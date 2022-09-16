Есть правило, которое действует независимо от сферы занятости, работаете ли вы в найме или владеете бизнесом. Звучит оно так: если вы хотите добиться успеха в долгосрочной перспективе, важно овладеть навыками продаж. Они нужны везде: мы продаём свою кандидатуру на собеседованиях, биржах фрилансеров, идею — инвесторам, и даже убеждая друга сходить на тусу. И если вы считаете, что продажи — это не про вас, в этой статье развеем миф. Вы узнаете, что действительно продаёт, и какие навыки нужно развить для успешных продаж.

Что значит быть отличным продажником, и какие навыки помогут им стать?

Превосходный навык продаж — это когда все техники из книг и тренингов включаются автоматически в ситуациях, когда нужно убедить другого. Это значит иметь чёткое понимание того, что вы продаёте в данный момент: идею, отчёт, экспертизу и т.п. А также в мелочах улавливать потребности того, кому вы продаёте. Кажется, что это нереально, но практика определённых навыков и упорство могут сделать вас способным продажником чего угодно.

Ещё одна отличительная черта людей, умеющих продавать — ответственность за результат. Они не обвиняют другого человека в «непробиваемости», а тестируют разные подходы и техники пока не получат желаемое. Но делают это не через прессинг, а через клиентоориентированность. Вот мы и перешли к навыкам, которые нужны для продаж:

Коммуникация: хороший продавец может объяснить продукт или услугу убедительным образом и понятными словами.

хороший продавец может объяснить продукт или услугу убедительным образом и понятными словами. Слушание: слышать и слушать другого бесценный навык в мире продаж. Это про внимательность к клиенту и фокус на его потребностях.

слышать и слушать другого бесценный навык в мире продаж. Это про внимательность к клиенту и фокус на его потребностях. Эмпатия: если продавец может понять, что чувствует или испытывает клиент, то может предсказать его желания и продавать более эффективно.

если продавец может понять, что чувствует или испытывает клиент, то может предсказать его желания и продавать более эффективно. Нетворкинг или умение заводить знакомства: это тоже про коммуникацию, умение поддерживать общение, открытость и интерес к новым людям в жизни, а ещё про умение презентовать и транслировать свою ценность другим.

это тоже про коммуникацию, умение поддерживать общение, открытость и интерес к новым людям в жизни, а ещё про умение презентовать и транслировать свою ценность другим. Внимание к деталям: хороший продавец замечает и помнит информацию о клиентах. Можно проявить заботу, спросив клиента, как поживает член семьи или отправляя карты в дни рождения клиентов.

хороший продавец замечает и помнит информацию о клиентах. Можно проявить заботу, спросив клиента, как поживает член семьи или отправляя карты в дни рождения клиентов. Адаптивность: хороший продавец может управлять постоянно меняющимися графиками, продуктами и тактикой продаж.

хороший продавец может управлять постоянно меняющимися графиками, продуктами и тактикой продаж. Уверенность: продавец должен верить и быть увлеченным своим продуктом и их способностью продавать его.

Можно перечислить больше навыков, но этот список — база. Отточив каждый до автоматизма, умение убеждать и продавать станет приятным побочным эффектом.