Дайте клиенту выговориться

Когда клиент или потенциальный клиент говорит с вами, у него не должно возникнуть чувства, что у вас есть дела поважнее. Даже если это правда. Не нужно пытаться ускорить процесс. Лучшее решение — позволить человеку выговориться. Вы в это время слушаете и делаете заметки, чтобы позже вернуться к главным моментам. Главное не перебивать.

Не спешите с выводами

Иногда очень хочется сразу перейти к решению проблемы, вы ведь уже решали её тысячи раз. Но вдруг вы ошибаетесь. Даже если ваши предположения оправдались, поспешные выводы — это умышленное ускорение разговора. Не делайте так.

Поддакивайте

Когда мы погружены в дискуссию и действительно слушаем другого человека, мы редко молчим. Обычно в ответ идут короткие вербальные сигналы, такие как «да да», «хорошо», «ага» и так далее, которые означают: «Я слушаю вас». Если вы не поддакиваете во время разговора, то, скорее всего, не слушаете говорящего.

Отзеркаливайте

Искренняя эмпатия рождает доверительное отношение и позитивные эмоции. Если собеседник выражает положительные эмоции и чувства, отражайте это. Копируйте тон, слова, фирменные выражения. Это повышает уровень доверия к вам. Если, наоборот, клиент недоволен, зол или выражают негативные эмоции, важно посочувствовать ему. Здесь можно сказать, что вы понимаете его/её злость, разочарование, недовольство или любые другие негативные эмоции, которые они испытывают, что вы сопереживаете, и, наконец, что вы собираетесь с этим делать.

Фразы для эмоциональной подстройки под клиента:

я знаю, как для вас это серьезно;

мне знакомы ваши чувства.

Делайте паузы

Перед ответом клиенту сделайте паузу. Это устранит неловкие случаи — вдруг человек на проводе ещё не договорил, а просто собирался с мыслями, чтобы продолжить свою речь. Пауза полезна и для слушателя — это время переварить полученную информацию, продумать ответ и сконцентрироваться на клиенте.

Резюмируйте

После того, как всё сказано и вы пришли к общему решению, предоставьте клиенту полное резюме всего, что обсуждалось, включая согласованные следующие шаги. Используйте заметки. Это важно для вас самих: убедиться, что всё верно поняли, ничего не забыли.

Полезные фразы для подведения итогов: