Облачные сервисы в бизнесе – явное преимущество перед конкурентами. Именно этот факт заставляет многих современных руководителей задуматься: «А не пора ли обзавестись облачными продуктами?» Вопрос актуален и для небольшой фирмы в сфере логистики, и для юридической конторы с несколькими клиентскими офисами, и для популярного интернет-магазина, и для любой другой компании в отрасли продажи товаров и услуг. Эксперты в IT-области считают так: если компания планирует оптимизировать работу и стремится сократить расходы, настало время внедрять облачные технологии.Возможности, которые открывают компании облачные программы и приложения, почти безграничны:
На IT-рынке существует множество мобильных приложений из серии облачных технологий, которые предприниматели могут установить в своей компании с целью объединения офисов, расположенных в нескольких разных городах страны. С помощью сервисов можно свободно обмениваться файлами по почте и в чате, соединяться с удаленными офисами по защищенным каналам и совместно работать с документами, а также устраивать онлайн-конференции. Таким образом, облачная корпоративная связь позволяет объединить возможности всех средств и способов коммуникаций в одном интуитивно понятном инструменте.
Виртуальная рабочая зона позволяет пользователю получить универсальный круглосуточный доступ к необходимым ресурсам предприятия с сохранением конфиденциальности.
Варианты использования облачных технологий зависят от целей, которые стоят перед конкретной компанией.
Допустим, бизнес-задачи транспортной фирмы эффективней выполнять, когда базы данных, сервис приема и отслеживания заказов перенесены в «облако». Интеграция различных логистических бизнес-приложений с интернет-телефонией может качественно повлиять на скорость доставки. А интернет-магазины с помощью облачных вычислительных ресурсов могут вести учет товарных остатков, готовить отчетность. В свою очередь, для удобства клиентов компаний практически любых отраслей можно разместить в «облаке» сервис приема заказов из интернета, цифровое меню или онлайн-бронирование.
Эти и многие другие решения по модели SaaS (ПО-«облако», которое позволяет использовать и продавать разработанное ПО конечным пользователям через виртуальные сервисы интернета) в последнее время представляют наибольший интерес для российских компаний. Автоматизация работы с клиентами, которую предполагают облачные технологии, – один из наиболее востребованных сервисов в сегменте малого и среднего бизнеса (именно этот сектор является наиболее активным пользователем «облаков»). Для небольшой компании такой подход позволяет решить сразу несколько проблем: не надо инвестировать в ИТ-инфраструктуру, нанимать специалистов по информационной безопасности, заниматься обслуживанием и поддержкой систем.
В настоящее время лидерами по темпу роста на облачном рынке для коммуникаций и совместной работы являются решения, включающие систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), корпоративную электронную почту и АТС - виртуальные автоматические телефонные станции. Все эти коммуникационные технологии облачной телефонии популярны за счет того, что позволяют объединить офисы компании в рамках единой корпоративной телефонной сети.
+ Внутренние коммуникации
Телеком-решения увеличивают эффективность коммуникаций между всеми сотрудниками компании. Номера всех штатных и удаленных специалистов можно завести в единую АТС, настроить различные сценарии приема и переадресации звонков, а также интеграцию с различными бизнес-приложениями. Опция «конференц-связь» позволит проводить общие телефонные переговоры с удаленными коллегами и партнерами, а также с клиентами.
+ Внешние коммуникации
Облачные программы позволяют повысить качество сервиса. Менеджеры call-центра не пропускают телефонные звонки и всегда остаются на связи с заказчиками. Для удобства использования сервисов, можно интегрировать всю сетевую систему продаж в единую систему обзвона.
АТС в связке с CRM
Виртуальные АТС как бизнес-приложение включают в себя базовые функции маршрутизации звонков, голосовое меню, различные схемы переадресации, включение автоответчика в нерабочие часы, а также информационно-аналитические сервисы, позволяющие измерить и улучшить показатели обслуживания клиентов по телефону. Такие сервисы автоматически подсчитывают количество принятых и пропущенных вызовов, время ожидания ответа на линии, среднее время разговора, распределение нагрузки по часам и ряд других важных показателей.
Еще большие возможности для получения дополнительной прибыли обеспечивают интегрированные решения. Например, можно объединить в единый сервис виртуальную АТС и CRM-систему, которая позволяет учесть все телефонные переговоры с клиентом и дает возможность руководителю использовать эту информацию для оценки качества работы сотрудников. Например, детально проанализировать процесс обслуживания клиентов с учетом временных интервалов между звонками и прослушиванием разговоров.
CRM с интегрированной телефонией помогает и в работе менеджеров. Они быстро получают все важные данные клиента непосредственно в момент поступления звонка. Если номер клиента есть в базе CRM, на экране отображается карточка, в которой сотрудник может тут же просмотреть даты всех предыдущих разговоров и комментарии к ним, заключенные с клиентом сделки, текущие процессы и запланированные задачи. Эта информация позволит провести разговор более продуктивно, что поможет повысить лояльность клиента, увеличить вероятность успешной сделки и средний чек.
Интегрированная коммуникационная система понадобится для понимания аудитории компании, улучшения качества работы менеджеров и усовершенствования предлагаемой покупателям продукции/услуги.
Данные бизнес-сервисы пригодятся для продуктивной работы организаций и подразделений компаний, деятельность которых связана с приемом большого количества звонков, измеряемых в сотнях и тысячах в сутки. Речь идет о call-центрах, горячих линиях, служб поддержки клиентов и, конечно же, отделах продаж.