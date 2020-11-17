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Автообзвон роботом:
польза или вред?
Расскажем, кому подходит автообзвон роботом и как привести 49 лидов за 1.5 часа
3 декабря
|
14:00 МСК
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Автообзвон роботом: польза или вред?
Автообзвон роботом: польза или вред?
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Теги:
форум
онлайн обучение
продажи
Руководителю
дистанционная работа
лидогенерация
call-центр
17 ноября 2020
Онлайн вебинар
3 декабря
14:00 МСК
Автообзвон роботом:
польза или вред?
Кому подходит автообзвон роботом и как привести 49 лидов за 1.5 часа
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Теги:
форум
онлайн обучение
продажи
Руководителю
дистанционная работа
лидогенерация
call-центр
17 ноября 2020
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