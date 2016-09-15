Мы расскажем вам, как организовать продажи через Скорозвон и amoCRM, чтобы холодные звонки приносили лидов, а конверсия в клиента вас радовала.

Тем, у кого сделки длинные, нужен инструмент для ведения клиентов. amoCRM - это простая CRM, в которой клиенты не теряются, задачи и напоминания не пропускаются.

Минусы CRM-систем

CRM-системы не решают задачу холодных звонков: много кликов, нет отчетов и скриптов, каждый звонок требует минут подготовки, менеджер отвлекается. Клиенты, которые раньше звонили через CRM, рассказывают, что в день получается делать 40-50 звонков. А ещё в CRM попадают тысячи холодных контактов, среди которых найти тёплые лиды сложно. Плохая ситуация для продаж.

Эффективное решение для холодных звонков

Скорозвон создан специально для холодных звонков и меняет продажи. Загружаете холодную базу в Скорозвон, менеджеры обзванивают базу, делая от 200 звонков в день. А в amoCRM попадают только теплые контакты, больше нет риска потерять лид. Отдел продаж превращается в машину по генерации продаж.

По опыту, лучший результат дает разделение функций: первая линия продаж генерирует лиды холодным обзвоном баз через Скорозвон, а вторая линия ведет уже теплые лиды в CRM. Поэтому мы сделали для вас интеграцию amoCRM и Скорозвона.

Как организовать работу со Скорозвоном и amoCRM.

Настройте интеграцию, информация по ссылке . Вам не понадобится технический специалист. Звонки делайте в Скорозвоне Теплые контакты с комментариями и записями звонков сами попадут из Скорозвона в нужную воронку amoCRM Сделки ведите в amoCRM, задача для менеджера уже создана.

Удачных вам сделок!