Каждый день у нас в сервисе регистрируются десятки компаний. Значительная часть из них только начинают холодные звонки, и они проходят похожие пути. Мы решили, что будет интересно их описать.
Попробуйте узнать себя. :)
Каждый день у нас в сервисе регистрируются десятки компаний. Значительная часть из них только начинают холодные звонки, и они проходят похожие пути. Мы решили, что будет интересно их описать.
Попробуйте узнать себя. :)
Мы рассказываем важное:
Контекстная реклама и холодные звонки похожи тем, что работают с неподготовленной базой потенциальных клиентов. Они могут помочь, если предприниматель выводит на рынок новый продукт или решает в разы увеличить продажи.
Мы разобрались в преимуществах и недостатках обоих методов продвижения и делимся с вами.
С нами поделился опытом Анатолий Фролов, директор аутсорсингового колл-центра
Хороший менеджер - не тот, который много продает сейчас, а тот, кто постоянно работает над собой.
Скорозвон знает, как освободить время для важных задач. Давайте, попробуем вместе.
Презентация товара или услуги во время холодного звонка должна цеплять целевую аудиторию и делать так, чтобы клиент захотел слушать вас дальше.
Огромное количество видеоматериала о продажах можно найти в интернете! Их можно просматривать непрерывно неделями. Именно поэтому мы стараемся выбрать для вас действительно полезные видео-уроки по теме продаж. Очередная подборка посвящена работе с возражениями в телефонных продажах.
Запись, прослушивание и анализ телефонных разговоров – мощный источник изучения целевой аудитории. Если взять за правило использовать в работе все три этих полезных составляющих маркетинга, можно поднять продажи компании на заоблачный уровень. Причем очевидные преимущества в записи телефонных разговоров с клиентами за считанное время заметят не только руководители, но и исполнители.
В компаниях с call-центром, где ведется запись телефонных разговоров, персонал работает эффективнее, а руководители знают больше о своих сотрудниках и клиентах.