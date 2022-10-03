Пирамида Маслоу: что это, откуда и в чём суть
В 1943 году в статье «Теория мотивации человека» американский психолог Абрахам Маслоу предположил, что принимая решение, человек опирается на иерархию психологических потребностей. В своей первоначальной статье и последующей книге 1954 года «Мотивация и личность» Маслоу предположил, что основу поведенческой мотивации человека составляют пять основных потребностей.
В теории Маслоу группы потребностей расположены в форме пирамиды: базовые нужды — у основания, нематериальные нужды — ближе к вершине. Человек может перейти к удовлетворению потребностей более высокого уровня только когда удовлетворены его основные потребности. Без крыши над головой, еды и сна, человека мало интересуют уважение от окружающих и вопросы вдохновения.
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