<«Скорозвон» участвует в самой масштабной региональной выставке решений для контакт-центров, которая пройдет в Москве 24-25 марта.

«Call Center World Forum – 2015» – это огромный выбор технологий, решений, оборудования, сервис-провайдеров и услуг для контакт-центров любых масштабов. Это уникальная возможность пообщаться со множеством опытных специалистов call-центровой отрасли. Это прекрасная возможность найти качественных партнеров для развития вашего бизнеса.

Сервис «Скорозвон» является официальным партнером мероприятия, поэтому всем своим клиентам предоставляет возможность бесплатно посетить выставку и встретиться с руководителями сервиса лично.

Обязательно подходите к стенду с номером Е170, задавайте вопросы, вносите предложения, критикуйте! Мы открыты для общения и с нетерпением ждем встречи.

Итак,

для бесплатной регистрации ниже указан промокод.

чтобы вы могли быстро нас найти предлагаем вам схему с указанием пути.

Напомним, «Скорозвон» – это сервис для организации контакт-центра на месте и удаленно, который позволяет:

с минимальными затратами организовать работу операторов и запустить бизнес;

быстро, выгодно и удобно масштабировать команду;

дистанционно управлять работой операторов, которые также могут работать удаленно;

работать с несколькими заказчиками по разным проектам (входящие и исходящие проекты, анкетирование, опросы и т.д.)

Это лишь малая часть. Об этом и многом другом мы готовы поговорить с вами на выставке – регистрируйтесь и приходите к нам в гости к стенду с номером Е170!

Бесплатная регистрация по промокоду

Регистрация: ccwf.ru/2015/registration/visit

Промокод: 323211

Расположение стенда «Скорозвон» на форуме.