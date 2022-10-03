Прежде чем человек сможет полностью раскрыть свой потенциал, необходимо удовлетворить физиологические потребности (питание, здоровье), потребности в безопасности (кров, стабильность) и социальные (дружба, принадлежность).

Эти же принципы применимы и к бизнесу. Лучший способ поддержать и раскрыть своих сотрудников начинается с понимания того, что их мотивирует. Собрали несколько идей, как поощрять и поддерживать вовлечённость сотрудников на каждом этапе их карьеры.

Выпускники = физиологические потребности Молодые люди, которые только вышли из стен альма-матер, в начале карьеры больше всего сосредоточены на удовлетворении основных потребностей: оплата жилья, расходы на проживание и кредиты за обучение (если были). Как поддержать этих сотрудников: справедливая оплата труда, не ниже рынка, и их страсть к работе не будет иметь себе равных. Прибавки к зарплате и бонусы особенно мотивируют выпускников — каждая мелочь помогает строить новую жизнь и жить её на полную.

Специалисты = потребность в безопасности Сотрудники, которые уже несколько лет работают в своей отрасли и готовятся к новому этапу жизни: приобретение жилья и создание семьи. Чтобы проявить себя с лучшей стороны, они должны чувствовать себя в безопасности на работе. Как поддержать сотрудников этого уровня: важны стабильная оплата труда, активное признание достижений, вклад в развитие, работа на дому, гибкий график и щедрая медицинская страховка. С каждой похвалой и новым обучением сотрудник будет чувствовать себя более уверенным в том, что компания намерена удержать его. А это даёт чувство безопасности.

Середина карьеры = потребность в принадлежности Сюда относятся сотрудники, которые наработали свою ценность как эксперта. Они гордятся личными и профессиональными достижениями, уровнем знаний, который побуждает других сотрудников обращаться к ним за советом. Как поддерживать таких сотрудников: повышения, признание достижений. Из профессионалов третьего уровня получаются отличные менеджеры среднего звена. Поскольку они по-прежнему близки с коллегами на первом и втором уровнях, они являются идеальным связующим звеном между рядовыми сотрудниками и высшим руководством.

Пик карьеры = потребность в признании и уважении Когда сотрудник находится на пике карьеры, материальных стимулов уже недостаточно. Такие сотрудники выполняли почти всю работу в организации, все поручения руководства, и теперь хотят встать у руля. Они заслужили место за столом. Как поддержать этих сотрудников: дать им роль лидера, вовлечение в процессы принятия решений. Такие сотрудники не только обладают профессиональными способностями, но повышенным уровнем мотивации. Поэтому, если дать им возможность принимать решения и руководить командой, то результат будет наилучшим.