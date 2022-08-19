Когда компании концентрируют внимание исключительно на закрытии сделок, забыв про предварительную работу, они препятствуют росту продаж в долгосрочной перспективе. Presale, пресейл или предпродажный процесс играет решающую роль в успехе каждой потенциальной сделки. Из статьи вы узнаете, что такое presale, почему он важен и как влияет на успех сделки.

Что такое Presale, его цели и задачи?

Предварительные продажи и продажи работают в тандеме, но имеют разные роли и процессы. Presale или предпродажный процесс охватывает все действия, происходящие до начала продажи.

Сюда относятся такие задачи, как:

Поиск и конвертация лидов

Исследование продукта и рынка

Анализ данных и клиентов

Выявление решений для запросов клиента

Создание уникального торгового предложения

После всех этих действий клиент или продукт передаётся в отдел продаж для закрытия сделки.