли какие-либо элементы их коммуникационной стратегии, которые можно перенять? Некоторые компании публично размещают свои правила коммуникации. Возможно, изучив их, вам станет понятнее, как должен звучать ваш бренд.
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