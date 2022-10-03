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Пирамида Маслоу в работе и бизнесе

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3 октября 2022
Пирамида Маслоу в работе и бизнесе

Особенность классических или базовых инструментов — их актуальность во все времена и и применимость для разных сфер жизни. Именно к таким инструментам относится и пирамида потребностей Абрахама Маслоу. То, что изначально объясняло природу человеческих стремлений с точки зрения психологии, сейчас активно применяется в маркетинге и HR. В материале раскроем, как пирамида Маслоу поможет в рекламе продукта и управлении сотрудниками.

Содержание

В этой статье:

Пирамида Маслоу: что это, откуда и в чём суть

В 1943 году в статье «Теория мотивации человека» американский психолог Абрахам Маслоу предположил, что принимая решение, человек опирается на иерархию психологических потребностей. В своей первоначальной статье и последующей книге 1954 года «Мотивация и личность» Маслоу предположил, что основу поведенческой мотивации человека составляют пять основных потребностей.

Пирамида Маслоу

В теории Маслоу группы потребностей расположены в форме пирамиды: базовые нужды — у основания, нематериальные нужды — ближе к вершине. Человек может перейти к удовлетворению потребностей более высокого уровня только когда удовлетворены его основные потребности. Без крыши над головой, еды и сна, человека мало интересуют уважение от окружающих и вопросы вдохновения.

Преимущества и недостатки теории Маслоу

Простота для понимания Невозможно измерить уровни
Даже неспециалист может понять и применить эту теорию, переложить на свой опыт. Ведь все мы проходим ту или иную стадию пирамиды потребностей в течение жизни. Теорию нельзя проверить эмпирически. Как понять, когда удовлетворен один уровень потребности и что можно переходить к потребностям следующего уровня?

Объясняет человеческую природу

Теория раскрывает основные мотивы человека и почему невозможно «перепрыгнуть» уровни.

Не учитывает разность культур

Понятия «самоуважение» и «безопасность», имеют разную интерпретацию в культурах по всему миру. По этой причине исследователям трудно измерить эти потребности или обобщить их для всех стран.

Применимость в разных сферах

Теорию можно использовать в работе с людьми: продавая им, управляя ими, создавая что-то для них.

Пирамида Маслоу и управление персоналом

Прежде чем человек сможет полностью раскрыть свой потенциал, необходимо удовлетворить физиологические потребности (питание, здоровье), потребности в безопасности (кров, стабильность) и социальные (дружба, принадлежность).

Эти же принципы применимы и к бизнесу. Лучший способ поддержать и раскрыть своих сотрудников начинается с понимания того, что их мотивирует. Собрали несколько идей, как поощрять и поддерживать вовлечённость сотрудников на каждом этапе их карьеры.

  1. Выпускники = физиологические потребности

    Молодые люди, которые только вышли из стен альма-матер, в начале карьеры больше всего сосредоточены на удовлетворении основных потребностей: оплата жилья, расходы на проживание и кредиты за обучение (если были).

    Как поддержать этих сотрудников: справедливая оплата труда, не ниже рынка, и их страсть к работе не будет иметь себе равных. Прибавки к зарплате и бонусы особенно мотивируют выпускников — каждая мелочь помогает строить новую жизнь и жить её на полную.

  2. Специалисты = потребность в безопасности

    Сотрудники, которые уже несколько лет работают в своей отрасли и готовятся к новому этапу жизни: приобретение жилья и создание семьи. Чтобы проявить себя с лучшей стороны, они должны чувствовать себя в безопасности на работе.

    Как поддержать сотрудников этого уровня: важны стабильная оплата труда, активное признание достижений, вклад в развитие, работа на дому, гибкий график и щедрая медицинская страховка. С каждой похвалой и новым обучением сотрудник будет чувствовать себя более уверенным в том, что компания намерена удержать его. А это даёт чувство безопасности.

  3. Середина карьеры = потребность в принадлежности

    Сюда относятся сотрудники, которые наработали свою ценность как эксперта. Они гордятся личными и профессиональными достижениями, уровнем знаний, который побуждает других сотрудников обращаться к ним за советом.

    Как поддерживать таких сотрудников: повышения, признание достижений. Из профессионалов третьего уровня получаются отличные менеджеры среднего звена. Поскольку они по-прежнему близки с коллегами на первом и втором уровнях, они являются идеальным связующим звеном между рядовыми сотрудниками и высшим руководством.

  4. Пик карьеры = потребность в признании и уважении

    Когда сотрудник находится на пике карьеры, материальных стимулов уже недостаточно. Такие сотрудники выполняли почти всю работу в организации, все поручения руководства, и теперь хотят встать у руля. Они заслужили место за столом.

    Как поддержать этих сотрудников: дать им роль лидера, вовлечение в процессы принятия решений. Такие сотрудники не только обладают профессиональными способностями, но повышенным уровнем мотивации. Поэтому, если дать им возможность принимать решения и руководить командой, то результат будет наилучшим.

  5. Предпенсионный возраст = потребность в самоактуализации

    После 30 с лишним лет работы в отрасли, у сотрудника часто есть внушительный список достижений и самое главное — глубокие знания в профессии.

    Как поддержать этих сотрудников: возможности наставничества других с помощью личного коучинга, выступлений, тренингов и т. д. Привлекайте их к планированию преемственности.

На заметку: не каждый сотрудник поднимается на четвёртый и пятый уровни иерархии. Некоторые абсолютно довольны тем, что получают достойную зарплату на уровне среднего звена, и не хотят быть под давлением топ-лидера. И это нормально.

Теория Маслоу в маркетинге

Маркетинг становится всё более персонализированным, поэтому получить доступ к мотивам клиента становится важнее, чем когда-либо. Здесь и помогает иерархия потребностей Маслоу.

Сегментация

Способность эффективно адресовать рекламные кампании к одной из пяти потребностей — ключевой фактор, который влияет на потенциальный успех. Услуги — например, индивидуальный пошив одежды — могут быть успешно проданы тем, кто находится на четвертом или пятом уровне иерархии Маслоу, потому что этими людьми движет потребность в повышении самооценки и полной реализации своего потенциала. Та же маркетинговая кампания не сработает на людях, которые находится на первом уровне пирамиды. Так, пирамида Маслоу помогает в сегментации клиентов. Вы знаете, какие болевые точки, нематериальные желания, побуждают клиентов разного уровня совершать покупки.

Презентация предложения

Возникает вопрос: «Как использовать эту теорию, если продукт подходит для потребителей разных уровней?». Поставьте себя на место потребителя и подумайте над ответами на эти вопросы:

  • Как использование продукта/услуги влияет на физиологические потребности: питание, жильё, сексуальное поведение?
  • Как использование продукта/услуги влияет на личную безопасность?
  • Как использование продукта/услуги положительно влияет на положение в обществе? Может продукт даёт доступ к особым социальным кругам?
  • Как использование продукта/услуги положительно влияет на мнение других о пользователе?
  • Повлияют ли использование продукта/услуги на чувство самореализации?

Ответы на эти вопросы помогут определить способы продвижения на рынок для потребителей с разными уровнями потребностей.

Также для потребителей с разными уровнями потребностей нужны разные сообщения о продукте. Предположим, человек получил повышение по службе и хочет приобрести машину премиум-класса. Клиент пытается удовлетворить потребность в самореализации, а машина — это символ статуса, который принесёт ему уважение в новом окружении. С другой стороны, тому, кто живет от зарплаты до зарплаты и только что получил новую работу, просто нужен способ передвижения, на который можно положиться.

Бренды и реклама, иллюстрирующие каждый уровень

Физиологические потребности. Яндекс.Еда

Посыл рекламы Яндекс.Еда — с помощью приложения голод клиента будет удовлетворён в самые короткие сроки.

Физиологические потребности. Яндекс.Еда
Источник: moskva.beeline.ru

Безопасность. Вольво

Физическая безопасность про защиту от опасных ситуаций или рисков для здоровья и болезней. Реклама Volvo как раз транслирует безопасность.

Безопасность. Вольво
Источник: muizre.ru

Причастность. Coca-Cola

Реклама Coca-Cola демонстрирует любовь и заботу между людьми. Coca-Cola транслирует, что может объединять людей. И вместе будет вкуснее!

Причастность. Coca-Cola
Источник: Coca-Cola Россия

Уважение и признание. Dove

Стремление человека к признанию, престижу и уважению связано с его потребностью в самоуважении. Маркетинг Dove доносит сообщение, что женщины красивы, такими, какие они есть и не нужно гнаться за безупречностью.

Уважение и признание. Dove
Источник: novochag.ru

Самоактуализация. Тесла

Самоактуализация. Тесла
Источник: php.ru

Владение Tesla (или акциями Tesla) в последние годы «актуализировало» многих людей: транслируют ощущение супер крутости и экологичности.

Как видно из примеров, при маркетинге продукта теория Маслоу — важный инструмент. Естественно, как и все теории, она имеет свои ограничения. Но всё же помогает сегментировать потребителей и доносить рекламные сообщения нужным образом.

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