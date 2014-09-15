Активное развитие телефонных продаж с одной стороны и стремление повысить уровень сервиса оказания услуг — с другой способствовали появлению контактных центров в крупных компаниях. Как правило, они занимаются долгосрочным ведением клиентов компании и осуществлением поддержки. И в то же время есть ряд задач, которые руководители стремятся снять с плеч своих штатных сотрудников и передать на аутсорсинг. К ним относятся холодные звонки, горячая линия, изучение лояльности клиентов, софт коллекшн и другие.

Эти задачи берут на себя аутсорсинговые контактные центры.

Для запускающихся АКЦ на рынке представлено мало решений — большинство рассчитано на крупного покупателя, предоставляет сложное оборудование, дорого стоит и долго внедряется. К тому же, в силу того, что аутсорсинговые контакт-центры занимаются краткосрочными проектами и работают с большим количеством заказчиков одновременно, главными проблемами для них являются:

дорогое оборудование для АКЦ;

долгий процесс запуска контакт-центра;

сложность рабочего процесса для операторов;

некачественное выполнение заказов;

отсутствие детальной отчетности для заказчиков;

долгое обучение сотрудников.

Сервис «Скорозвон» — специальное решение для аутсорсинговых контакт-центров, в среднем до 40 операторов, которые не хотят покупать дорогостоящее оборудование и тратить время на его внедрение. Это простое в использовании облачное решение, предоставляющее вашему контактному центру следующие преимущества:

Мониторинг работы менеджеров в режиме онлайн. Все звонки операторов сразу фиксируются в сервисе, разговоры записываются и их можно прослушать онлайн. Процесс работы построен таким образом, что менеджер не перейдет к следующему контакту, пока не отметит результат разговора - это позволяет исключить потерю звонков и формировать подробные отчеты.

Удобное масштабирование контакт-центра. Скорозвон позволяет быстро добавлять или удалять пользователей. Подключение сотрудника занимает не более одной минуты, а для работы ему нужен только компьютер с проводным доступом в интернет и гарнитура. Несмотря на то, что контакт-центр будет находиться, например, в Москве, подобрать сотрудников можно из Пензы, Казани, Новосибирска и любых других городов. Это позволит не только найти профессиональных работников, но и снизить финансовые затраты, так как заработная плата в регионах как правило ниже, чем в центре.

Подробные отчеты для заказчика. В сервисе отчеты предоставляются в виде статистик, диаграмм и таблиц Excel. В одних отображается подробная информация с комментариями, статусами и данными клиентов, в других — активность работы менеджеров, количественные данные о звонках и так далее.

Кроме того, сервис «Скорозвон» является очень удобным рабочим местом для оператора, что позволит упростить и ускорить его работу. Все необходимые действия он выполняет прямо в карточке вызова: звонит, читает скрипт (сценарий), составляет Анкету, пишет комментарий, выбирает результат окончания разговора (отказ, заинтересован, согласен и т.д.), создает напоминания и даже отправляет письмо! Чтобы ускорить работу оператора есть возможность Автопрозвона — после выбора менеджером статуса окончания звонка, сервис автоматически вызывает следующий контакт по списку.

Минимум расходов. При использовании сервиса «Скорозвон » вы трижды экономите. Во-первых, нет затрат на дорогостоящее оборудование — для работы достаточно иметь компьютер, интернет и гарнитуру, сотрудники могут работать удаленно из дома, поэтому на офис тоже можно не тратиться. Во-вторых, вам не нужно заранее платить за неопределённое количество рабочих мест и потом искать сотрудников. В «Скорозвоне» Вы платите только за активных пользователей и экономите расходы даже в период отпуска сотрудника, так как можете временно блокировать его аккаунт без потери информации. А подключение нового сотрудника занимает не более 5 минут. В-третьих, в сервисе одни из самых низких тарифов на звонки по России.

Таким образом, мы представляем выгодное, простое в использовании и функционально удобное решение для вашего контактного центра. Протестируйте сервис бесплатно прямо сейчас