Облачные сервисы в бизнесе – явное преимущество перед конкурентами. Именно этот факт заставляет многих современных руководителей задуматься: «А не пора ли обзавестись облачными продуктами?» Вопрос актуален и для небольшой фирмы в сфере логистики, и для юридической конторы с несколькими клиентскими офисами, и для популярного интернет-магазина, и для любой другой компании в отрасли продажи товаров и услуг. Эксперты в IT-области считают так: если компания планирует оптимизировать работу и стремится сократить расходы, настало время внедрять облачные технологии.

Дистанционная работа. Территориально-разрозненные компании используют «облако» для объединения филиалов (вне зависимости от их местоположения, будь то другая улица, город или даже страна) в корпоративную компьютерную и телефонную сеть. Все, что для этого нужно – устойчивый интернет-канал.

На IT-рынке существует множество мобильных приложений из серии облачных технологий, которые предприниматели могут установить в своей компании с целью объединения офисов, расположенных в нескольких разных городах страны. С помощью сервисов можно свободно обмениваться файлами по почте и в чате, соединяться с удаленными офисами по защищенным каналам и совместно работать с документами, а также устраивать онлайн-конференции. Таким образом, облачная корпоративная связь позволяет объединить возможности всех средств и способов коммуникаций в одном интуитивно понятном инструменте.

Экономная связь. Компании малого и среднего бизнеса телефонизируют офисы с помощью специальных облачных сервисов и сокращают расходы на связь. Стоимость облачных сервисов в разы ниже, чем цена классических «железных» телефонных станций.

Виртуальная рабочая зона. Некоторые фирмы выходят на новые рынки, открывая виртуальные офисы. Причем для сотрудников даже не обязательно арендовать помещение, свою работу они выполняют из дома. Это становится общероссийским трендом, удобным как для фрилансеров, так и для работодателей. Вдобавок, Вы еще и экономите время и деньги на командировках.

Виртуальная рабочая зона позволяет пользователю получить универсальный круглосуточный доступ к необходимым ресурсам предприятия с сохранением конфиденциальности.

Варианты использования облачных технологий зависят от целей, которые стоят перед конкретной компанией.

Допустим, бизнес-задачи транспортной фирмы эффективней выполнять, когда базы данных, сервис приема и отслеживания заказов перенесены в «облако». Интеграция различных логистических бизнес-приложений с интернет-телефонией может качественно повлиять на скорость доставки. А интернет-магазины с помощью облачных вычислительных ресурсов могут вести учет товарных остатков, готовить отчетность. В свою очередь, для удобства клиентов компаний практически любых отраслей можно разместить в «облаке» сервис приема заказов из интернета, цифровое меню или онлайн-бронирование.

Эти и многие другие решения по модели SaaS (ПО-«облако», которое позволяет использовать и продавать разработанное ПО конечным пользователям через виртуальные сервисы интернета) в последнее время представляют наибольший интерес для российских компаний. Автоматизация работы с клиентами, которую предполагают облачные технологии, – один из наиболее востребованных сервисов в сегменте малого и среднего бизнеса (именно этот сектор является наиболее активным пользователем «облаков»). Для небольшой компании такой подход позволяет решить сразу несколько проблем: не надо инвестировать в ИТ-инфраструктуру, нанимать специалистов по информационной безопасности, заниматься обслуживанием и поддержкой систем.

В настоящее время лидерами по темпу роста на облачном рынке для коммуникаций и совместной работы являются решения, включающие систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), корпоративную электронную почту и АТС - виртуальные автоматические телефонные станции. Все эти коммуникационные технологии облачной телефонии популярны за счет того, что позволяют объединить офисы компании в рамках единой корпоративной телефонной сети.

+ Внутренние коммуникации

Телеком-решения увеличивают эффективность коммуникаций между всеми сотрудниками компании. Номера всех штатных и удаленных специалистов можно завести в единую АТС, настроить различные сценарии приема и переадресации звонков, а также интеграцию с различными бизнес-приложениями. Опция «конференц-связь» позволит проводить общие телефонные переговоры с удаленными коллегами и партнерами, а также с клиентами.

+ Внешние коммуникации

Облачные программы позволяют повысить качество сервиса. Менеджеры call-центра не пропускают телефонные звонки и всегда остаются на связи с заказчиками. Для удобства использования сервисов, можно интегрировать всю сетевую систему продаж в единую систему обзвона.

АТС в связке с CRM

Виртуальные АТС как бизнес-приложение включают в себя базовые функции маршрутизации звонков, голосовое меню, различные схемы переадресации, включение автоответчика в нерабочие часы, а также информационно-аналитические сервисы, позволяющие измерить и улучшить показатели обслуживания клиентов по телефону. Такие сервисы автоматически подсчитывают количество принятых и пропущенных вызовов, время ожидания ответа на линии, среднее время разговора, распределение нагрузки по часам и ряд других важных показателей.

Еще большие возможности для получения дополнительной прибыли обеспечивают интегрированные решения. Например, можно объединить в единый сервис виртуальную АТС и CRM-систему, которая позволяет учесть все телефонные переговоры с клиентом и дает возможность руководителю использовать эту информацию для оценки качества работы сотрудников. Например, детально проанализировать процесс обслуживания клиентов с учетом временных интервалов между звонками и прослушиванием разговоров.

CRM с интегрированной телефонией помогает и в работе менеджеров. Они быстро получают все важные данные клиента непосредственно в момент поступления звонка. Если номер клиента есть в базе CRM, на экране отображается карточка, в которой сотрудник может тут же просмотреть даты всех предыдущих разговоров и комментарии к ним, заключенные с клиентом сделки, текущие процессы и запланированные задачи. Эта информация позволит провести разговор более продуктивно, что поможет повысить лояльность клиента, увеличить вероятность успешной сделки и средний чек.

Интегрированная коммуникационная система понадобится для понимания аудитории компании, улучшения качества работы менеджеров и усовершенствования предлагаемой покупателям продукции/услуги.

Данные бизнес-сервисы пригодятся для продуктивной работы организаций и подразделений компаний, деятельность которых связана с приемом большого количества звонков, измеряемых в сотнях и тысячах в сутки. Речь идет о call-центрах, горячих линиях, служб поддержки клиентов и, конечно же, отделах продаж.