Найм сотрудников извне — это всегда издержки: временные, денежные, нервные. А ещё почему-то, новые коллеги не отличаются лояльностью к компании и увольняются, проработав меньше года. При таком раскладе дел поддерживать эффективность работы отделов — уже удача, что уж говорить о росте. Но решение есть. Можно развивать таланты внутри компании. Тогда и сотрудники станут лояльнее, и затраты на найм сократятся. Как взращивать менеджеров и не только рассказываем в этой статье.

В чём суть развития сотрудников?

Обучение и развитие персонала — термин, известный в мире HR, поскольку именно они занимаются этим направлением работ. Но если в компании нет специалиста, который отвечает за сферу, ответственность несёт руководитель отдела/компании.

Развитие сотрудников — это совместные усилия работника и работодателя, направленные на то, чтобы помочь работнику улучшить свои навыки и знания в профессии. Сюда относятся тренинги, обучения, вебинары, воркшопы. Обучать можно не только узкоспециализированным знаниям и навыкам, но и софт скиллам, вроде лидерства, коммуникации и пр. Цель таких мероприятий — повысить производительность сотрудников. Поскольку многие области постоянно меняются, развитие сотрудников помогает им быть в тренде и выполнять свою работу наилучшим образом.