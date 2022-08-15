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Дайте клиенту выговориться
Когда клиент или потенциальный клиент говорит с вами, у него не должно возникнуть чувства, что у вас есть дела поважнее. Даже если это правда.
Не нужно пытаться ускорить процесс. Лучшее решение — позволить человеку выговориться. Вы в это время слушаете и делаете заметки, чтобы позже вернуться к главным моментам. Главное не перебивать.
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Не спешите с выводами
Иногда очень хочется сразу перейти к решению проблемы, вы ведь уже решали её тысячи раз. Но вдруг вы ошибаетесь. Даже если ваши предположения оправдались, поспешные выводы — это умышленное ускорение разговора. Не делайте так.
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Поддакивайте
Когда мы погружены в дискуссию и действительно слушаем другого человека, мы редко молчим. Обычно в ответ идут короткие вербальные сигналы, такие как «да да», «хорошо», «ага» и так далее, которые означают: «Я слушаю вас». Если вы не поддакиваете во время разговора, то, скорее всего, не слушаете говорящего.
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Отзеркаливайте
Искренняя эмпатия рождает доверительное отношение и позитивные эмоции. Если собеседник выражает положительные эмоции и чувства, отражайте это. Копируйте тон, слова, фирменные выражения. Это повышает уровень доверия к вам.
Если, наоборот, клиент недоволен, зол или выражают негативные эмоции, важно посочувствовать ему. Здесь можно сказать, что вы понимаете его/её злость, разочарование, недовольство или любые другие негативные эмоции, которые они испытывают, что вы сопереживаете, и, наконец, что вы собираетесь с этим делать.
Фразы для эмоциональной подстройки под клиента:
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я знаю, как для вас это серьезно;
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мне знакомы ваши чувства.
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Делайте паузы
Перед ответом клиенту сделайте паузу. Это устранит неловкие случаи — вдруг человек на проводе ещё не договорил, а просто собирался с мыслями, чтобы продолжить свою речь. Пауза полезна и для слушателя — это время переварить полученную информацию, продумать ответ и сконцентрироваться на клиенте.
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Резюмируйте
После того, как всё сказано и вы пришли к общему решению, предоставьте клиенту полное резюме всего, что обсуждалось, включая согласованные следующие шаги. Используйте заметки. Это важно для вас самих: убедиться, что всё верно поняли, ничего не забыли.
Полезные фразы для подведения итогов:
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Из сказанного следует, что ...
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По вашей логике выходит, что...
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Стало быть, во-первых, ...
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Терпеливое слушание.
Это упражнение выполняется в паре. Каждый должен говорить о чем-то важном для него в течение 3-4 минут. Второй из пары в это время молча слушает, не перебивает. В конце выступления слушатель должен перефразировать сказанное своими словами. Затем тот, кто выступал уточняет, исправляет или подтверждает то, что перефразировал слушатель.
Это упражнение помогает развить терпение и умение не перебивать, когда кто-то говорит. А также улавливать на слух суть длительного разговора.
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Цепочка мыслей.
Упражнение для группы из нескольких человек.
Первый член группы говорит на определённую тему 1-2 минуты. После этого следующий участник резюмирует сказанное до него и добавляет свои мысли относительно темы обсуждения. Эта цепочка продолжается в группе, где каждый человек должен сначала обобщить сказанное до него, а затем добавить свои мысли.
Упражнение развивает умение внимательно слушать, связывать собственные мысли с потоком идей и резюмировать сказанное, не упуская важные детали.
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Сквозь шум.
Упражнение для группы из трёх участников. У каждого из них свой лист с текстом. Они одновременно начинают зачитывать текст вслух. При этом каждый из участников должен запомнить о чём говорят другие.
Упражнение учит улавливать важные вещи, слушая клиента.
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Анализ эмоций.
Найдите тихое место для этого упражнения. Вспомните важный разговор, который у вас состоялся за последние несколько дней. Постарайтесь определить ситуации, в которых эмоциональная реакция с вашей стороны повлияла на диалог. Поразмышляйте, что именно спровоцировало реакцию и как вы могли бы лучше справиться с ситуацией, не поддаваясь эмоциональным всплескам.
Упражнение направлено на развитие эмоционального интеллекта через осознавание и контроль эмоций.
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Говоря о применении техник активного слушания в общении с детьми и близкими, нельзя не упомянуть психолога Юлию Борисовну Гиппенрейтер, которая ввела этот метод в нашу культуру. У неё есть книга «Чудеса активного слушания» — это пошаговое руководство к овладению искусством активного слушания в общении с ребёнком, но советы применимы не только для родителей. В книге собраны ответы на часто возникающие вопросы, примеры из жизни и разъяснение техник, чтобы было наглядно и понятно, как работает метод. Например, для чего применять технику паузы в общении с ребёнком:
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