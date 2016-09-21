Хороший менеджер - не тот, который много продает сейчас, а тот, кто постоянно работает над собой.
Чтобы достигнуть результата за месяц, работайте над этим каждый день. Если вы решите, что сегодня сделаете 150 холодных звонков, то в конце дня легко понять, выполнили ли вы цель, и что вам мешает.
В конце рабочего дня освободите 10-15 минут для прослушивания записей своих звонков, вы услышите сильные и слабые стороны разговора. А со временем накопятся типовые сложности, разберите их с руководителем или самостоятельно, чтобы ничто вам не мешало получать результат.
Математика здесь простая. Даже если вам платят за теплые лиды или встречи - от количества звонков напрямую зависит результат. Если вы позвонили 50 раз и получили 2 лида, то чтобы получить 6 лидов, вам надо сделать 150 звонков. В Скорозвоне это несложно.
Выключите “режим робота”. Чтобы понять, что предложить клиенту, послушайте, что у него болит. Спросите о трудностях в работе, и как идут дела и бизнес. Людям интересно говорить не о вашем продукте, а о том, как ваш продукт поможет решить его проблему. Используйте это.
Не сдавайтесь при первом возражении. Как раз здесь и начинается самое интересное. Клиент говорит, что ему дорого? Посчитайте, какую выгоду ваш продукт принесет ему.
У клиента нет времени и “отправьте всё на почту”? Попросите описать, какую информацию он ждет. “Перезвоните через неделю”? Объясните, что быстрее будет сейчас понять, нужен ли клиенту продукт, и не тратить время клиента через неделю и месяц.
Удачи вам в работе, хороших клиентов и приятных разговоров. :)