Сегодня мы подобрали видео о скриптах. Какие они бывают, как их создают, какие инструменты используют, как включают в работу и, что очень важно, как правильно оценивать работу по скрипту. Автор видео Максим Горбачев, тренер по продажам с 17-летним опытом работы в продажах и маркетинге.

1. Что такое скрипты телефонных продаж и зачем они нужны. Пример.

На примере компании по продаже металлопластиковых окон, автор показывает в каких ситуациях нужен скрипт, анализирует воронку и объясняет планирование результатов продаж. Разбирает типы скриптов (текстовые, интерактивные) и инструменты для их создания

2. Как написать скрипты телефонных продаж

Разбор процесса продаж на примере отдела продаж канцтоваров. Из видео вы узнаете, что нужно сделать, чтобы составить действительно работающий в вашей компании скрипт звонка. В том числе, как анализировать записи звонков.

3. Внедрение скриптов телефонных продаж

Казалось бы, написали скрипт, дали менеджерам и пусть работают. Но нет! Мало кто захочет работать «по листочку», тем более опытные продажники. Нужно правильно объяснить менеджерам, почему им нужен скрипт, правильно стимулировать их к работе по скрипту. Также очень важно, как в дальнейшем оценивать работу по скрипту: чтение слово в слово или же достижение цели звонка? Обо всем этом в следующем видео.