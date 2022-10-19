Диджитал-маркетинг у многих ассоциируется с понятиями «вирусный контент» и «вовлечение». Но эти элементы не дают чёткого представления, сколько времени, денег и усилий компания вкладывает в развитие бренда и как это отражается на итоговой прибыли. Чтобы лучше понять вклад различных инструментов маркетинга в бизнес, необходимо вычислить рентабельность инвестиций. В этой статье разберёмся, что такое ROI, как его вычислить и какие ещё показатели нужно рассчитывать.

Возврат инвестиций, или ROI, — это математическая формула, которую инвесторы используют для оценки инвестиций и определения того, насколько хорошо те или иные инвестиции оправдали себя по сравнению с другими. В маркетинге этот показатель отражает окупились ли вложения и насколько. Если вложенные в маркетинг деньги не окупаются, т.е. ROI отрицательный, возможно, самое время пересмотреть методы продвижения.

Если умножить это число на 100, чтобы число было в процентах, ROI будет равен 1500%

Допустим, у вас есть 2 000 лидов, и 40% из них становятся клиентами, тратя в среднем 100 рублей. Вы потратили 5 000 рублей на маркетинг для этих потенциальных клиентов.

Если вы не уверены, каков ваш доход или чистая прибыль, можно рассчитать рентабельность инвестиций альтернативной формулой:

Альтернатива использованию процентов — выражение ROI в виде соотношения. Для этого чистую прибыль делят на себестоимость:

Например, если бизнес вложил 5 000 рублей в маркетинг и в результате заработал 30 000 рублей, расчёты будут выглядеть так:

Возврат инвестиций просто сравнивает прибыль, полученную в результате маркетинговой кампании, с затратами на создание и продвижение кампании. В идеале нужен как можно более высокий ROI.

Какой ROI считается хорошим?

На этот вопрос нет однозначного ответа. «Хорошо» будет зависеть от целей, ожиданий и стратегий компании. Основной фактор в определении хорошей рентабельности инвестиций — знание накладных расходов. Ваша маркетинговая отдача должна быть достаточно высокой, чтобы покрыть операционные расходы за счёт нового дохода, который они приносят. В среднем коэффициент ROI 5:1 будет достаточным, чтобы вложения считались прибыльными.

Но бывают случаи, когда низкий ROI тоже может быть хорошим. Яркий пример — лидогенерация. Рассмотрим пример инвестора в недвижимость. Его цель, чтобы люди покупали недвижимость. Поэтому реклама не принесёт прямого возврата инвестиций. Вместо этого маркетинг будет генерировать лиды, что впоследствии может принести прибыль. В этом случае отрицательный ROI — норма.

Рентабельность инвестиций всегда должна рассматриваться в сочетании с целями. Если цель — прямое увеличение доходов от маркетинга, то можно стремиться к соотношению 5 к 1, при условии, что все накладные расходы покрываются.

Например, есть две кампании, продвигающие одинаковый товар одинаковый.

Кампания Товара продано Доход Расход Прибыль ROI Реклама 1 10 9 900 3 000 6 900 230% Реклама 2 25 24 750 13 500 11 250 83%

ROI первой кампании выше — 230%. Можно ли сказать, что кампания успешнее? Нет, потому что вторая кампания продала больше товара и прибыль почти в два раза больше.