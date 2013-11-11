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Как сохранить клиентскую базу

Теги: продажи Руководителю
11 ноября 2013

Как сохранить клиентскую базу

Достаточно часто можно найти объявления менеджеров, которые продают клиентские базы либо акцентируют внимание на наличии своей наработанной базы при размещении резюме. Все это — клиенты вашей компании, которые уходят вместе с уволенными менеджерами к конкурентам. И не только.

Также утечка базы данных приводит к тому, что клиенты начинают получать больше спама на e-mail и по телефону. Формируется негативное отношение к любым холодным звонкам и письмам, в том числе от вашей компании.

Как предупредить утечку клиентской базы?

Способ №1. Многоступенчатая система продаж

Многие специалисты рекомендуют этот способ как один из самых эффективных. Он заключается в разделении задач для менеджеров и позволяет сформировать у клиента ощущение, что он работает не с одним человеком, а с компанией.

Менеджеры первой линии занимаются холодными звонками и актуализацией новых баз, выходят на ЛПР, добывают e-mail и контакты. Далее заинтересованных клиентов передают на вторую линию: менеджерам, которые отвечают на вопросы, заключают сделку. Поддержкой же уже существующих клиентов занимается третий уровень сотрудников.

Единственный минус: решение подходит для большой компании, для компании из 10 человек будет сложно создать несколько уровней работы менеджеров.

Способ №2. Защита клиентской базы от копирования

Большинство CRM-систем контролируют выгрузку и пересылку базы данных, используют системы шифрования данных. А вся история действий конкретного менеджера с клиентской базой контролируется. Если менеджер пытается переслать с корпоративной почты данные, то письмо блокируется.

С сервисе «Скорозвон» также предусмотрена система защиты данных.

  • Менеджер по умолчанию не может выгружать клиентскую базу в Excel;
  • Каждый менеджер имеет доступ только к своей части клиентской базы;
  • Менеджер не может удалять историю переговоров с клиентом и записи звонков;
  • Руководитель в любой момент может ограничить, заблокировать доступ пользователя к контактам или перевести его контакты на другой аккаунт;

Способ №3. Оповещение клиентов о смене менеджера

Чтобы предупредить увод ключевого клиента менеджером, необходимо через руководителя отдела продаж оповестить его о смене менеджера. Рассказать о том, на сколько опытен новый человек, на сколько долго работает в вашей компании. Также можно предложить скидку или бонусы на то время, которое клиенту понадобиться, чтобы привыкнуть к новому менеджеру. Это позволит удержать его в компании.

Оповестить остальных клиентов можно по e-mail.

Способ №4. Соглашение с менеджером

Некоторые компании страхуют себя соглашениями, по которым менеджер обязуется не работать в компаниях-конкурентах в течение определенного срока с момента увольнения. Конечно, это не гарантирует соблюдения условий со стороны всех уволенных менеджеров, но в некоторых случаях все-таки сработает.

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Теги: продажи Руководителю
11 ноября 2013
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