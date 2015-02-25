<«Скорозвон» участвует в самой масштабной региональной выставке решений для контакт-центров, которая пройдет в Москве 24-25 марта.
«Call Center World Forum – 2015» – это огромный выбор технологий, решений, оборудования, сервис-провайдеров и услуг для контакт-центров любых масштабов. Это уникальная возможность пообщаться со множеством опытных специалистов call-центровой отрасли. Это прекрасная возможность найти качественных партнеров для развития вашего бизнеса.
Сервис «Скорозвон» является официальным партнером мероприятия, поэтому всем своим клиентам предоставляет возможность бесплатно посетить выставку и встретиться с руководителями сервиса лично.
Обязательно подходите к стенду с номером Е170, задавайте вопросы, вносите предложения, критикуйте! Мы открыты для общения и с нетерпением ждем встречи.
Итак,
Напомним, «Скорозвон» – это сервис для организации контакт-центра на месте и удаленно, который позволяет:
Это лишь малая часть. Об этом и многом другом мы готовы поговорить с вами на выставке – регистрируйтесь и приходите к нам в гости к стенду с номером Е170!
Бесплатная регистрация по промокоду
Регистрация: ccwf.ru/2015/registration/visit
Промокод: 323211
Расположение стенда «Скорозвон» на форуме.