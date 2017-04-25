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Полезная информация о холодных звонках

Обычная история обычной компании, которая надумала продавать холодными звонками.
Обычная история обычной компании, которая надумала продавать холодными звонками.

Каждый день у нас в сервисе регистрируются десятки компаний. Значительная часть из них только начинают холодные звонки, и они проходят похожие пути. Мы решили, что будет интересно их описать.

Попробуйте узнать себя. :)

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25 апреля 2017

Холодные звонки или контекстная реклама?

Холодные звонки или контекстная реклама?

Контекстная реклама и холодные звонки похожи тем, что работают с неподготовленной базой потенциальных клиентов. Они могут помочь, если предприниматель выводит на рынок новый продукт или решает в разы увеличить продажи.
Мы разобрались в преимуществах и недостатках обоих методов продвижения и делимся с вами.

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12 января 2017

Как Уникальное Торговое Предложение в скрипте продаж может увеличить конверсию холодного звонка в 2 раза?
Как Уникальное Торговое Предложение в скрипте продаж может увеличить конверсию холодного звонка в 2 раза?

Презентация товара или услуги во время холодного звонка должна цеплять целевую аудиторию и делать так, чтобы клиент захотел слушать вас дальше.

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23 августа 2016

Обзор видео. Работа с возражениями
Обзор видео. Работа с возражениями

Огромное количество видеоматериала о продажах можно найти в интернете! Их можно просматривать непрерывно неделями. Именно поэтому мы стараемся выбрать для вас действительно полезные видео-уроки по теме продаж. Очередная подборка посвящена работе с возражениями в телефонных продажах.

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6 мая 2016

Записи телефонных разговоров – полезный инструмент для менеджеров и руководителей
Записи телефонных разговоров – полезный инструмент для менеджеров и руководителей

Запись, прослушивание и анализ телефонных разговоров – мощный источник изучения целевой аудитории. Если взять за правило использовать в работе все три этих полезных составляющих маркетинга, можно поднять продажи компании на заоблачный уровень. Причем очевидные преимущества в записи телефонных разговоров с клиентами за считанное время заметят не только руководители, но и исполнители.

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27 февраля 2016
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