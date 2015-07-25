Телемаркетинг — это, хотя и не единственный метод увеличения числа своих клиентов, но достаточно важный и действенный. Однако, его действенность ограничена нашими возможностями при построении колл-центра. Рассмотрим несколько базовых правил.

Не эффективно совмещать функции Менеджера по продажам и Телемаркетолога. Человек может делать хорошо только что-то одно в один момент времени. Либо продаете, либо много и хорошо звоните по новым клиентам. Эффективность конвейера доказана уже не раз; Телемаркетинг должен быть профессиональным. В нем очень легко скатиться до впаривания и навязывания. Но есть с десяток правил, которые этого не позволят. В том числе, это правило подразумевает, что должна быть хорошо отработана система обучения и мотивации сотрудников ТМЦ, без специальных знаний и опыта это сделать не просто; Телемаркетинг должен быть автоматизирован. Причем автоматизирован сильно: каждый звоночек, каждое действие заранее запланировано, каждый результат записан. Все четко и конкретно. Нельзя звонить одному и тому же клиенту каждый день, необходимо четко понимать что и как делать в каждую секунду работы. Эта автоматизация специфичная и дорогая; Предложения, инфоповоды и сценарии звонков должны быть составлены специалистами в соответствии с вашим позиционированием на рынке, целями бизнеса и целями конкретной рекламной кампании; Если управление телемаркетингом будет идти в разрез с вашими управленческими убеждениями, это плохо скажется на управляемости структуры; Телемаркетинг должен быть рентабельным. Это то, чего сложнее всего добиться в рамках небольшого бизнеса. Построить его, не обладая специфичными знаниями, дорого. Содержать дорого. Планировать обзвон трудно (я про 4 пункт). Можно сделать много движений, потратить много денег, и все будет в пустую. И что потом? Увольнять сотрудников, разочаровавшись в методе? Отдавать обратно помещение арендодателю? Продавать компьютеры и удалять информационную систему? В любом случае вероятность убытков большая; Телемаркетинг — это такой же маркетинговый инструмент, как и все остальные. Иногда организовывать себе отдел холодных продаж — то же самое, что покупать себе профессиональный принтер за миллион, чтобы распечатать листовки. Намного проще заказать листовки вместе с дизайном у профи и получить хороший результат за меньшие деньги. То же и тут. Планируя обзвон тысячи клиентов раз в два-три месяца, проще заказать и анализ, и подготовку материалов для обзвона, и сам проект у других людей. Отдать за это 25000 (первая попавшаяся цифра в голове) и понять, сколько клиентов пришло, что поменять в следующем обзвоне. Или при устраивающем результате дозаказать еще 1000 звонков;

Соблюсти все принципы, о которых я писал, намного проще в отдельной структуре, которая только этим и занимается. Но занимается хорошо и регулярно.

В общем, подумав и поговорив с нашими партнерами (клиентами уже трудно называть ребят), мы решили сами организовать телемаркетинговый центр.

И как только решение было принято, появился какой-то азарт и импульс. Планируем начать работу уже через 14 дней.

Пока речь не о поиске новых клиентов для нас, сейчас будет, что делать, но решил написать тут; если кому будет интересно, то будем стараться вести здесь (www.roznitsa.pro) по тегу #тмцмечты небольшой блог. О том, как двигается открытие, и что происходит в этом проекте. Писать будем каждый день, заходите и следите, если интересно.

В общем, на стаааарт, внимание………

Автор: Иван Казаков