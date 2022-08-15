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Техника активного слушания в продажах по телефону

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Теги: колл-центр Холодные звонки Руководителю отделу продаж активное слушание
15 августа 2022
инструменты активного слушания

Задумывались ли вы о том, какой вы слушатель? Можете ли вы назвать себя хорошим слушателем, который всегда вовлечён в речь собеседника? В этой статье расскажем про технику активного слушания. Она полезна везде: в работе, в общении с друзьями, в продажах. Вы узнаете в чём суть метода, как проявлять свой навык активного слушания и упражнения на отработку скилла.

Содержание

В этой статье:

Что такое активное слушание?

Подобно критическому мышлению и навыкам решения проблем, активное слушание — это мягкий навык. Его суть в перенаправлении внимания с того, что происходит в вашей голове, на потребности клиента.

Активное слушание состоит в:

  • сосредоточении на словах клиента, тоне речи;
  • понимании значения этих слов;
  • реагировании так, чтобы клиент понял, что его правильно поняли.

Активное слушание выгодно: оно позволяет консультантам правильно принять и решить запрос клиента, задавать более точные вопросы, а это сокращает время обработки звонков и улучшает качество обслуживания. С точки зрения клиента, активное слушание помогает укрепить доверие, что побуждает его быть более честным и открытым.


Но этот навык требует эмпатии — умения сопереживать клиентам. Чем больше в вас эмпатии к клиентам, — чем больше вы их слушаете и понимаете их «боль», — тем лояльнее они будут к вам и продукту, который вы продаёте. Люди просто хотят быть услышанными.

Области применения техник активного слушания

Изначально активное слушание появилось как психотерапевтическая техника и использовалось только психологами в процессе работы. Но метод эффективен в любой сфере, где нужно разговаривать с клиентом. Например, в бизнес-консалтинге и продажах.

При использовании методов активного слушания продажи, которые могли быть трудными, становятся проще, тупиковые перспективы отсеиваются на ранней стадии, а закрытые сделки действительно решают проблемы клиентов и обеспечивают их удовлетворенность и лояльность.

Метод поможет пройти собеседование. Обращая пристальное внимание и устанавливая зрительный контакт с рекрутером и нанимающим менеджером, вы можете продемонстрировать свой интерес к должности, готовность помочь в решении проблем и умение хорошо работать в команде.

И давайте не забывать про межличностное общение: с друзьями, супругами, родителями и детьми. Прислушиваясь к тому, что говорят вам люди, и давая им понять, что слышите их, вы можете улучшить отношения с близкими.

5 уровней слушания: на каком вы?


Из книги Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей» мы слушаем на одном из 5 уровней.

  1. Игнорирование. Здесь вы вообще не слушаете собеседника: можете отвлечься или вовсе начать разговор параллельно с другим человеком. Например, пока клиент описывает свою проблему, вы начинаете разговор с коллегой.

  2. Притворное слушание.Вы же замечали, иногда при разговоре лицом к лицу, у собеседника становится «пустой взгляд» и вы понимаете, что человек мысленно в другом месте. Это оно. По телефону так происходит, когда вы говорите что-то вроде «Понятно», «Окей» и «Хорошо», а сами в это время заполняете отчёт.

  3. Выборочное слушание. Во время выборочного слушания мы обращаем внимание на говорящего, пока он говорит на темы, которые нам нравятся или с которыми мы согласны. Если разговор заходит о менее интересных вещах, мы переходим к притворному слушанию или игнорированию.

  4. Внимательное слушание. Здесь мы сфокусировано слушаем другого человека, но пока он говорит, мы решаем, согласны мы с ним или нет. Вместо того, чтобы уделять внимание другому человеку, мы формулируем нашу реакцию на то, что он или она говорит.

    5. На этих четырёх уровнях человек прислушивается к собственной точке зрения, и в большинстве случаев намеревается ответить на основе личного опыта.


  5. Эмпатическое или активное слушание. Это высший уровень слушания, когда человек смотрит на проблему или тему разговора глазами говорящего. Например, сотрудник техподдержки относится к каждому звонку так, будто впервые слышит об этой проблеме, даже если он решал её уже 100 раз. Этот уровень выходит за рамки внимательного слушания, потому что требует сосредоточения и высокого эмоционального интеллекта, чтобы понимать точку зрения другого.

Техники активного слушания для продаж по телефону

Когда собеседник не стоит перед вами, легко отвлечься и перейти в игнорирование. Чтобы клиент, не чувствовал себя «покинутым», есть специальные техники активного слушания.

  • Задавайте уточняющие вопросы

    • Это идеальный способ:

    • продемонстрировать, что вы активно слушаете;
    • получить разъяснение того, что вы слышите.

    Делайте заметки во время разговора с клиентом, чтобы вернуться к необходимым пунктам, когда слово будет передано вам, только не перебивайте. Наводящие вопросы проясняют, в чём именно проблема клиента и его боль.


  • Повторяйте за клиентом

    • Тут есть два варианта.

    • Первый — эхо-реакция, когда вы повторяете слово в слово то, что услышали от клиента, но в вопросительной форме. Например, клиент говорит «мне важно подключить функцию автодозвона», ваш ответ может быть «вам важно подключить функцию автодозвона? В нашем ПО она как раз встроена и легко настраивается».
    • Второй вариант — перефразировать слова клиента. Повторение услышанного своими словами укрепляет собственное понимание темы, проблемы. Перефразируя слова, необходимо опираться на суть информации и исключать эмоции, которые ее сопровождали. В этот момент клиент понимает, что его не просто слушают, но и слышат. К тому же это даёт ему возможность исправить любое недопонимание или путаницу.

Полезные фразы:

  • «Если я верно понял, то…».
  • «Иначе говоря, вы полагаете, что…».
  • «Возможно, я не прав, но вы сказали,что…».

инфографика - приемы активного слушания

  • Дайте клиенту выговориться

    • Когда клиент или потенциальный клиент говорит с вами, у него не должно возникнуть чувства, что у вас есть дела поважнее. Даже если это правда. Не нужно пытаться ускорить процесс. Лучшее решение — позволить человеку выговориться. Вы в это время слушаете и делаете заметки, чтобы позже вернуться к главным моментам. Главное не перебивать.


  • Не спешите с выводами

    • Иногда очень хочется сразу перейти к решению проблемы, вы ведь уже решали её тысячи раз. Но вдруг вы ошибаетесь. Даже если ваши предположения оправдались, поспешные выводы — это умышленное ускорение разговора. Не делайте так.


  • Поддакивайте

    • Когда мы погружены в дискуссию и действительно слушаем другого человека, мы редко молчим. Обычно в ответ идут короткие вербальные сигналы, такие как «да да», «хорошо», «ага» и так далее, которые означают: «Я слушаю вас». Если вы не поддакиваете во время разговора, то, скорее всего, не слушаете говорящего.


  • Отзеркаливайте

    • Искренняя эмпатия рождает доверительное отношение и позитивные эмоции. Если собеседник выражает положительные эмоции и чувства, отражайте это. Копируйте тон, слова, фирменные выражения. Это повышает уровень доверия к вам. Если, наоборот, клиент недоволен, зол или выражают негативные эмоции, важно посочувствовать ему. Здесь можно сказать, что вы понимаете его/её злость, разочарование, недовольство или любые другие негативные эмоции, которые они испытывают, что вы сопереживаете, и, наконец, что вы собираетесь с этим делать.


    Фразы для эмоциональной подстройки под клиента:

    • я знаю, как для вас это серьезно;
    • мне знакомы ваши чувства.

  • Делайте паузы

    • Перед ответом клиенту сделайте паузу. Это устранит неловкие случаи — вдруг человек на проводе ещё не договорил, а просто собирался с мыслями, чтобы продолжить свою речь. Пауза полезна и для слушателя — это время переварить полученную информацию, продумать ответ и сконцентрироваться на клиенте.


  • Резюмируйте

    • После того, как всё сказано и вы пришли к общему решению, предоставьте клиенту полное резюме всего, что обсуждалось, включая согласованные следующие шаги. Используйте заметки. Это важно для вас самих: убедиться, что всё верно поняли, ничего не забыли.


    Полезные фразы для подведения итогов:

    • Из сказанного следует, что ...
    • По вашей логике выходит, что...
    • Стало быть, во-первых, ...

Упражнения для развития навыка

Упражнения на активное слушание — это возможность повеселиться, одновременно усиливая важный навык коммуникации.


  1. Терпеливое слушание.

    Это упражнение выполняется в паре. Каждый должен говорить о чем-то важном для него в течение 3-4 минут. Второй из пары в это время молча слушает, не перебивает. В конце выступления слушатель должен перефразировать сказанное своими словами. Затем тот, кто выступал уточняет, исправляет или подтверждает то, что перефразировал слушатель.


    Это упражнение помогает развить терпение и умение не перебивать, когда кто-то говорит. А также улавливать на слух суть длительного разговора.


  2. Цепочка мыслей.

    Упражнение для группы из нескольких человек. Первый член группы говорит на определённую тему 1-2 минуты. После этого следующий участник резюмирует сказанное до него и добавляет свои мысли относительно темы обсуждения. Эта цепочка продолжается в группе, где каждый человек должен сначала обобщить сказанное до него, а затем добавить свои мысли.


    Упражнение развивает умение внимательно слушать, связывать собственные мысли с потоком идей и резюмировать сказанное, не упуская важные детали.


  3. Сквозь шум.

    Упражнение для группы из трёх участников. У каждого из них свой лист с текстом. Они одновременно начинают зачитывать текст вслух. При этом каждый из участников должен запомнить о чём говорят другие.


    Упражнение учит улавливать важные вещи, слушая клиента.


  4. Анализ эмоций.

    Найдите тихое место для этого упражнения. Вспомните важный разговор, который у вас состоялся за последние несколько дней. Постарайтесь определить ситуации, в которых эмоциональная реакция с вашей стороны повлияла на диалог. Поразмышляйте, что именно спровоцировало реакцию и как вы могли бы лучше справиться с ситуацией, не поддаваясь эмоциональным всплескам.


    Упражнение направлено на развитие эмоционального интеллекта через осознавание и контроль эмоций.

Полезные материалы

Говоря о применении техник активного слушания в общении с детьми и близкими, нельзя не упомянуть психолога Юлию Борисовну Гиппенрейтер, которая ввела этот метод в нашу культуру. У неё есть книга «Чудеса активного слушания» — это пошаговое руководство к овладению искусством активного слушания в общении с ребёнком, но советы применимы не только для родителей. В книге собраны ответы на часто возникающие вопросы, примеры из жизни и разъяснение техник, чтобы было наглядно и понятно, как работает метод. Например, для чего применять технику паузы в общении с ребёнком:


«В-третьих, очень важно в беседе «держать паузу». После каждой вашей реплики лучше всего помолчать. Помните, что это время принадлежит ребенку, не забивайте его своими соображениями и замечаниями. Пауза помогает ребенку разобраться в своем переживании и одновременно полнее почувствовать, что вы рядом.»

Ю. Б. Гиппенрейтер, психолог и писательница


А если вы не любите читать, то предлагаем посмотреть видео с Юлией Гиппенрейтер.



Также разобраться в навыке активного слушания и улучшить его поможет книга Фина Уокера «Искусство активного слушания». В книге собраны и подробно описаны основные принципы активного слушания, препятствия, которые мешают выстроить эмпатический диалог, а также советы по их преодолению.

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Теги: колл-центр Холодные звонки Руководителю отделу продаж активное слушание
15 августа 2022
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