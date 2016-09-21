Хороший менеджер - не тот, который много продает сейчас, а тот, кто постоянно работает над собой.

1. Ставьте цель на день.

Чтобы достигнуть результата за месяц, работайте над этим каждый день. Если вы решите, что сегодня сделаете 150 холодных звонков, то в конце дня легко понять, выполнили ли вы цель, и что вам мешает.

2. Слушайте свои звонки.

В конце рабочего дня освободите 10-15 минут для прослушивания записей своих звонков, вы услышите сильные и слабые стороны разговора. А со временем накопятся типовые сложности, разберите их с руководителем или самостоятельно, чтобы ничто вам не мешало получать результат.

3. Звоните больше.

Математика здесь простая. Даже если вам платят за теплые лиды или встречи - от количества звонков напрямую зависит результат. Если вы позвонили 50 раз и получили 2 лида, то чтобы получить 6 лидов, вам надо сделать 150 звонков. В Скорозвоне это несложно.

4. Важно слушать и слышать.

Выключите “режим робота”. Чтобы понять, что предложить клиенту, послушайте, что у него болит. Спросите о трудностях в работе, и как идут дела и бизнес. Людям интересно говорить не о вашем продукте, а о том, как ваш продукт поможет решить его проблему. Используйте это.

5. Возражение - начало продажи.

Не сдавайтесь при первом возражении. Как раз здесь и начинается самое интересное. Клиент говорит, что ему дорого? Посчитайте, какую выгоду ваш продукт принесет ему.

У клиента нет времени и “отправьте всё на почту”? Попросите описать, какую информацию он ждет. “Перезвоните через неделю”? Объясните, что быстрее будет сейчас понять, нужен ли клиенту продукт, и не тратить время клиента через неделю и месяц.

Удачи вам в работе, хороших клиентов и приятных разговоров. :)