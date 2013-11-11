Достаточно часто можно найти объявления менеджеров, которые продают клиентские базы либо акцентируют внимание на наличии своей наработанной базы при размещении резюме. Все это — клиенты вашей компании, которые уходят вместе с уволенными менеджерами к конкурентам. И не только.

Также утечка базы данных приводит к тому, что клиенты начинают получать больше спама на e-mail и по телефону. Формируется негативное отношение к любым холодным звонкам и письмам, в том числе от вашей компании.

Как предупредить утечку клиентской базы?



Способ №1. Многоступенчатая система продаж

Многие специалисты рекомендуют этот способ как один из самых эффективных. Он заключается в разделении задач для менеджеров и позволяет сформировать у клиента ощущение, что он работает не с одним человеком, а с компанией.

Менеджеры первой линии занимаются холодными звонками и актуализацией новых баз, выходят на ЛПР, добывают e-mail и контакты. Далее заинтересованных клиентов передают на вторую линию: менеджерам, которые отвечают на вопросы, заключают сделку. Поддержкой же уже существующих клиентов занимается третий уровень сотрудников.

Единственный минус: решение подходит для большой компании, для компании из 10 человек будет сложно создать несколько уровней работы менеджеров.

Способ №2. Защита клиентской базы от копирования

Большинство CRM-систем контролируют выгрузку и пересылку базы данных, используют системы шифрования данных. А вся история действий конкретного менеджера с клиентской базой контролируется. Если менеджер пытается переслать с корпоративной почты данные, то письмо блокируется.

С сервисе «Скорозвон» также предусмотрена система защиты данных.

Менеджер по умолчанию не может выгружать клиентскую базу в Excel;

Каждый менеджер имеет доступ только к своей части клиентской базы;

Менеджер не может удалять историю переговоров с клиентом и записи звонков;

Руководитель в любой момент может ограничить, заблокировать доступ пользователя к контактам или перевести его контакты на другой аккаунт;

Способ №3. Оповещение клиентов о смене менеджера

Чтобы предупредить увод ключевого клиента менеджером, необходимо через руководителя отдела продаж оповестить его о смене менеджера. Рассказать о том, на сколько опытен новый человек, на сколько долго работает в вашей компании. Также можно предложить скидку или бонусы на то время, которое клиенту понадобиться, чтобы привыкнуть к новому менеджеру. Это позволит удержать его в компании.

Оповестить остальных клиентов можно по e-mail.

Способ №4. Соглашение с менеджером

Некоторые компании страхуют себя соглашениями, по которым менеджер обязуется не работать в компаниях-конкурентах в течение определенного срока с момента увольнения. Конечно, это не гарантирует соблюдения условий со стороны всех уволенных менеджеров, но в некоторых случаях все-таки сработает.