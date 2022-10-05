Большинство предпринимателей и компаний стремятся к развитию, улучшению текущих условий. Но когда дело доходит до внедрения необходимых изменений почему-то терпят неудачу. Бюрократия, разрозненность и даже культура могут блокировать прогресс и тормозить инновации. Цикл Деминга помогает вывести компании из застоя и перейти к системе постоянного совершенствования. Из этой статьи вы подробнее узнаете, что это за цикл такой, какие в нём есть этапы и что хорошего в использовании такого подхода.

Кто изобрел цикл улучшения качества

Автор оригинальной концепции — доктор Уолтер А. Шухарт, известный физик и статистик из Western Electric и Bell Labs. Он разработал идею в 1920-х годах. Его подход представлял собой трехэтапный линейный метод решения проблем.

Источник: hrland.org

Позже, в 1950-х годах, доктор В. Эдвардс Деминг, знаменитый пионер в области контроля качества и автор книги «14 пунктов», доработал концепцию Шухарта. Он предложил отслеживать бизнес-процессы по непрерывному циклу. Так менеджеры могут вовремя выявить и исправить те части процесса, которые нуждаются в улучшении. Будучи учителем, Деминг создал довольно упрощенную диаграмму известную как PDCA или цикл Деминга.

Цикл Деминга представляет собой четыре логически связанных повторяющихся шага, — Планирование, Действие, Проверка (Изучение), Действовать — которые помогают в постоянном улучшении качества и обучении.